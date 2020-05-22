«Витебск» — «Динамо Минск». Прогноз: Кучук и Шитов продолжат подниматься в таблице

23 мая «Витебск» примет минское «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — 20:30 мск. Эксперты отдают предпочтение минчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех футболистов «Витебска» оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч «Витебск» — «Динамо Мн»

Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Витебск» — «Динамо Мн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча «Витебск» — «Динамо Мн» (22.05.2020)

«Витебск» в последнее время сбавил обороты и из лидеров чемпионата Беларуси спустился в середину турнирной таблицы. В последних четырёх турах было набрано всего два балла, в сумме у команды теперь 12 очков и 10-е место. До топ-3 не хватает целых шести пунктов, а вот отрыв от зоны стыковых матчей совсем крохотный — всего два.

«Дармштадт» — «Санкт-Паули». Прогноз: «лилии» снова добьются результата на своём поле В 13 домашних матчах сезона «Дармштадт» уступил лишь однажды.

Две ничьи на этом отрезке случились с солигорским «Шахтёром» (0:0) и с аутсайдером «Белшиной» (1:1). Но тут надо сказать, что в матче с «горняками» витебляне толком ничего не создали впереди и на своём поле играли вторым номером. То есть ничьей они должны радоваться.



А вот поражения пришлись на игры с «Ислочью» (0:2) и «Славией-Мозырь» (2:3). В последней, к слову, «северяне» к 86-й минуте вели со счётом 2:1, но умудрились отдать сопернику три очка в самой концовке, пропустив за оставшееся время дважды.



Минское «Динамо» в прошлом туре принимало «Ислочь» (1:0) и одержало вторую победу под руководством нового тренера Леонида Кучука. Игра получилась непростой, с обилием «горчичников» и даже красной карточкой. Минчане забрали на правах хозяев мяч, остро атаковали и могли сделать счёт крупным, но голкипер соперника много выручал и пропустил лишь однажды.

«Боруссия М» — «Байер». Прогноз: берём коэффициент 3.86 в главном матче тура Бундеслиги Именно эти клубы с большой долей вероятности разыграют четвёртую путёвку в Лигу чемпионов.

Однако стабильности бело-синим по-прежнему не хватает. С Кучуком они успели провести четыре матча, набрав только шесть из 12 возможных очков. Поражения пришлись на крепкий «Слуцк» (1:2) и резвый «Энергетик-БГУ» (1:2). В сумме набралось 12 баллов — клуб застрял в середине турнирной таблицы.



Теперь «Динамо Мн» предстоит выезд в Витебск. Обычно витебляне на своём поле дают бой любому сопернику, но с минчанами ситуация несколько иная. Любопытно, что за шесть домашних игр с 2015 года «северяне» выиграли лишь однажды и один раз наиграли на ничью.



Остальные четыре матча остались за командой из Минска и завершились с общим счётом 10:2. Маловато будет. На таком фоне можно подумать над лобовой победой минчан за играбельный коэффициент 1.80. Всё же разница в уровне состава заметна невооружённым глазом.

«Фрайбург» — «Вердер». Прогноз: Штрайх допустит осечку после ничьей с «РБ Лейпциг» Бременцы оказались на краю пропасти и сделают всё возможное, чтобы зацепить очки.

Также стоит рассмотреть вариант «обе забьют» за крепкий коэффициент 2.05. Дело в том, что за четыре домашние игры в нынешнем сезоне «Витебск» не забивал только каменному «Шахтёру». У «Динамо» из Минска же на выезде статистика по пропущенным хромает — семь в тех же четырёх играх.

Прогноз и ставки на матч «Витебск» — «Динамо Мн»

«Витебск» на своём поле даёт бой любому сопернику, однако с «Динамо» из Минска ситуация иная. Четыре из шести гостевых игр против «северян» бело-синие выиграли с общим счётом 10:2. На наш взгляд, подопечные Леонида Кучука выступят фаворитом, хотя легко забрать три очка им едва ли удастся.



Ставка 1: победа «Динамо Мн» за коэффициент 1.80.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 2.05.