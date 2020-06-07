В системе Лабушер есть изменчивый числовой ряд. Но не переживайте, стратегию поймёт даже гуманитарий.

Стратегия Лабушер в ставках на спорт: суть системы и метод управления игровым банком

Система Лабушер может стать идеальным механизмом защиты вашего банка. Классическая стратегия не заботится о потерях, но реверсивная учитывает и неудачи. В этой статье мы разберём стратегию Лабушер в ставках на спорт и рассмотрим метод управления игровым банком.

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Как появилась система Лабушер

Автор стратегии Лабушер в ставках — английский политический деятель и писатель с французскими корнями Генри Лабушер.

В студенческие годы этот писатель и политик ставил на скачки и играл казино. Со временем Лабушер сделал вывод, что можно повысить эффективность пари за счёт определенной стратегии.

В результате Генри придумал математическую систему, которую можно использовать за игровым столом в казино и в ставках на спорт.

Классическая система Лабушер

Для игры по этой стратегии определите желаемую чистую прибыль. Затем разделите эту сумму на ряд чисел. Нет чёткого правила, как именно выполнять разделение. Главное — все числа из ряда в сумме должны давать желаемую прибыль.

Например, вы планируете выйти в плюс на 100 рублей. Разделите это число на пять равных частей по 20 рублей.

Берёте два числа из ряда — первое и последнее. Ставьте на сумму этих двух чисел с коэффициентом от 2.00.

В случае проигрыша сумму первого и последнего числа добавляйте в конец ряда. Получится 20, 20, 20, 20, 20, 40.

В случае выигрыша вычеркивайте первое и последнее число из ряда. Останется 20, 20, 20.

Ваша задача при ставках по этой системе — вычеркнуть весь ряд чисел. В случае захода убирайте из ряда два числа, а при неудаче добавляете одно. Но при каждом проигрыше размер следующего пари увеличивается.

Стратегия Мартингейла в ставках:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Пример стратегии Лабушер в ставках

Для примера возьмем тот же ряд 20, 20, 20, 20, 20. Рассмотрим возможные результата при ставках на коэффициент 2.00.

Ряд Сумма ставки Результат Чистая прибыль 20, 20, 20, 20, 20 40 Проигрыш -40 20, 20, 20, 20, 20, 40 60 Проигрыш -100 20, 20, 20, 20, 20, 40, 60 80 Выигрыш -20 20, 20, 20, 20, 40 60 Выигрыш +40 20, 20, 20 40 Выигрыш +80 20 20 Выигрыш +100

После каждой неудачи увеличивается сумма следующей ставки и количество чисел в ряду. Закрыть его становится всё сложнее, вы уходите в минус.

Завершить цикл и получить желаемую прибыль можно при серии удачных пари. Если ставить с коэффициентом выше 2.00, фактическая прибыль превысит желаемую при закрытии ряда.

Реверсивная система Лабушер

При проигрыше вычёркивайте первое и последнее число в ряду, а при выигрыше добавляйте сумму ставки в конец ряда. В классической системе вы определяете желаемую прибыль, а в реверсивной — сумму, которую можете позволить себе проиграть. Также вы выбираете максимальный размер ставки.

При игре по этой стратегии есть два сценария:

Цикл продолжается до тех пор, пока все цифры не будут вычеркнуты. Это означает, что вы ушли в минус до установленного предела.

При серии выигрышей вы останавливаетесь, если сумма следующей потенциальной ставки превышает выбранный лимит.

Датская система ставок на спорт:

Датская стратегия ставок на спорт: принцип игры и отличие от системы Мартингейла Датская система ставок сжирает банк не так быстро, как догон, но один недостаток всё перечёркивает.

Пример реверсивной стратегии Лабушер в ставках

Представим, что в нашем примере вы можете позволить себе проиграть 400 рублей, а максимальная ставка — 400 рублей. Делите ряд на четыре сотни, ставите с коэффициентом 2.00. Таблица результатов:

Ряд Сумма ставки Результат Чистая прибыль 100, 100, 100, 100 200 Проигрыш -200 100, 100 200 Выигрыш 0 100, 100, 200 300 Выигрыш +300 100, 100, 200, 300 400 Выигрыш +700

Чем меньше чисел в ряду, тем быстрее закончится цикл при неудачах. Реверсивная система Лабушер помогает недисциплинированным игрокам зафиксировать убыток. В попытках отбить свои неудачи эмоции и азарт нередко приводят к огромным потерям.

При игре по реверсивной системе Лабушер установите правила:

Начинать новый цикл при неудаче не ранее, чем через несколько дней. Например, через неделю.

Установить сумму допустимых потерь на отметке не более 10% от игрового банка.

Так вы отдохнёте от ставок и избежите крупных потерь при серии неудач. Вы продолжаете играть, когда идёте в плюсе, но берёте паузу в случае убытков. Такой механизм может научить новичков важным принципам и самоконтролю.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!