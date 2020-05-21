Статистический прогноз: «Канвон» — «Соннам», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче третьего тура чемпионата Южной Кореи 23 мая «Канвон» примет «Соннам». Начало игры — в 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Канвон» — «Соннам»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 23 мая «Канвон» — «Соннам» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Канвон» — «Соннам» (23.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

Статистический прогноз: «Пхохан Стилерс» — «Сеул», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Лишь в одном из шести предыдущих матчей отличились обе команды.

Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Соннам» обладает внушительной историей и семь раз становился чемпионом Южной Кореи. Правда, было это очень давно. В последние годы амбиции стали умереннее. В прошлом сезоне «пегасы» не смогли попасть в топ-6, в результате чего вторая часть первенства превратилась в формальность.



Огромный очковый запас позволил не беспокоиться о возможности вылета или стыковых матчей, но и подниматься было некуда. В результате «Соннам» тихо-мирно финишировал на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков в 28 турах.

«Канвон» год назад по дополнительным оказался на шестой строчке и попал в пульку с участием лучших команд страны. Зацепиться не получилось: в пяти заключительных турах команда добыла всего четыре балла, не потянув уровень элиты. Разумеется, рассчитывать на улучшение позиций при таких результатах не пришлось. Шестое место, 50 очков за 38 встреч.

Форма команд

Старт сезона получился для соперников вполне успешным. «Канвон» в первом туре хлопнул в родных стенах мощный «Сеул» (3:1). Игра получилась равной и могла качнуться в любую сторону, к 85-й минуте счёт был 1:1. А потом хозяева забили второй мяч и тут же провели третий, убив интригу.

«Нюрнберг» — «Эрцгебирге». Прогноз: бывший клуб Саенко оторвётся от зоны вылета Дела у «Нюрнберга» идут плохо, зато статистика очных встреч в порядке.

Во втором туре команда уступила «Санджу Санму» в гостях со счётом 0:2. Пропустила в середине первого тайма с пенальти, затем владела инициативой, имела несколько хороших стандартов, но забить не смогла. А на 78-й минуте получила второй гол. «Соннам» начал ещё лучше, набрав четыре очка.

В первом туре удалось разобраться на выезде с «Кванджу» (2:0): два гола к 11-й минуте и спокойная игра на удержание вторым номером. Неделю спустя «пегасы» не смогли дожать на своём поле скромный «Инчхон Юнайтед» (0:0). Владели территорией, имели подходы, но с последним пасом были проблемы.

Личные встречи

Здесь преимущество на стороне гостей. Даже если брать только матчи в Канвоне, получается следующая картина: шесть побед «Соннама», три поражения и две ничьих при разнице мячей 14:11. В шести предыдущих поединках «Канвон» сумел взять верх лишь однажды, да и то благодаря голу на 89-й минуте (2:1).

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Раз так, логичнее отталкиваться от аутсайдера. По общему уровню соперники сопоставимы, но статистику очных встреч и перекос линии не стоит игнорировать. Даже на классические Х2 букмекерские конторы дают крепкий коэффициент 1.79. Поднять его можно, взяв Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Ставки на тоталы и форы

Дело в том, что града голов в этом противостоянии не было уже давно. Соперники не забивали больше трёх мячей на протяжении 14 встреч, хотя в целом с результативностью у чемпионата Южной Кореи всё в порядке. Аналитики прекрасно об этом осведомлены и занижают планку: даже на тотал меньше 2.5 гола дают скромные 1.63.

Прогноз и ставки на матч «Канвон» — «Соннам»

Соперники сопоставимы по общему уровню, однако статистика очных встреч говорит в пользу гостей. В 11 матчах в Канвоне «Соннам» добыл шесть побед и дважды сыграл вничью при всего трёх поражениях. Кроме того, в 14 предыдущих поединках забивалось не более трёх мячей. Объединив эти данные, получим ставку Х2 + ТМ 3.5 гола за коэффициент выше двойки.

Ставка: «Соннам» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

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