«Мидтьюлланн» — «Хорсенс». Прогноз: экс-игрок «Зенита» Лумб не остановит «волков»

«Мидтьюлланн» и «Хорсенс» сыграют 1 июня в матче 25-го тура чемпионата Дании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Мидтьюлланна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Хорсенс» оценён букмекерами коэффициентом 14.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Мидтьюлланн» — «Хорсенс»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 1 июня «Мидтьюлланн» — «Хорсенс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.55.

Анализ и прогноз матча «Мидтьюлланн» — «Хорсенс» (1.06.2020)

Как и ожидалось, чемпионат Дании вернулся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.

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Если быть точнее — два полных тура. Плотность в турнирной таблице солидная, потому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на два мини-турнира.



Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. А оставшиеся восемь коллективов поборются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. Все остальные безнадёжно отстали.



«Норшелланн» и «Орхус», которые делят третью позицию, имеют в активе по 41 баллу. Понятно, что при таком отставании вмешаться в гонку за чемпионство будет невероятно сложно. Задача у «волков» предельно понятная: сохранять заданный темп и не допускать осечек, чтобы вернуть себе чемпионский титул, который в прошлом году достался «Копенгагену».

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А вот «Хорсенс» уже фактически доигрывает сезон, особой мотивации тут нет. После 24 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Даже теоретических шансов пробиться в топ-6 не осталось, ведь у «Ольборга», находящегося на шестой позиции, уже 37 баллов.



В то же время и вылет жёлтым не грозит. Отрыв от аутсайдеров велик, да и состав здесь покрепче. Есть, например, экс-защитник «Зенита» Микаэль Лумб и хорватский вратарь Матей Делач (ранее принадлежал «Челси» и объездил множество клубов по арендам). Трио аутсайдеров находится в 9-13 очках, сохранение прописки в элите не должно вызвать серьёзных проблем.



Статистика очных встреч не оставляет вариантов: семь предыдущих поединков остались за «Мидтьюлланном» с общим счётом 16:3, в пяти случаях «волки» победили всухую. От этого вполне можно оттолкнуться, благо что лидер чемпионата Дании с огромным отрывом пропускает меньше всех (всего 13 мячей в 24 турах).

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А «Хорнерс» голы даются с огромным трудом — всего 21 результативный удар, предпоследний показатель в турнире. Даже странно, что на таком фоне букмекеры дают на П1 всухую крепкий коэффициент 1.90. Вариант посмелее — П1 с форой (-2) за 2.16.

Прогноз и ставки на матч «Мидтьюлланн» — «Хорсенс»

Единоличный лидер чемпионата Дании сразится в родных стенах с командой из нижней половины таблицы, которая фактически доигрывает сезон. В семи предыдущих матчах «волки» неизменно побеждали, в пяти случаях — всухую. Предпосылок для сенсации не видно, П1 с форой по вкусу выглядит рабочим вариантом.



Ставка: победа «Мидтьюлланна» с форой (-2) за 2.16.



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