«Байер» — «Бавария». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

6 июня в матче 30-го тура чемпионата Германии «Байер» примет «Баварию». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.50.
Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария»
Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.
Анализ и прогноз матча «Байер» — «Бавария» (06.06.2020)
Центральный матч 30-го тура чемпионата Германии однозначно состоится в Леверкузене, где местный «Байер» примет «Баварию». Мюнхенцы забыли первую половину сезона как страшный сон и принялись крушить одного оппонента за другим. В результате за пять туров до окончания сезона чемпионская гонка фактически завершилась.
На данный момент красные единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 67 очков. Дортмундская «Боруссия» отстаёт на семь пунктов, остальные находятся ещё дальше. Для немецкой Бундеслиги семь очков отрыва — это очень много. По крайней мере если вечный чемпион находится в отличной форме.
А сейчас подопечные Ханса-Дитера Флика необычайно хороши. В 15 предыдущих турах удалось набрать 43 очка из 45 возможных — даже для «ПСЖ» такой график остаётся мечтой. Унести ноги сумел только «РБ Лейпциг» (0:0), да и то при доле везения. Все остальные проиграли, чаще всего разгромно.
Дела у «Байера» постепенно налаживаются. В четырёх поединках после возобновления первенства добыты три победы — над «Вердером» (4:1), «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (3:1) и колючим «Фрайбургом» (1:0). Единственное поражение пришлось на «Вольфсбург» (1:4), там действительно не получалось абсолютно ничего.
Леверкузенцы много владели мячом, нагружали фланги, подали аж 12 угловых. Но непосредственно опасных моментов создали невероятно мало, поскольку с обороной у «волков» всё в порядке. Впрочем, в субботу такой сценарий точно не повторится, ведь «Бавария» не станет уходить в глухую оборону.
Подопечные Петера Боша всегда и везде хотят действовать от себя: играют первым номером, стараются максимально быстро возвращать мяч после потерь. Собственно, по проценту владения (59,9%) они занимают второе место в чемпионате Германии, уступая только «Баварии» (62,6%).
«Байер» прекрасно знает, что играть на ноль с такими мюнхенцами безнадёжно: Левандовски и Мюллер сумеют найти пространство и хорошенько приложиться. Терять хозяевам нечего, ведь они и так располагаются на пятой позиции. Впрочем, в следующем туре действующий чемпион сразится с «Боруссией М», а это главный конкурент в борьбе за четвёртую строчку.
То есть положение нельзя назвать безнадёжным, так как «жеребята» наверняка останутся с пустыми руками уже через неделю. В такой ситуации леверкузенцы постараются делать то, что умеют лучше всего: нагнетать темп и идти в атаку, а там надеяться на ошибки оппонента и хорошую реализацию.
Собственно, в шести предыдущих очных встречах проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», так что отталкиваться от верха действительно гораздо логичнее. Мюнхенцы создали комфортный задел и могут играть в своё удовольствие, даже в случае неудачи они останутся хозяевами положения.
А вот оборона у них далека от идеальной, ошибки случаются довольно часто. Любопытно выглядит ставка «тотал больше 1.5 мяча в каждом тайме» за 2.85. Также проверим тотал больше 10.5 углового за 2.28. «Фармацевты» в среднем подают на своём поле 8,2 корнера, а мюнхенцы в гостях имеют 5,3 угловых. Коэффициент кажется завышенным.
Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Бавария»
«Байеру» нечего терять: действовать от обороны и отдавать мяч он не умеет, да и находится на данный момент за пределами топ-4. А «Бавария» уже решила все вопросы и может играть в своё удовольствие, даже в случае поражения она останется хозяйкой собственной судьбы. При таких исходных данных ждём яркого футбола, при котором мяч не станет надолго застревать в центре поля, а опасные моменты будут возникать один за другим.
Ставка №1: тотал больше 10.5 углового за 2.28.
Ставка №2: тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 2.85.
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