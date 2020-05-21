«Нюрнберг» — «Эрцгебирге». Прогноз: бывший клуб Саенко оторвётся от зоны вылета

22 мая «Нюрнберг» сыграет с «Эрцгебирге» в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Эрцгебирге» оценён букмекерами коэффициентом 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Нюрнберг» — «Эрцгебирге»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 22 мая «Нюрнберг» — «Эрцгебирге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.16. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча «Нюрнберг» — «Эрцгебирге» (22.05.2020)

Некогда стабильный участник элитного немецкого дивизиона «Нюрнберг» ныне борется за выживание во второй Бундеслиге. После 26 туров похвастать совсем нечем: 15-е место среди 18 команд, скромные 29 очков. Тут надо бы добавить, что занявшему 16-ю строчку придётся играть стыки.

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Права на ошибку нет и близко. Расположившийся на 16-м месте «Веен» отстаёт на один балл, находящийся в зоне вылета «Карлсруэ» — на два. Бывший клуб Ивана Саенко мог бы немного улучшить своё положение, однако неделю назад проиграл на выезде средненькому «Санкт-Паули» (0:1).



Справедливости ради, «Нюрнберг» смотрелся более чем симпатично. В первом тайме он вообще полностью превзошёл оппонента: больше владел мячом, чаще создавал опасные моменты и определённо наиграл как минимум на один-два гола. Вот только с реализацией не сложилось.



А вскоре после перерыва основной вратарь Кристиан Матениа получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Гости, к их чести, не стали прижиматься к воротам и продолжали искать счастье в атаке, но ничем хорошим это не закончилось. Клуб из Гамбурга отличился в концовке, после чего довёл дело до победы.

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Вдобавок ко всем проблемам «Веен», «Карлсруэ» и дрезденское «Динамо» в 26-м туре синхронно одержали победы. Нижняя часть турнирной таблицы заметно уплотнилась, борьба за выживание закипела с новой силой. А тут ещё и предстоит сразиться с крепким «Эрцгебирге».



Фиолетовые занимают шестое место во второй Бундеслиге, набрав 37 очков в 26 турах. Они даже сохраняют кое-какие шансы на повышение в классе: «Гамбург» и «Штутгарт», которые делят вторую и третью строчки, имеют в активе по 45 баллов. Правда, перед приостановкой первенства результаты заметно ухудшились.



Неделю назад удалось дома обыграть скромный «Зандхаузен» (3:1), соседствующий в таблице с «Нюрнбергом». Но нужно отметить, что уже на четвёртой минуте судья удалил защитника гостей и поставил в их ворота пенальти. Дмитрий Назаров с «точки» не промахнулся, хотя в дальнейшем «Эрцгебирге» выглядел довольно вяло и вполне мог пропустить больше.

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Букмекеры считают явным фаворитом хозяев. Основной аргумент — статистика очных встреч. Здесь у «Нюрнберга» всё замечательно: четыре победы в родных стенах из четырёх возможных с общим счётом 7:2. Также любопытно, что в пяти последних поединках голы забивались в обе стороны. От этого и будем отталкиваться.



На «обе забьют» аналитики выставляют довольно скромный коэффициент 1.69. Если он вас не устраивает, подумайте о следующих вариантах: 1Х + обе забьют за 2.12 и обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за те же 2.12. Планку в 2.5 гола соперники преодолевали в пяти предыдущих очных встречах.

Прогноз и ставки на матч «Нюрнберг» — «Эрцгебирге»

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но в этом виновата высокая плотность: между пятым и 16-м местом всего девять очков. На своём поле «Нюрнберг» выиграл каждую из четырёх предыдущих очных встреч. Кроме того, в пяти последних поединках соперников голы забивались в обе стороне. 1Х + обе забьют смотрится любопытно.



Ставка: «Нюрнберг» не проиграет + обе забьют за 2.12.



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