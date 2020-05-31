Стратегия ставок на аутсайдера в баскетболе: догон по четвертям в букмекерской конторе

Ставки на аутсайдера в баскетболе могут вас озолотить, но явный фаворит редко проигрывает. Поэтому на андердога чаще заходят плюсовые форы и победа в четверти по стратегии догона. В этой статье мы разберём обе схемы и оценим их эффективность.
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Почему в баскетболе ставят на андердогов
Ставки на аутсайдера в баскетболе получили большую популярность по ряду причин:
1. Самая популярная в мире лига, NBA, отличается высоким уровнем конкуренции. В каждом игровом дне можно найти несколько матчей, где коэффициенты на победу аутсайдеров явно завышены.
2. Букмекеры дают широкую роспись по форам. Делая ставки на аутсайдера по стратегии в баскетболе, можно давать андердогу гандикап в 8-13 очков с высокими коэффициентами на уровне 2.00-3.00.
3. Ставить можно на разные отрезки. В прематчевой букмекерской росписи всегда есть варианты ставок на первую четверть, первую половину встречи. А в лайве можно оформить пари на победу аутсайдера в одной из четвертей.
Благодаря таким факторам есть разные стратегии ставок на баскетбол, в которых отдаётся преимущество андердогу перед явным фаворитом.
Ставки на андердогов в футболе:
Прематчевый анализ для ставок на аутсайдера в баскетболе
Логично делать ставки на аутсайдера в баскетболе, отбирая события с заниженными коэффициентами на победу фаворита.
В таких матчах ставим на победу андердога с плюсовой форой с коэффициентом около 1.90-2.20.
Суть стратегии в том, чтобы научится находить игры с победой аутсайдера или минимальным преимуществом фаворита. Учитывайте следующие факторы:
1. Фаворит играет на выезде без поддержки трибун и не заинтересован в крупном разгроме. Тренер гостей может дать дополнительную нагрузку резервистам.
2. У аутсайдера идёт серия разгромных поражений. Из-за этого коэффициенты на удачу команды высоки — от 4.00. Но именно в этом матче, к примеру, возвращается ключевой исполнитель или назначен новый тренер. Берите андердога с форой за коэффициент около 2.00-3.00.
3. И наоборот, фаворит мог выиграть несколько матчей подряд с крупным счётом. Коэффициенты на его очередную победу занижаются. Ставьте на андердога с форой.
4. Турнирная мотивация важна в чемпионатах с высокой интенсивностью. Если команда проводит три-четыре матча за десять дней, тренеры иногда дают отдых ключевым игрокам. Выбирайте матчи, которые не принципиальны для фаворита.
5. Особенности личных взаимоотношений клубов, игроков, тренеров. В таких матчах есть шанс на упорную борьбу и можно поймать хороший коэффициент ставкой на андердога с форой.
Чтобы комплексно учитывать перечисленные и другие факторы, необходимо хорошо разбираться в виде спорта, конкретном чемпионате, владеть информацией о игроках, тренерах. Такая стратегия ставок на аутсайдеров в баскетболе подходит профессиональным игрокам, которые проводят тщательный прематчевый анализ.
Как правильно анализировать матчи:
Стратегия ставок на баскетбол по четвертям: оправдает ли себя догон
Начинающие игроки предпочитают стратегии, не требующие особых аналитических навыков. Большую популярность приобрела схема догона в ставках на баскетбол по четвертям.
Разобраться в ней не сложно, ведь действует простой алгоритм:
- ставим на победу андердога в первой четверти с коэффициентом 2.00-2.60;
- при неудаче во второй четверти ставим на аутсайдера такую сумму, чтобы заход принёс прибыль с учётом прошлой неудачи;
- далее ведём догон по ситуации.
Здесь есть разные подходы. Одни игроки советуют ставить только в трёх четвертях и закрывать догон даже при проигрыше, не рискуя крупной суммой в четвёртой четверти.
Другие — наоборот ведут догонную серию даже после завершения одного матча, в котором потерпели четыре неудачи. Пятая ставка в догоне переносится на первую четверть другого матча.
Догон в четвертях баскетбольных матчей приобрел большую популярность по статистическим причинам. В конкурентных первенствах очень мало матчей, где фаворит выигрывает все четыре периода.
Например, в НБА с 10 по 12 марта 2020 г. состоялось 16 игр. Только в двух из них аутсайдеры не выиграли ни одной четверти. Это были матчи «Юта Джаз» — «Торонто Рэпторз» и «Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс».
И даже в этих противостояниях третьи четверти заканчивались вничью. Это идеально вписывается в теорию «догонщиков», утверждающих, что фаворит сдаёт в третьем периоде, если уже гарантировал выигрыш.
Для использования догона изучите формулу расчёта суммы каждой следующей ставки:
С = (В + П) / (К — 1), где С — размер ставки, В — ожидаемая прибыль, П — сумма проигрышей, К — коэффициент.
Для примера возьмём матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санс», состоявшийся 11 марта 2020 года.
Хозяева считались фаворитом. Победу аутсайдера в первой четверти букмекеры оценили коэффициентом 2.55.
Ставим на «Финикс Санс» 1000 рублей в стартовом отрезке. Первую четверть со счётом 36:28 выиграл «Портленд», пари не зашло.
Используем догон и снова ставим на победу гостей во второй четверти. Теперь коэффициент чуть ниже — 2.20. Проводим расчёты:
С = (500 + 1000) / (2.20 — 1) = 1250
Ставим 1250 рублей на «Финикс Санс» во второй четверти. Ставка зашла, ведь гости выиграли 25:18.
1250 х 2.20 = 2750 — выплата по пари; 2750 — 1250 — 1000 = 500 — чистый выигрыш в догоне.
Остается вопрос: если всё так просто, почему букмекеров до сих пор не разорили?
Ответ прост: конторы просто режут максимумы «догонщикам». Это означает, что для игрока, который регулярно играет по догону, устанавливается низкий лимит по ставке.
Из-за этого проведение серийных пари с существенным повышением сумм ставок невозможно.
Поэтому не стоит рассчитывать на догон. Даже если вы не обанкротитесь из-за неудачной серии, букмекер всё равно не даст вам долго выигрывать.
Таким образом, ставки на аутсайдера в баскетболе — занятие для профессиональных игроков, умеющих мастерски проводить комплексный предматчевый анализ.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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