«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Ут не станут жадничать

«Кёльн» примет «РБ Лейпциг» в матче 29 тура чемпионата Германии 1 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Кёльн» — «Лейпциг»

Букмекеры уверены, что матч немецкого чемпионата «Кёльн» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча «Кёльн» — «Лейпциг» (01.06.2020)

Прошло уже три тура с момента возобновления чемпионата Германии. «Кёльн» успел набрать за это время два балла, хотя мог рассчитывать и на большее. Сейчас у клуба 34 очка и 11-е место. Сюжет с вылетом, ровно как и с борьбой за еврокубки, представить себе сложно.

«Раннерс» — «Хобро». Прогноз: берём коэффициент 3.00 в матче чемпионата Дании «Кони» не пропустили в четырёх предыдущих домашних матчах с «Хобро».

Всё же от зоны стыковых матчей отрыв оставляет семь пунктов, а до зоны Лиги Европы не хватает восьми баллов. Сезон уже выходит на финишную прямую, вряд ли конкуренты начнут дружно проигрывать всем подряд.



В прошлом туре «козлы» гостили у хромающего «Хоффенхайма», но уступили со счётом 1:3. Матч получился крайне насыщенным: тут и четыре гола, и две красные карточки, и целая россыпь «горчичников», и даже незабитый пенальти в ворота хозяев.



К слову, пенальти был назначен в ворота «деревенских» на 76-й минуте при счёт 3:1 в их пользу, однако нападающий гостей Марк Ут неуверенно исполнил удар и фактически усугубил положение своей команды. Нереализованный 11-метровый явно подрезал партнёрам крылья.

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«РБ Лейпциг» в предыдущей игре принимал преобразившуюся «Герту» и снова скатал ничью (2:2). Но тут надо отдать должное берлинцам. Хозяева на её фоне местами даже смотрелись не так мощно, как это обычно бывает. И совершенно по делу потеряли очки, не сумев победить в меньшинстве.



В сумме «быки» набрали 55 баллов за 28 матчей и сейчас замыкают топ-4 немецкой Бундеслиги. Отрыв от пятой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха всего два пункта, а третий «Байер», сыгравший на игру больше, ушёл на одно очко. Шансы попасть в Лигу чемпионов есть, но цена ошибки весьма велика.



Теперь подопечным Юлиана Нагельсмана предстоит выезд в Кёльн к местному одноимённому клубу. До этого в Бундеслиге соперники встречались пять раз, наблюдается заметный перевес в сторону РБЛ. Он имеет три победы против одной у «Кёльна». Плюс однажды команды разошлись миром.

«Мидтьюлланн» — «Хорсенс». Прогноз: экс-игрок «Зенита» Лумб не остановит «волков» Ставка с коэффициентом выше двойки на матч лидера чемпионата Дании.

В том, что мощное нападение «Лейпцига» во главе с Тимо Вернером положит гол-другой, нет никаких сомнений. Но мы бы не стали также списывать со счётов и атаку «козлов». Дело в том, что они входят в топ-7 по набранным очкам у себя дома, забив за 14 игр 24 мяча. А матчи с участием «Кёльна», как правило, получаются результативными, причём голы летят с обеих сторон. К слову, за три тура после паузы команда успела оформить пять мячей, пропустив при этом семь.

При таких раскладах можно подумать над ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. «РБ Лейпциг» выступает сейчас не так стабильно, как в первой части сезона, ослабив свою хватку. Да и статистика личных встреч тоже на нашей стороне: во всех очных встречах между соперниками непременно забивали и те, и другие.

Прогноз и ставки на матч «Кёльн» — «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» ослабил хватку и рискует выпасть из топ-4. А «Кёльн» даёт играть другим, но и сам не стесняется идти вперёд. Мы бы ожидали от матча результативности и забитых мячей с обеих сторон. Статистика личных встреч на нашей стороне: во всех очных поединках забивали непременно и те, и другие.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.