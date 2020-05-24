Статистический прогноз: «Арарат» — «Урарту», ставка на чемпионат Армении

В матче 18-го тура чемпионата Армении 25 мая «Арарат» примет «Урарту». Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч «Арарат» — «Урарту»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Армении «Арарат» — «Урарту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — также за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча «Арарат» — «Урарту» (25.05.2020)

Армения вслед за Германией и рядом других стран возобновила футбольное первенство. В ходе долгих обсуждений было принято решение доигрывать сезон по старому формату. А именно: после 18 туров участники разделяются на две группы: шесть из них борются за чемпионство, четыре — за спасение.

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Первые матчи Высшей лиги уже были проведены 23 и 24 мая, к ней 30-го присоединится также Первая лига. Все встречи проходят без зрителей на трибунах. Однако в будущем, с учетом ситуации в стране, будут обсуждаться варианты отмены или сокращения ограничений.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Армении

До ухода на вынужденный перерыв участники успели провести по 17 игр. К последнему перед разделением на топ-6 и четвёрку борющихся за выживание туру уже всё стало ясно. Идущий на шестой позиции «Ной» оторвался от седьмого «Пюника» на четыре балла, разница у остальных ещё больше.



Однако переживать за вылет из Высшей лиги Армении троим из нижней части турнирной таблицы явно не стоит. По регламенту ФФА из элиты в Первую лигу выбывает только одна команда, и таковая уже имеется. Дело в том, что ещё в феврале плотно засевший на дно «Ереван» объявил о прекращении своего существования.



«Урарту», которому предстоит провести 18-й тур 25 мая, за 17 матчей набрал 23 очка и расположился на восьмой строчке. У его ближайшего соперника — «Арарата» из верхней части таблицы — за то же время 28 баллов и пятое место. Ничего принципиального от исхода этой встречи не изменится, однако «Арарат» наверняка не захочет отпускать лидеров далеко вперёд.

Форма команд

До паузы «Арарат» пребывал не в самом стабильном состоянии. Он успел провести две игры в чемпионате Армении после межсезонья и заработал всего один балл. Нулевая ничья пришлась на мощный «Лори», а разгромное поражение 0:3 на лидера «Арарат-Армению».



«Урарту» за эти две игры успел заработать все шесть баллов. Первые три на своём поле отобрал у «Лори» (2:0), идущего вторым в таблице, а ещё три — у аутсайдера «Еревана» (3:0). Мощно, но слишком поздно.

Личные встречи

С 2004 года соперники успели встретиться 69 раз, тут солидный перевес на стороне «Урарту». За это время клуб имеет 41 победу против 11 у «Арарата». А остальные 17 встреч завершались вничью.

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Однако любопытно тут то, что «Урарту» не проигрывает «Арарату» в ереванском дерби на протяжении восьми игр. Более того, «белые орлы» за этот период заработали всего лишь один балл. Цифры весьма убедительные, а потому, на наш взгляд, вариант П2 за внушительный коэффициент 4.70 не выглядит таким уж сумасшедшим. Альтернативный выход — классический Х2 за крепкий коэффициент 2.09.

Ставки на тоталы и голы

За последние 10 матчей между собой команды наколотили друг другу 26 голов, что в среднем за игру составляет ровно 2,6 мяча. На таком фоне, конечно, можно подумать над тривиальным ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90, но мы рассмотрим другой вариант.

Дело в том, что в предыдущих восьми очных противостояниях «Арарат» забил в ворота «Урарту» только пять мячей. Меньше гола за игру — маловато будет. А потому вариант с ИТМ1 1.5 мяча за коэффициент 1.94 выглядит вполне неплохо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Армении «Арарат» — «Урарту»

Согласно статистике личных встреч, солидное преимущество на стороне «Урарту». Клуб имеет семь побед и одну ничью в предыдущих восьми встречах с «Араратом». Более того, за это время последний забил только пять мячей — маловато будет. На наш взгляд, стоит проверить сразу две ставки на ереванское дерби.



Ставка 1: победа «Урарту» за коэффициент 4.70.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Арарата» меньше 1.5 мяча за коэффициент 1.94.