Беспроигрышные стратегии ставок на спорт: хорошие схемы без риска работают только в теории

Если существует беспроигрышная стратегия ставок на спорт, почему её не используют все игроки? Задайте себе этот вопрос, прежде чем искать какую-то беспроигрышную схему. Да, в теории такие стратегии ставок возможны. Мы рассмотрим их примеры. Но в реальности лучше ориентироваться на поиск способов минимизации рисков.
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Беспроигрышная стратегия ставок на спорт: поиск вилок
Беспроигрышные ставки на спорт — пари, в которых для получения прибыли не важен исход события. Такая ситуация называется вилкой.
Игрок делает ставку на два исхода или более так, что получит прибыль в любом случае.
Например, в теннисном матче встречаются равные соперники. Долгие годы к подобным дуэлям относились встречи Надаля и Федерера. На таких игроков чаще всего можно было найти завышенные коэффициенты.
Представим, что в одной конторе на победу Надаля дали коэффициент 2.10, а в другой на выигрыш Федерера — 2.08.
Делаем две ставки на противоположные исходы по 1000 рублей. Одна из них обязательно выиграет, допустим — первая:
- Выплата по первой ставке — 2100 рублей, чистая прибыль — 1100 рублей;
- Проигрыш по второй — 1000 рублей;
- Чистая прибыль по вилке — 100 рублей.
Для поиска таких арбитражных ситуаций есть специальные программы, работают онлайн-ресурсы. Ежедневно сделать ставку на противоположный исход можно более десяти раз.
Но использование вилочных ставок в букмекерских конторах не принесёт стабильную прибыль на дистанции и даже может привести к потерям.
Букмекеры вычисляют вилочников и применяют разные санкции:
- ограничивают размеры максимальных ставок;
- блокируют аккаунты;
- аннулируют оформленные пари.
В конечном итоге, затраты времени и ресурсов для заработка на вилках редко окупаются.
Такая теоретически беспроигрышная стратегия ставок может провалиться в следующей ситуации:
Вы поставили в разных БК на противоположные исходы. По выигрышной ставке букмекер может сделать возврат на основании ошибки в коэффициентах. Тогда сумма из одной БК вернётся, а в другой БК вы потеряете деньги.
Стратегия догона в ставках: мифы и реальность
Ещё в 19-м веке игроки казино изобрели многочисленные финансовые системы, ведущие к непременному получению прибыли.
Такие схемы работают по принципу догона: нужно каждую следующую ставку увеличивать так, чтобы выигрыш покрыл все предыдущие потери и принёс прибыль.
Догон базируется на простой аксиоме теории вероятности: если два противоположных события случатся с равными шансами, каждое из них обязательно произойдёт в серии повторений.
Так, при игре на рулетке можно постоянно ставить на красное, и оно когда-нибудь да выпадет. Однако в казино вам не позволят это делать и просто попросят встать из-за стола.
В букмекерской конторе стратегия догона в теории подходит для ставок на футбол, теннис, баскетбол и другие виды спорта.
Например, в английской Премьер-лиге сезоне-2019/2020 «Вест Хэм» выступал хуже, чем ожидали специалисты. Поэтому коэффициенты на его победы почти всегда были выше 2.00.
Сформируем серию догона:
- ставим 1000 рублей на победу «Вест Хэма» в матче с «Манчестер Сити» 19 февраля 2020 года с коэффициентом 18.00 — проигрыш;
- 2000 на победу над «Ливерпулем» 24 февраля с коэффициентом 16.00 — проигрыш;
- 4000 на победу над «Саутгемптоном» 29 февраля с коэффициентом 2.50 — выигрыш. Матч закончился со счетом 3-1 в пользу «Вест Хэма».
Считаем полученную прибыль:
- в первых двух пари проиграно 3000 рублей;
- выплата по выигранной ставке — 10 000 рублей, а чистая прибыль — 6000 рублей;
- 6000 — 3000 = 3000 рублей — чистая прибыль по серии догона.
Но это только в теории всё так просто. В реальности проигрышная серия пари может затянуться надолго, а кратное повышение суммы ставки быстро приведёт к сливу игрового банка.
Кроме того, букмекеры ограничивают лимиты или вовсе блокируют аккаунты игрокам, заподозренным в использовании догона. Поэтому такие стратегии ставок на спорт не принесут желаемый результат в реальности.
Как не потерять деньги из-за ставок в букмекерских конторах
Главная цель многих игроков — найти стратегию с минимальным риском. Задача такой стратегии заключается в том, чтобы не допустить крупных проигрышей.
От потери суммы, которая обнулит ваш игровой банк, защищает соблюдение таких четырёх правил:
- необходимо иметь глубокое представление о виде спорта, турнире, событии, на которое делается ставка;
- важно придерживаться дистанционной ставочной системы. Например, если вы играете по стратегии ставок на футбол против фаворитов, соблюдайте её даже при серии неудач;
- обязательно выбрать принцип финансового менеджмента — флэт, критерий Келли, фиксированный процент от банка или любой другой, страхующий от слива крупных сумм;
- максимально убрать эмоциональную составляющую — азарт чаще всего ведёт к потере больших сумм денег.
Беспроигрышная стратегия ставок на спорт может существовать только в теории, в качестве математической модели. В реальности нужно следовать простым, но важным правилам, позволяющим избежать крупных проигрышей.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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