Статистический прогноз: «Тэгу» — «Санджу Санму», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

29 мая в матче четвёртого тура чемпионата Южной Кореи «Тэгу» примет «Санджу Санму». Начало игры — в 13:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Тэгу» — «Санджу Санму»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 29 мая «Тэгу» — «Санджу Санму» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.31, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Тэгу» — «Санджу Санму» (29.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем предполагается постепенно увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно проходить тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Тэгу» в прошлом розыгрыше чемпионата Южной Кореи выступил более чем достойно: уверенно попал в шестёрку лучших и остановился в шаге от призового места. Команда финишировала на пятой строчке, однако ставший третьим «Сеул» набрал всего на одно очко больше.



«Тэгу» имел все шансы замкнуть топ-3, однако в заключительном туре не смог одолеть в родных стенах всё тот же «Сеул» (0:0). Но в любом случае результат следует считать однозначно успешным, прежде в пятёрку лучших клуб ещё не попадал.

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«Санджу Санму» минувший сезон провёл достойно. Удалось попасть в топ-6 и остановиться в шаге от бронзовых медалей. «Армейцы» финишировали на шестой строчке, однако от третьего места отстали всего на одно очко. На фоне 2018 года результат кажется особенно успешным. Тогда команда обитала на дне турнирной таблицы и ни на что не претендовала.

Форма команд

«Тэгу» в трёх турах набрал лишь два очка и находится на девятом месте, хотя качество футбола позволяло претендовать на большее. В первую очередь это касается поединка с «Инчхон Юнайтед», где ощутимое преимущество так и не конвертировалось в голы (0:0). Игра с «Пхоханом» выдалась ничейной (1:1), а проиграть на выезде действующего чемпиону «Чонбуку» (0:2) незазорно.



А вот «Санджу Санму» разжился шестью баллами и делит третью строчку с «Сеулом». В первом туре «армейцы» по всем статьям в гостях уступили вице-чемпиону «Ульсан Хёндэ» (0:4), зато потом соперники пошли попроще и дела наладились. В родных стенах удалось всухую одолеть «Канвон» (2:0) и «Кванджу» (1:0).

Личные встречи

Соперников вполне можно назвать домашними командами. Скажем, «Тэгу» в 21 матче на своём поле с «Санджу Санму» добыл 12 побед при шести ничьих и трёх поражениях — более чем достойный результат. Разница голов — 40:25. Больше того — в десяти предыдущих случаях «феникс» оказался сильнее лишь однажды.

В матче «Боруссия» Д — «Бавария» зашёл коэффициент 12.00, а букмекеров завалило деньгами Сыгравшие ставки главного матча планеты. Даже при унылых 0:1 зашло несколько шикарных вариантов.

От этого вполне можно отталкиваться. Букмекеры дают на П1 с нулевой форой скромный коэффициент 1.55, так что придётся выбирать между лобовой победой хозяев за 2.12, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.66.

Ставки на тоталы и форы

Дело в том, что в последнее время соперники редко балуют высокой результативностью. Лишь в одной предыдущей очной встрече из шести удалось пробить планку тотала, хотя в целом чемпионат Южной Кореи довольно результативен. При желании можно рассмотреть «обе забьют — нет» за 1.82, этот вариант проходил в трёх последних случаях из четырёх.

Прогноз и ставки на матч «Тэгу» — «Санджу Санму»

Обе команды в прошлом сезоне вошли в топ-6. «Тэгу» до сих пор не одержал ни одной победы, хотя выглядит вполне неплохо. Статистика говорит в пользу хозяев: в десяти предыдущих поединках с «Санджу Санму» в родных стенах они уступили лишь однажды. Возьмём П1 за 2.12.



Ставка №1: победа «Тэгу» за 2.12.



Ставка №2: обе забьют — нет за 1.82.



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