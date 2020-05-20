Статистический прогноз: «Пхохан Стилерс» — «Сеул», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче третьего тура чемпионата Южной Кореи 22 мая «Пхохан Стилерс» примет «Сеул». Начало игры — в 13:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Пхохан Стилерс» — «Сеул»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 22 мая «Пхохан Стилерс» — «Сеул» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча «Пхохан Стилерс» — «Сеул» (22.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Пхохан» продолжает демонстрировать крепкие результаты: в 2018 году удалось занять пятое место, в 2019 — четвёртое. При этом после двух кругов команда находилась на пятой строчке, отставая от топ-3 на шесть баллов. Однако великолепно провела заключительную часть сезона и остановилась в шаге от бронзовых медалей.

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Пятикратный чемпион Южной Кореи набрал 56 очков в 38 матчах, однако остался вне тройки лучших, поскольку уступил по дополнительным показателям. И вот тут начинается самое интересное: бронзовые медали достались именно «Сеулу», так что у этого поединка будет очевидный подтекст.

Форма команд

Сезон столько стартовал, однако делать осторожные выводы по двум турам вполне можно. «Пхохан» по делу одолел «Пусан Ай Парк» в родных стенах в первом туре (2:0), а затем скатал ничью в гостях с крепким «Тэгу». Четыре очка и третье место в турнирной таблице — начало получилось рабочим.



У «Сеула» результат похуже. В первом туре столичный клуб на выезде уступил «Канвону» (1:3). Игра оказалась равной и могла качнуться в любую сторону, вплоть до 85-й минуты счёт был 1:1. Однако дальше хозяева вышли вперёд, после чего тут же забили третий мяч. «Сеул» исправился во втором туре, дожав «Кванджу» (1:0).

Личные встречи

Вообще на своём поле «Пхохан» смотрится предпочтительнее: 26 матчей, 13 побед, пять ничьих и восемь поражений. Но большинство из этих успехов добыты достаточно давно, а в последнее время расклад менее радужный. Достаточно сказать, что в трёх предыдущих домашних играх он победил один раз, а дважды остался без забитых голов (поражения и ничья).

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На таком фоне логичнее играть от гостей. По уровню состава они как минимум не уступают сопернику, а на Х2 дают нестыдный коэффициент 1.64. Можно немного поднять его, взяв Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10. В девяти предыдущих случаях соперники забивали не более трёх голов.

Ставки на тоталы и форы

Результативность в этом противостоянии обычно пляшет вокруг границы тотала, чаще всего дело заканчивается двумя-тремя мячами. Любопытно другое. Лишь в одной из шести предыдущих встреч удалось отличиться обеим командам, а букмекеры дают на «обе забьют — нет» крепкие 1.92. Достойно внимания.

Прогноз и ставки на матч «Пхохан Стилерс» — «Сеул»

Обе команды в минувшем сезоне набрали одинаковое количество очков, однако «Сеул» по дополнительным показателям оказался выше и забрал бронзу. Соперники стоят друг друга, а прошлогодняя ситуация только добавит злости и концентрации. Лишь в одной из шести предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, так что «обе забьют — нет» смотрится здорово.



Ставка №1: «Сеул» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.



Ставка №2: обе забьют — нет за 1.92.



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