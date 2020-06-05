«Айнтрахт» — «Майнц». Прогноз: Трапп и Брума помогут зайти коэффициенту 2.70 в Бундеслиге

«Орлам» уже ничего не надо, а гости находятся на краю пропасти.

6 июня «Айнтрахт» примет «Майнц» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Майнц»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча «Айнтрахт» — «Майнц» (06.06.2020)

Обе команды располагаются в нижней половине турнирной таблицы чемпионата Германии, но считать их прямыми конкурентами сложно. У «Айнтрахта» дела обстоят хорошо: 35 очков в 29 матчах, 11-е место. Говорить о путёвке в Лигу Европы уже не приходится, отставание от зоны еврокубков составляет семь баллов.

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Но и борьба за выживание «орлам» не грозит. За пять туров до конца они опережают зону стыков на восемь пунктов. Ещё совсем недавно ситуация была менее комфортной, однако рестарт сезона прошёл замечательно. Франкфуртцы, конечно, получили на орехи в Мюнхене (2:5), но даже там заставили «Баварию» потрудиться.

Дальше календарь стал заметно проще и результаты пошли в гору. Три игры — семь очков. Яркая ничья с «Фрайбургом» в родных стенах (3:3, хотя к 79-й минуте команда проигрывала с разницей в два мяча) и две победы на выезде. Трудовая — над «Вольфсбургом» (решающий гол состоялся на 85-й минуте), уверенная — над «Вердером» (3:0).

Как видно, с результативностью у подопечных Адольфа Хюттера никаких проблем нет. Андре Силва в полном порядке, японец Даити Камада уже успел отличиться в двух встречах. Ну и так далее. В четырёх поединках после возобновления сезона «Айнтрахт» забил 10 раз — блистательный показатель даже для результативной Бундеслиги.

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А вот «Майнц» находится на краю пропасти. Лишь 28 очков в 29 турах и 15-е место в турнирной таблице. Отрыв от расположившейся в зоне стыков «Фортуны» составляет лишь один балл, а от открывающего зону вылета «Вердера» — три. А ведь календарь не шибко приятный — впереди дортмундская «Боруссия», «Байер» и прямой конкурент из Бремена.

Вроде бы начали «карнавальники» здорово: ушли от поражения в Кёльне, уступая со счётом 0:2 после часа игры. Зато дальше они вновь без шансов влетели «РБ Лейпциг» (0:5, в первом круге было вообще 0:8) и, похоже, потеряли уверенность в себе. Не смогли обыграть «Унион» (1:1), хотя более 50 минут имели численное преимущество.

А затем уступили на своём поле «Хоффенхайму» (0:1), так и не придумав впереди ничего кроме бесконечных навесов и угловых. И вот что мы имеем: «Айнтрахт» после рестарта сезона, разумеется, смотрится гораздо предпочтительнее, да ещё и будет играть в родных стенах. Но глобально ему уже ничего не надо.

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А вот «Майнц» вполне тянет на раненого зверя, которому надо любой ценой набирать очки. У гостей было достаточно времени на то, чтобы привести мысли в порядок. Предыдущий матч они провели ещё 30 мая. На наш взгляд, «карнавальники» соберутся с силами и дадут «орлам» бой.

Мы бы выбирали между несколькими ставками. П2 с нулевой форой за 2.70 — вариант посмелее, Х2 за 1.86 — попроще. Можно найти промежуточный путь, взяв Х2 + обе забьют за 2.56. «Айнтрахт» чувствует себя уверенно и будет действовать смело: игра даётся, голы забиваются, особой турнирной мотивации нет. На наш взгляд, проблем с голами не возникнет.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Майнц»

Вообще «Айнтрахт» хорош после возобновления сезона: бодро атакует и забивает минимум по два мяча в каждой игре. Но «орлам» уже ничего не надо, а вот «Майнц» вовсю бьётся за выживание. У гостей впереди битвы с «Байером» и «Боруссией Д», так что они сделают всё возможное, чтобы зацепить хотя бы ничью. На наш взгляд, разность мотиваций рискует оказаться ключевым фактором.

Ставка: победа «Майнца» с нулевой форой за 2.70.