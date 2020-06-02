«Портимоненсе» — «Жил Висенте». Прогноз: берём коэффициент 2.72 на матч в Португалии

3 июня «Портимоненсе» и «Жил Висенте» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Портимоненсе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Жил Висенте» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Портимоненсе» — «Жил Висенте»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 3 июня «Портимоненсе» — «Жил Висенте» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.

Анализ и прогноз матча «Портимоненсе» — «Жил Висенте» (03.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а 4 июня стартует 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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«Портимоненсе» и «Жил Висенте» находятся в разных условиях. Собственно, гости уже решили основную задачу на сезон. Они закрепились в середине турнирной таблицы, практически гарантировав себе прописку в элитном дивизионе. 30 очков в 24 турах, 9-е место, 14 баллов запаса от зоны вылета.

А вот чёрно-белые никаких проблем с мотивацией не имеют, на кону — место в Примейре. До перерыва они выступали кошмарно, добыв жалкие две победы в 24 поединках, предыдущая из которых датирована аж осенью. Забить удалось лишь 16 раз, это худший показатель среди всех участников.

Неудивительно, что на таком фоне «Портимоненсе» окопался в зоне вылета. 16 очков, предпоследнее место в турнирной таблице. Хуже только «Авеш» (13), однако это слабое утешение. Дело в том, что до спасительной 16-й строчки целых шесть баллов. Времени в запасе не так много — осталось 10 туров.

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Вроде бы хозяева совсем не впечатляют и ставить на них не хочется, однако букмекеры всё же отдают небольшой перевес аутсайдеру. И это несмотря на отсутствие зрителей на трибуне, что снижает значимость фактора своего поля. На то есть несколько причин. Прежде всего — очные встречи.

Соперники пересекались за последние четыре года семь раз, «Жил Висенте» победил лишь однажды. Трижды сильнее оказались чёрно-белые, ещё в трёх случаях был зафиксирован мирный исход. Также стоит отметить, что в трёх предыдущих случаях голы забивались в обе стороны.

И второй момент — слабые результаты «петухов» на выезде. Только три победы в 12 поединках при низкой результативности (разница голов 10:16). «Портимоненсе» на своём поле проиграл лишь четырежды — «Спортингу», «Порту», «Браге» и «Тонделе». Три из этих команд на данный момент располагаются в топ-4.

«Пршибрам» — «Славия Прага». Прогноз: Коларж, Зима и Станчу пропустят от аутсайдера В семи из девяти крайних встреч с красно-белыми «Пршибрам» непременно забивал.

Также следует отметить, что соперники входят в число наиболее миролюбивых клубов чемпионата Португалии. Чаще «Портимоненсе» очки не делил никто — аж 10 раз. «Жил Висенте» находится совсем рядышком — 9 ничьих. На таком фоне лобовая ничья за 3.13 смотрится нормально.

Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.78 и 1Х + обе забьют за 2.72. Логика простая: гостям уже ничего толком не надо, а хозяева будут стараться изо всех сил. С учётом статистики очки они наверняка зацепят. В обороне обе команды не блещут, но и забивают совсем немного. Что-то вроде 1:1 или 2:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Портимоненсе» — «Жил Висенте»

«Жил Висенте» спокойно идёт в середине турнирной таблицы и фактически доигрывает сезон: зона еврокубков далеко, борьба за выживание не грозит. А вот «Портимоненсе» бьётся за выживание. «Петухи» слабо играют на выезде, да и статистика очных встреч говорит не в их пользу. На наш взгляд, аутсайдер зацепится за очки.

Ставка: «Портимоненсе» не проиграет + обе забьют за 2.72.

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