«Кёльн» — «Фортуна». Прогноз: Ут, Хектор и Брума продолжат подниматься в таблице

«Кёльн» примет «Фортуну» в матче 27-го тура чемпионата Германии 24 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Маркуса Гисдоля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех команды Уве Рёслера оценён букмекерами коэффициентом 4.45.

Букмекерские коэффициенты на матч «Кёльн» — «Фортуна»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Кёльн» — «Фортуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «Фортуна» (24.05.2020)

«Кёльн» в первом после паузы матче принимал не самый крепкий «Майнц» (2:2) и, откровенно говоря, потерял очки. На перерыв «козлы» ушли при 1:0 в свою пользу, а на 53-й минуте вовсе удвоили преимущество. Затем, судя по всему, расслабились и через восемь минут после этого пропустили.

«Шальке» — «Аугсбург». Прогноз: «горняки» ответят на унижение от «Боруссии Д» В восьми гостевых матчах с «Шальке» «фуггеры» набрали лишь один балл.

А ещё через 11 дали беспрепятственно пройти полузащитнику противника практически от самого центрального круга, за что и поплатились. Теперь у клуба из Кёльна 33 балла и 11-я строчка в турнирной таблице. Вылет из элитного дивизиона Германии едва ли ему грозит — разница только с зоной стыковых матчей составляет 10 пунктов.



Скорее возможно представить исход, где «козлы» будут бороться за Лигу Европы, ведь до шестого места, дающего такое право, им не хватает всего шесть очков. Шансы не высоки, поскольку конкурентов предостаточно. Но всё же они остаются.



«Фортуна» также проводила свой первый матч после возобновления немецкого чемпионата у себя дома и также заработала один балл. Команда из Дюссельдорфа принимала аутсайдера Бундеслиги «Падерборн 07». Соперники скатали невзрачную нулевую ничью.

Статистический прогноз: «Нарва Транс» — «Флора», ставка на матч чемпионата Эстонии Действующий чемпион Эстонии сразится со своим любимым клиентом.

И если «Кёльн» сам упустил победу из своих рук, то «Ф95» натурально не везло: по ходу игры подопечные Уве Рёслера содрогнули каркас ворот противника трижды. Однако сильно дюссельдорфцам это не помогло. Они по-прежнему пребывают в зоне стыков, заработав 23 очка в 26 турах.



До спасительного 15-го места не достаёт четыре балла, а от зоны вылета отрыв составляет пять. Но стоит заметить, что у 17-го «Вердера» имеется игра в запасе. Теперь «Фортуне» предстоит выезд в Кёльн к местному одноименному клубу. Игра первого круга завершилась победой «Ф95» со счётом 2:0.



Но тут надо бы сказать, что тогда «козлы» играли в гостях, а на выезде они выступают не так уверенно. Действительно мощного противника «Кёльн» представляет из себя на родном поле. По набранным очкам дома клуб входит в топ-8 немецкого чемпионата.

«Карлсруэ» — «Бохум». Прогноз: берём коэффициент 2.40 в матче Второй Бундеслиги Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч в Карлсруэ смогли отличиться обе команды.

Стоит также отметить, что за 15 игр под руководством Маркуса Гисдоля «козлы» имеют лишь пять поражений при двух ничьих. К слову, проигрывали они только таким крепким орешкам, как дортмундская и мёнхенгладбахская «Боруссии», «Бавария», «РБ Лейпциг», а также неуступчивый «Унион». На таком фоне можно подумать над лобовой победой хозяев за играбельный коэффициент 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «Фортуна»

«Кёльн» у себя дома хорош: входит в топ-8 по набранным очкам на родном стадионе. Более того, за 15 матчей под руководством Маркуса Гисдоля «козлы» имеют лишь пять поражений, четыре из которых пришлись на четвёрку лидеров Бундеслиги. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит проверить их победу над скромной «Фортуной» за рабочий коэффициент 1.83.



Ставка: победа «Кёльна» за коэффициент 1.83.