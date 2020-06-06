«Байер» — «Бавария». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии

6 июня в матче 30-го тура чемпионата Германии «Байер» примет «Баварию». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Бавария» (06.06.2020)

Центральный матч 30-го тура чемпионата Германии однозначно состоится в Леверкузене, где местный «Байер» примет «Баварию». Мюнхенцы забыли первую половину сезона как страшный сон и принялись крушить одного оппонента за другим. В результате за пять туров до окончания сезона чемпионская гонка фактически завершилась.

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На данный момент красные единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 67 очков. Дортмундская «Боруссия» отстаёт на семь пунктов, остальные находятся ещё дальше. Для немецкой Бундеслиги семь очков отрыва — это очень много. По крайней мере если вечный чемпион находится в отличной форме.

А сейчас подопечные Ханса-Дитера Флика необычайно хороши. В 15 предыдущих турах удалось набрать 43 очка из 45 возможных — даже для «ПСЖ» такой график остаётся мечтой. Унести ноги сумел только «РБ Лейпциг» (0:0), да и то при доле везения. Все остальные проиграли, чаще всего разгромно.

Дела у «Байера» постепенно налаживаются. В четырёх поединках после возобновления первенства добыты три победы — над «Вердером» (4:1), «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (3:1) и колючим «Фрайбургом» (1:0). Единственное поражение пришлось на «Вольфсбург» (1:4), там действительно не получалось абсолютно ничего.

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Леверкузенцы много владели мячом, нагружали фланги, подали аж 12 угловых. Но непосредственно опасных моментов создали невероятно мало, поскольку с обороной у «волков» всё в порядке. Впрочем, в субботу такой сценарий точно не повторится, ведь «Бавария» не станет уходить в глухую оборону.

Подопечные Петера Боша всегда и везде хотят действовать от себя: играют первым номером, стараются максимально быстро возвращать мяч после потерь. Собственно, по проценту владения (59,9%) они занимают второе место в чемпионате Германии, уступая только «Баварии» (62,6%).

«Байер» прекрасно знает, что играть на ноль с такими мюнхенцами безнадёжно: Левандовски и Мюллер сумеют найти пространство и хорошенько приложиться. Терять хозяевам нечего, ведь они и так располагаются на пятой позиции. Впрочем, в следующем туре действующий чемпион сразится с «Боруссией М», а это главный конкурент в борьбе за четвёртую строчку.

То есть положение нельзя назвать безнадёжным, так как «жеребята» наверняка останутся с пустыми руками уже через неделю. В такой ситуации леверкузенцы постараются делать то, что умеют лучше всего: нагнетать темп и идти в атаку, а там надеяться на ошибки оппонента и хорошую реализацию.

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Собственно, в шести предыдущих очных встречах проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», так что отталкиваться от верха действительно гораздо логичнее. Мюнхенцы создали комфортный задел и могут играть в своё удовольствие, даже в случае неудачи они останутся хозяевами положения.

А вот оборона у них далека от идеальной, ошибки случаются довольно часто. Любопытно выглядит ставка «тотал больше 1.5 мяча в каждом тайме» за 2.85. Также проверим тотал больше 10.5 углового за 2.28. «Фармацевты» в среднем подают на своём поле 8,2 корнера, а мюнхенцы в гостях имеют 5,3 угловых. Коэффициент кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Бавария»

«Байеру» нечего терять: действовать от обороны и отдавать мяч он не умеет, да и находится на данный момент за пределами топ-4. А «Бавария» уже решила все вопросы и может играть в своё удовольствие, даже в случае поражения она останется хозяйкой собственной судьбы. При таких исходных данных ждём яркого футбола, при котором мяч не станет надолго застревать в центре поля, а опасные моменты будут возникать один за другим.

Ставка №1: тотал больше 10.5 углового за 2.28.

Ставка №2: тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 2.85.