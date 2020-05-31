Беспроигрышные стратегии ставок на спорт: хорошие схемы без риска работают только в теории

Беспроигрышные стратегии ставок на спорт существуют только в мечтах и у мошенников. Но есть схемы с минимальным риском.

Если существует беспроигрышная стратегия ставок на спорт, почему её не используют все игроки? Задайте себе этот вопрос, прежде чем искать какую-то беспроигрышную схему. Да, в теории такие стратегии ставок возможны. Мы рассмотрим их примеры. Но в реальности лучше ориентироваться на поиск способов минимизации рисков.



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Беспроигрышная стратегия ставок на спорт: поиск вилок

Беспроигрышные ставки на спорт — пари, в которых для получения прибыли не важен исход события. Такая ситуация называется вилкой.



Игрок делает ставку на два исхода или более так, что получит прибыль в любом случае.



Например, в теннисном матче встречаются равные соперники. Долгие годы к подобным дуэлям относились встречи Надаля и Федерера. На таких игроков чаще всего можно было найти завышенные коэффициенты.



Представим, что в одной конторе на победу Надаля дали коэффициент 2.10, а в другой на выигрыш Федерера — 2.08.



Делаем две ставки на противоположные исходы по 1000 рублей. Одна из них обязательно выиграет, допустим — первая:

Выплата по первой ставке — 2100 рублей, чистая прибыль — 1100 рублей;

Проигрыш по второй — 1000 рублей;

Чистая прибыль по вилке — 100 рублей.

Для поиска таких арбитражных ситуаций есть специальные программы, работают онлайн-ресурсы. Ежедневно сделать ставку на противоположный исход можно более десяти раз.



Но использование вилочных ставок в букмекерских конторах не принесёт стабильную прибыль на дистанции и даже может привести к потерям.



Букмекеры вычисляют вилочников и применяют разные санкции:

ограничивают размеры максимальных ставок;

блокируют аккаунты;

аннулируют оформленные пари.

В конечном итоге, затраты времени и ресурсов для заработка на вилках редко окупаются.



Такая теоретически беспроигрышная стратегия ставок может провалиться в следующей ситуации:



Вы поставили в разных БК на противоположные исходы. По выигрышной ставке букмекер может сделать возврат на основании ошибки в коэффициентах. Тогда сумма из одной БК вернётся, а в другой БК вы потеряете деньги.

Лучшие стратегии ставок на спорт: одна беспроигрышная и две с минимальным риском Лучшие стратегии ставок на спорт обожают букмекеры. Самоуверенные игроки забывают о математике и становятся банкротами.

Стратегия догона в ставках: мифы и реальность

Ещё в 19-м веке игроки казино изобрели многочисленные финансовые системы, ведущие к непременному получению прибыли.



Такие схемы работают по принципу догона: нужно каждую следующую ставку увеличивать так, чтобы выигрыш покрыл все предыдущие потери и принёс прибыль.



Догон базируется на простой аксиоме теории вероятности: если два противоположных события случатся с равными шансами, каждое из них обязательно произойдёт в серии повторений.



Так, при игре на рулетке можно постоянно ставить на красное, и оно когда-нибудь да выпадет. Однако в казино вам не позволят это делать и просто попросят встать из-за стола.



В букмекерской конторе стратегия догона в теории подходит для ставок на футбол, теннис, баскетбол и другие виды спорта.



Например, в английской Премьер-лиге сезоне-2019/2020 «Вест Хэм» выступал хуже, чем ожидали специалисты. Поэтому коэффициенты на его победы почти всегда были выше 2.00.



Сформируем серию догона:

ставим 1000 рублей на победу «Вест Хэма» в матче с «Манчестер Сити» 19 февраля 2020 года с коэффициентом 18.00 — проигрыш;

2000 на победу над «Ливерпулем» 24 февраля с коэффициентом 16.00 — проигрыш;

4000 на победу над «Саутгемптоном» 29 февраля с коэффициентом 2.50 — выигрыш. Матч закончился со счетом 3-1 в пользу «Вест Хэма».

Считаем полученную прибыль:

в первых двух пари проиграно 3000 рублей;

выплата по выигранной ставке — 10 000 рублей, а чистая прибыль — 6000 рублей;

6000 — 3000 = 3000 рублей — чистая прибыль по серии догона.

Но это только в теории всё так просто. В реальности проигрышная серия пари может затянуться надолго, а кратное повышение суммы ставки быстро приведёт к сливу игрового банка.



Кроме того, букмекеры ограничивают лимиты или вовсе блокируют аккаунты игрокам, заподозренным в использовании догона. Поэтому такие стратегии ставок на спорт не принесут желаемый результат в реальности.

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Как не потерять деньги из-за ставок в букмекерских конторах

Главная цель многих игроков — найти стратегию с минимальным риском. Задача такой стратегии заключается в том, чтобы не допустить крупных проигрышей.



От потери суммы, которая обнулит ваш игровой банк, защищает соблюдение таких четырёх правил:

необходимо иметь глубокое представление о виде спорта, турнире, событии, на которое делается ставка;

важно придерживаться дистанционной ставочной системы. Например, если вы играете по стратегии ставок на футбол против фаворитов, соблюдайте её даже при серии неудач;

обязательно выбрать принцип финансового менеджмента — флэт, критерий Келли, фиксированный процент от банка или любой другой, страхующий от слива крупных сумм;

максимально убрать эмоциональную составляющую — азарт чаще всего ведёт к потере больших сумм денег.

Беспроигрышная стратегия ставок на спорт может существовать только в теории, в качестве математической модели. В реальности нужно следовать простым, но важным правилам, позволяющим избежать крупных проигрышей.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!