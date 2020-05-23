Статистический прогноз: «Нарва Транс» — «Флора», ставка на матч чемпионата Эстонии

В матче третьего тура чемпионата Эстонии 24 мая «Нарва Транс» примет «Флору». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Нарва Транс» — «Флора»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 24 мая «Нарва Транс» — «Флора» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

Анализ и прогноз матча «Нарва Транс» — «Флора» (24.05.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.

«Гамбург» — «Арминия». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в матче лидеров Второй Бундеслиги Клуб из Билефельда одной ногой в элитном дивизионе, осталось не проиграть главному преследователю.

Все матчи будут проходить при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.



Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

«Флора» — один из ведущих клубов Эстонии, бравший титул 12 раз. Любопытно, что последние три чемпионства добыты строго в нечётные года — 2015, 2017 и 2019. Всё на месте — стабильное участие в еврокубках, мощный по местным меркам состав, достойные финансовые возможности.



В прошлом сезоне бело-зелёные стали лучшими без особой борьбы, досрочно гарантировав себе первое место. 29 побед в 36 турах, 90 набранных очков и сумасшедшая разница мячей 110:21. Ставшая второй «Левадия» отстала на 12 баллов, все остальные оказались ещё дальше.

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«Транс» стабильно выступает в элитном дивизионе чемпионата Эстонии, а в конце нулевых даже регулярно попадал в тройку сильнейших. В последнее время результаты просели, но не сильно. Речь о крепком середняке, который курсирует в районе четвёртого-шестого мест. В минувшем сезоне клуб из Нарвы финишировал на шестой строчке, набрав в 36 турах 48 очков. От ставшей пятой «Таммеки» его отделил всего один балл

Форма команд

Первый тур в чемпионате Эстонии сыграли аж в начале марта, то есть участники не имели практики больше двух месяцев. Тренировки возобновили только в начале мая, неудивительно, что после такого второй тур ознаменовался сразу несколькими сенсациями. Одну из них преподнесла именно «Флора».



Действующий чемпион страны на своём поле не смог забить скромной «Таммеке» (0:0). Мячом владел, бил много (но в основном неточно — только пять попыток из 15 пришлись в створ), заработал восемь угловых. Однако гости всё же сумели выстоять и зацепить очко, пусть и не без доли везения.

«Хольштайн» — «Штутгарт». Прогноз: Марио Гомес, Дидави и Кастро разберутся с «аистами» Швабы бьются с «Гамбургом» за второе место, а клуб из Киля просто доигрывает сезон.

«Транс» тоже не смог справиться с аутсайдером. Ситуация та же самая: полное преимущество по владению (70:30), огромное количество стандартов (14:2 по угловым) и опасных моментов (8:0 по ударам в створ). И потеря очков — 1:1. Единственный гол «Калев» забил в середине второго тайма с пенальти.

Личные встречи

Обе команды давно выступают в элитном дивизионе, а потому история противостояния более чем богатая. Пути соперников пересекались 73 раза, расклад очевиден: 48 побед на счету действующего чемпиона страны, в десяти случаях сильнее оказался «Транс». Плюс 15 ничейных исходов.



Если брать только матчи в Нарве, преимущество фаворита станет только сильнее. 27 побед, пять ничьих и четыре поражения в 36 встречах. После обидной потери очков действующий чемпион наверняка будет зол и мотивирован. 17 предыдущих поединков в Нарве завершились победой «Флоры», то есть «Транс» не набирал очки в родных стенах аж с 2012 года.

Ставки на тоталы и форы

Лобовая победа гостей идёт у букмекеров со скромным коэффициентом 1.53, но история противостояния вполне позволяет заиграть фору по вкусу. П2 с форой (-1) оценена в 1.92. Вариант посмелее — П2 с форой (-1.5) за 2.45.

«Вольфсбург» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд, Санчо и Азар забьют на любимом отрезке Две ставки с коэффициентами в районе 2.50 на матч чемпионата Германии.

А вот лезть в тоталы довольно опасно, поскольку «Транс» — самая низовая команда чемпионата Эстонии по итогам минувшего сезона, которая немного забивает и редко пропускает полную авоську.

Прогноз и ставки на матч «Нарва Транс» — «Флора»

Обе команды в минувшем туре синхронно потеряли очки в матчах с аутсайдерами. «Флора» имеет заметное преимущество по уровню состава, а главное — клуб из Нарвы можно считать её любимым клиентом. «Транс» проиграл действующему чемпиону аж 17 предыдущих встреч на своём поле. П2 с форой (-1) на таком фоне смотрится нормально.



Ставка: победа «Флоры» с форой (-1) за 1.92.