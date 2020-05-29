Статистический прогноз: «Кванджу» — «Ульсан», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

30 мая в матче четвёртого тура чемпионата Южной Кореи «Кванджу» примет «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Кванджу» — «Ульсан Хёндэ»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 30 мая «Кванджу» — «Ульсан Хёндэ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз матча «Кванджу» — «Ульсан Хёндэ» (30.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

Статистический прогноз: «Тэгу» — «Санджу Санму», ставка на матч чемпионата Южной Кореи В чемпионате Южной Кореи стартует четвёртый тур.

Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Кванджу» — молодой клуб, привыкший к статусу «лифта». Основан он был в 2010 году, за это время не задерживался ни в одном из дивизионов больше чем на три года. В прошлом сезоне в элите его также не было. Заняв первое место во второй по силе лиге, он вернулся в число сильнейших.

«Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз: Эрнст и Хргота увязнут в защите «лилий» Берём коэффициент 2.02 в матче второй Бундеслиги.

«Ульсан Хёндэ» в прошлом году остановился в шаге от чемпионского титула. После двух полных кругов команда занимала чистое первое место в турнирной таблице, однако финальную пульку с участниками топ-6 провела не лучшим образом. И осталась второй, уступив «Чонбук Хёнде Моторс» по дополнительным показателям.

Форма команд

«Ульсан» в порядке: семь очков из девяти возможных, чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи. Впереди только действующий чемпион «Чонбук», сумевший обойтись без осечек. «Тигры» разгромили «Санджу Санму» (4:0) и одержали волевую победу над «Сувоном» (3:2), а затем внезапно потеряли очки со скромным «Пусаном» (1:1).



Хозяева полностью владели инициативой, но никак не могли забить, а на исходе часа игры ещё и пропустили. Отыграться получилось только на 79-й минуте, да и то с пенальти. В оставшееся время «Ульсан» создал пару неплохих моментов, однако с реализацией в тот день категорически не задалось.

«Силькеборг» — «Норшелланн». Прогноз: берём коэффициент 2.75 в матче чемпионата Дании Худший клуб чемпионата Дании примет на своём поле претендента на медали.

Про «Кванджу» сказать особо нечего: три игры — три поражения с общим счётом 0:4. И, естественно, последнее место в турнирной таблице. Все остальные зацепили как минимум одно очко. Причём нельзя сказать, что «гриффоны» действуют ужасно. При доле везения они могли бы взять два-три балла, однако нехватка индивидуального мастерства сказывается.

Личные встречи

Тут полнейшее преимущество на стороне гостей. В 17 поединках «Ульсан Хёндэ» добыл 12 побед и четыре раза сыграл вничью при одном-единственном поражении. Разница мячей — 23:10. На выезде «тигры» вообще не уступили ни разу — пять побед и три ничьих. Правда, голы даются им с трудом — всего 10 штук (1,25 в среднем за игру).



Потому лезть в большие форы довольно опасно, предпосылок для разгрома тут не так много. На П2 букмекеры дают скромный коэффициент 1.70, а П2 с форой (-1) идёт за 2.32. Дальше уже опасно. С учётом статистики противостояния, логично выглядит ставка Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

Ставки на тоталы и форы

Дело в том, что четыре предыдущих поединка в Кванджу получились низовыми. «Гриффоны» пропускают совсем немного для аутсайдера результативного первенства — всего четыре мяча за 270 минут. Беда в том, что забить сами они пока так и не сумели.

«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи». Прогноз: Пунтус, Устинов и Яшин нейтрализуют аутсайдера У «смолы» худшая атака в Высшей лиге Беларуси.

Раз так, тотал меньше 2.5 гола за 1.89 или «обе забьют — нет» за 1.92 вполне можно рассмотреть. Ставка посмелее — П2 всухую за 2.85.

Прогноз и ставки на матч «Кванджу» — «Ульсан Хёндэ»

Вице-чемпион Южной Кореи на выезде сразится с новичком элитного дивизиона. «Кванджу» в трёх турах потерпел три поражения, а главное — ни разу не забил. Пропустил, впрочем, тоже всего четырежды. Статистика очных встреч также намекает на низ. На наш взгляд, здесь весьма вероятно 1:0 или 2:0 в пользу гостей.



Ставка №1: победа «Ульсана» с форой (-1) за 2.32.



Ставка №2: обе забьют — нет за 1.92.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии«Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров.