«Динамо-Брест» — «Минск». Прогноз: Милевский, Кисляк и Хачериди добьются успеха

В шести предыдущих очных матчах южане добыли пять побед при одной ничьей.

6 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» сыграет с «Минском». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Минска» оценён букмекерами коэффициентом 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 6 июня «Динамо-Брест» — «Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Минск» (06.06.2020)

Субботняя программа 12-го тура чемпионата Беларуси закроется в Бресте, где местное «Динамо» примет «Минск». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, хотя по факту разница между ними минимальна. Южане постепенно подбираются к лидерам — они набрали 16 очков и занимают шестое место.

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БАТЭ ушёл далеко и крайне редко допускает осечки, а вот отставание от идущего вторым «Энергетика-БГУ» составляет всего пять пунктов. Но плотность в Высшей лиге Беларуси вообще сумасшедшая: достаточно сказать, что между 14-й и 5-й строчками отрыв составляет всего пять баллов.

«Минск» вроде бы находится лишь на 12-й позиции, но не всё так плохо. Во-первых, до идущего пятым «Слуцка» всего четыре очка. Во-вторых, у «горожан» есть сразу две игры в запасе, поскольку им пришлось пропустить девятый и десятый туры из-за подозрения на коронавирус у футболистов. Матчи с «Неманом» и «Смолевичами» состоятся позже.

Команде пришлось провести определённое время на карантине, а затем — тренироваться в усечённом составе и привлекать футболистов из молодёжки. Что, впрочем, не помешало одолеть неделю назад крепкий «Слуцк» (1:0). В дебюте бело-синие привезли себе гол сами, после чего много владели мячом, но практически без остроты.

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Яшин и Устинов не дадут Гафару развернуться В пяти предыдущих очных встречах жодинцы набрали 13 очков из 15 возможных.

Действующий чемпион Беларуси в минувшем туре добился яркой победы в брестском дерби. Вроде бы итог смотрится солидно (4:1), хотя на деле всё решалось на тоненького: «Рух» открыл счёт, пропустил в ответ, а дальше игра могла качнуться в обе стороны. На 72-й минуте номинальные гости реализовали пенальти, а ещё два мяча забили в концовке, когда сопернику было нечего терять.

Вроде бы линия вполне позволяет играть от аутсайдера. Вот только статистика очных встреч резко против. В последние годы преимущество «Динамо» подавляющее. Пять побед и одна ничья в шести предыдущих матчах, а вообще «Минску» южане не проигрывали аж с апреля 2016 года, когда были скорее середняком Высшей лиги.

«Минск» наверняка не в лучших кондициях после вынужденного карантина, так что преимущество хозяев справедливо. В то же время брестчане сейчас не отличаются надёжной обороной и многое позволяют, так что на свой мяч гости вполне способны наиграть. Между прочим, в четырёх из пяти предыдущих поединков голы забивались в обе стороны.

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От этого и будем отталкиваться. Классический «обе забьют» доступен в букмекерских конторах за крепкий коэффициент 1.90. Если хотите вариант дороже двойки, присмотритесь к 1Х + обе забьют за 2.15. Состав у хозяев покрепче, так что без очков они остаться не должны.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Минск»

«Минск» не так давно вернулся с карантина и наверняка находится не в лучшем состоянии. Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев — пять побед и ничья в шести предыдущих матчах. В то же время действующий чемпион сейчас часто ошибается в защите, так что свой гол «горожане» наверняка забьют.

Ставка: обе забьют за 1.90.

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