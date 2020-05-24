Как ставить на геймы в теннисе: стратегия догона на брейк и ставки на счёт 40:40

Ставки на геймы в теннисе зависят от двух показателей: пола спортсмена и типа покрытия. Но это обобщение. Мелких нюансов гораздо больше. В этой статье мы разберём термины для ставок на теннис, виды пари, а также три стратегии игры на геймах.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Термины для ставок на теннис по геймам
Изучите основные понятия, чтобы делать ставки по геймам.
- Гейм — игровой отрезок, часть сета. Гейм проводят до четырёх очков. При 3:3 по очкам играют до двух баллов разницы.
- Счёт в гейме ведётся следующим образом: 15:0, 15:15, 30:0, 40:15 и так далее. Счёт 40:40 называют «ровно». Затем у одной из сторон становится «больше».
- Брейк — выигрыш гейма на чужой подаче.
- Брейк-поинт — очко, которое отделяет от победы в гейме на подаче соперника.
- Тай-брейк — дополнительный гейм, который играют при счёте 6:6 в сете по геймам. На первое очко подаёт один из игроков. Затем у каждого по две своих подачи. Тай-брейк играют до семи очков или до двух баллов разнице при счёте 6:6.
- Эйс — подача на вылет.
Основные виды ставок на геймы
Обычно букмекеры предлагают следующие рынки для ставок на гейм:
- Количество очков в первом гейме.
- Кто выиграет гейм.
- Гонка до определённого числа выигранных геймам.
- Кто выиграет первое очко в гейме.
- Кто выиграет два следующих гейма.
- Точный счёт в гейме.
- Количество брейков.
- Кто сделает первый брейк.
Анализ стратегий ставок на теннис по геймам
Учитывайте следующие факторы при выборе ставки:
- Рейтинг спортсмена по ходу сезона.
- Игровую форму соперников по результатам двух-трёх последних турниров.
- Новости спортивных СМИ об участников матча, их публикации в социальных сетях.
- Индивидуальную статистику. Например, процент выигранных первых подач, очков на приёме, количество эйсов, брейков и вынужденных ошибок в каждом матче.
- Статистику на конкретном покрытии. Результаты некоторых спортсменов сильно зависят от типа корта.
- Историю личных встреч. Особенно на покрытии, на котором сыграют ближайший матч.
Стратегии ставок на геймы
В женском теннисе геймы на чужой подаче выигрывают чаще, чем в мужском. Это связано с более сильной подачей мужчин.
Есть зависимость и от покрытия: на медленном грунте больше брейков, чем на быстрых траве и харде.
Ставки на победу в гейме
- Ставьте на победу теннисиста в гейме на своей подаче на быстром покрытии.
- Делайте ставку на победу принимающего в гейме, если этот гейм решает исход матча или сета. Например, при счёте 2:5 в сете.
- Берите догоном на победу аутсайдера в гейме на своей подаче.
- Играйте по стратегии фиксированной прибыли на победу фаворита в гейме на чужих подачах.
- Проверяйте догоном брейки во втором сете в матчах равных спортсменов за пределами ТОП-100. В таких матчах коэффициенты на брейк всегда выше 2.00.
Ставки на тотал
В мужском теннисе победы аутсайдера в гейме на своей подаче выше, чем у женщин.
Ставьте на ТБ 9.5 гейма в первом сете матча между спортсменами за пределами ТОП-100 на харде или траве.
Берите ТМ 9.5 гейма, следующих случаях:
- Фаворит играет явного аутсайдера.
- Один из спортсменов выступает на не любимом покрытии и находится не в лучшей форме.
- Фаворит победил в первой партии со счётом 6:0 или 6:1. Во втором сете возможно повторение.
- Аутсайдер взял первый сет.
Ставки на точный счёт 40:40
- Ставьте на точный счёт 40:40 в гейме в матчах женщин или пар с практически равными шансами на победу.
- Выбирайте события, которые проходят на грунтовых кортах.
- Следите за матчами в лайве и ставьте после брейка.
Для повышения вероятности выигрыша тщательно анализируйте матчи, детально изучать статистику спортсменов на каждом покрытии и распределяйте игровой банк по принципам финансового менеджмента.
- 24 мая 2020
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:18
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 мая 2020
-
22:36
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15