Анализируем ставки на геймы в теннисе на примере трёх стратегий. На количество брейков влияют не только пол участников и покрытие.

Как ставить на геймы в теннисе: стратегия догона на брейк и ставки на счёт 40:40

Ставки на геймы в теннисе зависят от двух показателей: пола спортсмена и типа покрытия. Но это обобщение. Мелких нюансов гораздо больше. В этой статье мы разберём термины для ставок на теннис, виды пари, а также три стратегии игры на геймах.

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Термины для ставок на теннис по геймам

Изучите основные понятия, чтобы делать ставки по геймам.

Гейм — игровой отрезок, часть сета. Гейм проводят до четырёх очков. При 3:3 по очкам играют до двух баллов разницы.

Счёт в гейме ведётся следующим образом: 15:0, 15:15, 30:0, 40:15 и так далее. Счёт 40:40 называют «ровно». Затем у одной из сторон становится «больше».

Брейк — выигрыш гейма на чужой подаче.

Брейк-поинт — очко, которое отделяет от победы в гейме на подаче соперника.

Тай-брейк — дополнительный гейм, который играют при счёте 6:6 в сете по геймам. На первое очко подаёт один из игроков. Затем у каждого по две своих подачи. Тай-брейк играют до семи очков или до двух баллов разнице при счёте 6:6.

Эйс — подача на вылет.

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Основные виды ставок на геймы

Обычно букмекеры предлагают следующие рынки для ставок на гейм:

Количество очков в первом гейме.

Кто выиграет гейм.

Гонка до определённого числа выигранных геймам.

Кто выиграет первое очко в гейме.

Кто выиграет два следующих гейма.

Точный счёт в гейме.

Количество брейков.

Кто сделает первый брейк.

Анализ стратегий ставок на теннис по геймам

Учитывайте следующие факторы при выборе ставки:

Рейтинг спортсмена по ходу сезона.

Игровую форму соперников по результатам двух-трёх последних турниров.

Новости спортивных СМИ об участников матча, их публикации в социальных сетях.

Индивидуальную статистику. Например, процент выигранных первых подач, очков на приёме, количество эйсов, брейков и вынужденных ошибок в каждом матче.

Статистику на конкретном покрытии. Результаты некоторых спортсменов сильно зависят от типа корта.

Историю личных встреч. Особенно на покрытии, на котором сыграют ближайший матч.

Стратегии ставок на геймы

В женском теннисе геймы на чужой подаче выигрывают чаще, чем в мужском. Это связано с более сильной подачей мужчин.



Есть зависимость и от покрытия: на медленном грунте больше брейков, чем на быстрых траве и харде.

Стратегии ставок на фаворита в большом и настольном теннисе: как увеличить коэффициенты Ставки на фаворита в теннисе редко дают прибыль на дистанции из-за маржи и прогрузов, но есть способ ставить по повышенным коэффициентам.

Ставки на победу в гейме

Ставьте на победу теннисиста в гейме на своей подаче на быстром покрытии.

Делайте ставку на победу принимающего в гейме, если этот гейм решает исход матча или сета. Например, при счёте 2:5 в сете.

Берите догоном на победу аутсайдера в гейме на своей подаче.

Играйте по стратегии фиксированной прибыли на победу фаворита в гейме на чужих подачах.

Проверяйте догоном брейки во втором сете в матчах равных спортсменов за пределами ТОП-100. В таких матчах коэффициенты на брейк всегда выше 2.00.

Ставки на тотал

В мужском теннисе победы аутсайдера в гейме на своей подаче выше, чем у женщин.



Ставьте на ТБ 9.5 гейма в первом сете матча между спортсменами за пределами ТОП-100 на харде или траве.



Берите ТМ 9.5 гейма, следующих случаях:

Фаворит играет явного аутсайдера.

Один из спортсменов выступает на не любимом покрытии и находится не в лучшей форме.

Фаворит победил в первой партии со счётом 6:0 или 6:1. Во втором сете возможно повторение.

Аутсайдер взял первый сет.

Ставки на точный счёт 40:40

Ставьте на точный счёт 40:40 в гейме в матчах женщин или пар с практически равными шансами на победу.

Выбирайте события, которые проходят на грунтовых кортах.

Следите за матчами в лайве и ставьте после брейка.

Для повышения вероятности выигрыша тщательно анализируйте матчи, детально изучать статистику спортсменов на каждом покрытии и распределяйте игровой банк по принципам финансового менеджмента.