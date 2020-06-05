«Арминия» — «Нюрнберг». Прогноз: берём коэффициент 3.70 в матче второй Бундеслиги

6 июня в матче 30-го тура второй немецкой Бундеслиги «Арминия» сыграет с «Нюрнбергом». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Арминии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Нюрнберга» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Арминия» — «Нюрнберг»

Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 6 июня «Арминия» — «Нюрнберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Арминия» — «Нюрнберг» (06.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

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Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что общее между ними всё же есть. «Арминия» на всех парах несётся к повышению в классе и с огромной долей вероятности своего добьётся: 56 очков в 28 матчах, чистое первое место.

Отрыв от идущего вторым «Штутгарта» составляет пять пунктов, замыкающий тройку «Гамбург» отстал на семь. До конца первенства всего пять туров, так что нужно сильно постараться, чтобы остаться без выхода в Бундеслигу. Дело в том, что у клуба из Билефельда ещё и есть игра в запасе.

«Нюрнберг» тем временем бьётся за выживание. Тоже довольно успешно, однако тут положение куда менее устойчивое. 32 очка в 29 матчах, 15-е место в турнирной таблице. До зоны стыков всего два балла, а до открывающего зону вылета «Веена» — три. Каждое поражение может изменить расклад.

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А теперь о том, что объединяет соперников. Дело в том, что после возобновления сезона они выступают необычайно миролюбиво. «Арминия» выдала две ничьи в трёх матчах (1:1 с «Оснабрюком», 0:0 с «Гамбургом») и была максимально близка к третьей. Но не выдержала и всё-таки забила второй мяч «Хольштайну» на 92-й минуте (2:1).

У «Нюрнберга» дела обстоят ещё интереснее — три ничьих из четырёх возможных, причём счёт ни разу не повторялся. С «Эрцгебирге» было 1:1, с «Яном» — 2:2, а с «Бохумом» — 0:0. Единственное поражение пришлось на «Санкт-Паули» (0:1), хотя там всё тоже решалось на тоненького.

Бывший клуб Ивана Саенко смотрелся предпочтительнее, однако остался в меньшинстве в дебюте второго тайма и совсем немного недотерпел до ничьей. В общем, если вы верите в наличие ничейного вируса, подумайте о мирном исходе за дивный коэффициент 3.70. Глобально обе команды он устроит.

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Для «Нюрнберга» одно очко на выезде с лидером — вполне успешный результат, а «Арминия» чувствует себя максимально комфортно и может никуда не торопиться. Благо что конкуренты часто теряют очки. Вариант попроще — 1Х + обе забьют за 2.24. Тут логики побольше: состав у хозяев сильнее, а гости после перерыва симпатично смотрятся в атаке и исправно создают моменты.

Прогноз и ставка на матч «Арминия» — «Нюрнберг»

Соперники после возобновления первенства на удивление миролюбивы: у «Арминии» две ничьих в трёх матчах (и победа благодаря голу на 92-й минуте), а у «Нюрнберга» три мирных исхода в четырёх поединках. В принципе, ничья вполне устроит обе стороны, так что коэффициент 3.70 можно и проверить.

Ставка: ничья за 3.70.

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