«Пршибрам» — «Славия Прага». Прогноз: Коларж, Зима и Станчу пропустят от аутсайдера

«Пршибрам» примет «Славию П» в матче 27 тура чемпионата Чехии 2 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 14.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Пршибрам» — «Славия Прага»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Чехии «Пршибрам» — «Славия П» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Пршибрам» — «Славия Прага» (02.06.2020)

Чемпионат Чехии вернулся после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Вынужденный перерыв составил 2,5 месяца, 31 мая только завершился 26-й тур, а уже 2 июня стартует 27-й. Все игры до окончания первенства решено проводить без болельщиков на трибунах.

«Млада-Болеслав» — «Фастав». Прогноз: берём коэффициент 2.75 в матче чемпионата Чехии Пять из шести предыдущих очных встреч получились верховыми.

«Пршибрам» за 26 матчей сумел набрать всего 18 баллов и сейчас занимает последнюю строчку в таблице. До 10-й позиции, дающей право сражаться в группе середняков за плей-офф Лиги Европы, не хватает целых 15 очков. А потому команда уже обречена биться за выживание.



К слову, аутсайдер чешской лиги после рестарта сезона имеет неплохую форму. За три тура он набрал четыре очка, а в прошлой игре сумел на выезде победить «Сигму Оломоуц» из центральной части таблицы (2:1). При этом хозяева даже открыли счёт, на что гости ответили голами в конце первого и начале второго таймов.



Пражская «Славия» является единоличным лидером Высшей лиги Чехии. Она возглавляет чемпионат, набрав 64 очка в 26 матчах. Единственный, кто кое-как выдерживает такой бешеный темп, — отставшая на восемь пунктов «Виктория Пльзень». Отрыв от других преследователей куда значительнее.

Статистический прогноз: «Калев» — «Легион», ставка на матч чемпионата Эстонии Две ставки с коэффициентом выше двойки на матч вице-чемпиона Эстонии.

Стоит отметить, что в предыдущем туре красно-белые принимали замыкающего тройку лидеров «Яблонца» и забили пять безответных мячей. На правах хозяев они забрали инициативу и резво начали матч. Гости не успевали за быстрыми атаками «лоскутных», а впереди тоже не могли ничего придумать.



Теперь действующему чемпиону страны предстоит выезд в Пршибрам к аутсайдеру чемпионата Чехии. Понятно, что «Славия» даже в гостях выглядит явным фаворитом и будет играть первым номером. Но мы бы взглянули на статистику личных встреч.



Любопытно тут то, что только в двух из девяти крайних поединков между соперниками забивали лишь пражане. В остальных семи случаях команда из Пршибрама непременно поражала ворота красно-белых. При таких условиях интересно смотрится вариант «обе забьют» за коэффициент 2.21.

«Яблонец» — «Слован Л». Прогноз: берём коэффициент 2.73 в матче чемпионата Чехии В последних восьми гостевых играх с «Яблонцем» «Слован» забил всего два мяча.

При желании можно даже поднять коэффициент с помощью комбинированной ставки обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. Такой исход доступен в букмекерских конторах за солидные 2.58. Логика предельно проста: в предыдущих девяти матчах друг с другом «Славия» и «Пршибрам» наколотили 38 мячей, что в среднем за игру составляет больше четырёх штук.

Прогноз и ставки на матч «Пршибрам» — «Славия Прага»

В том, что «Славия Прага» выйдет на игру с аутсайдером фаворитом, нет никаких сомнений. Однако «Пршибрам» находится в неплохой форме и вполне способен потрепать нервы мощной защите красно-белых. Тем более, согласно статистике личных встреч, только в двух из последних девяти встреч пршибрамский клуб не забивал.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.58.