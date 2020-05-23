«Хольштайн» — «Штутгарт». Прогноз: Марио Гомес, Дидави и Кастро разберутся с «аистами»

«Хольштайн» сыграет со «Штутгартом» в матче 27-го тура Второй немецкой Бундеслиги 24 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Штутгарта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Хольштайна» оценён букмекерами коэффициентом 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Хольштайн» — «Штутгарт»

Букмекеры уверены, что матч Второй немецкой Бундеслиги 24 мая «Хольштайн» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Хольштайн» — «Штутгарт» (24.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Один тур уже сыгран, команды прогрелись и вошли в колею. Опасения по поводу снижения результативности оказались напрасными — голов в 26-м туре было предостаточно.

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Соперники чувствуют себя довольно уверенно, хотя первые поединки после возобновления первенства провели неудачно. «Штутгарт» на выезде проиграл скромнейшему «Веену» (1:2), который находится в зоне стыковых матчей. Владел преимуществом, давил, нагружал штрафную площадь соперника.



Вот только реализация оставляла желать лучшего. Швабы пропустили в дебюте второго тайма, полностью забрали мяч, с горем пополам затолкали ответный гол на 83-й минуте. А затем лишились даже одного балла, пропустив с пенальти на седьмой компенсированной минуте. Времени отыграться уже не осталось.



В результате «Штутгарт» потерял второе место в турнирной таблице, пропустив вперёд себя «Гамбург». Обе команды набрали по 45 очков, однако «динозавры» находятся выше по дополнительным показателям. Вторая строчка выводит в элиту напрямую, а занявшему третью позицию придётся играть стыки.

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Отставание от лидирующей «Арминии» солидное — семь пунктов. Потому каждая осечка рискует стать роковой. На повестке дня — визит к «Хольштайну». Ещё три месяца назад этот клуб сохранял реальные шансы побороться за повышение в классе, однако в четырёх последних турах набрал всего два очка.



Естественно, это сильно отразилось на перспективах. 35 очков в 26 турах и восьмое место — результат достойный. Но отставание от второй-третьей позиции составляет уже 10 баллов, а потому шансы побороться за попадание в топ-3 исчисляются статистической погрешностью. Основная задача тут — как можно скорее обеспечить сохранение прописки во Второй Бундеслиге.



Неделю назад «аисты» на выезде умудрились сыграть вничью со средненьким «Яном» (2:2), хотя имели всё необходимое для победы. К 75-й минуте они вели с разницей в два мяча, однако за оставшееся время умудрились пропустить дважды. Хозяева сравняли счёт на 92-й минуте с пенальти.

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В общем, с точки зрения мотивации «Штутгарт» имеет огромное преимущество, ведь клуб из Киля фактически доигрывает сезон. Кроме того, «Хольштайн» ужасно действует в родных стенах: всего три победы в 12 поединках, скромные 14 очков (16-е место в турнире) при отрицательном балансе голов.



Швабы на выезде тоже часто теряют очки, но сейчас они прижаты к стенке и постараются прыгнуть выше головы. На наш взгляд, хозяева навяжут бой, однако зацепиться за очки смогут только при доле везения или отличной реализации. П2 за 2.10 смотрится нормально, альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч «Хольштайн» — «Штутгарт»

«Хольштайн» набрал всего два очка в четырёх предыдущих турах и лишился шансов на повышение в классе. Клуб из Киля фактически просто доигрывает сезон. А вот «Штутгарт» бьётся с «Гамбургом» за вторую строчку. Кроме того нужно учитывать, что «аисты» ужасно играют на своём поле — лишь три победы в 12 матчах. П2 за 2.10 смотрится нормально.



Ставка: победа «Штутгарта» за 2.10.



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