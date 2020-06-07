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Система Лабушер в ставках на спорт, особенности и применение реверсивной стратегии

Стратегия Лабушер в ставках на спорт
Виталий Галущак
Стратегия Лабушер в ставках на спорт: суть системы и метод управления игровым банком
В системе Лабушер есть изменчивый числовой ряд. Но не переживайте, стратегию поймёт даже гуманитарий.
Ставки / База знаний 0

Система Лабушер может стать идеальным механизмом защиты вашего банка. Классическая стратегия не заботится о потерях, но реверсивная учитывает и неудачи. В этой статье мы разберём стратегию Лабушер в ставках на спорт и рассмотрим метод управления игровым банком.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Как появилась система Лабушер

Автор стратегии Лабушер в ставках — английский политический деятель и писатель с французскими корнями Генри Лабушер.

В студенческие годы этот писатель и политик ставил на скачки и играл казино. Со временем Лабушер сделал вывод, что можно повысить эффективность пари за счёт определенной стратегии.

В результате Генри придумал математическую систему, которую можно использовать за игровым столом в казино и в ставках на спорт.

Классическая система Лабушер

Для игры по этой стратегии определите желаемую чистую прибыль. Затем разделите эту сумму на ряд чисел. Нет чёткого правила, как именно выполнять разделение. Главное — все числа из ряда в сумме должны давать желаемую прибыль.

Например, вы планируете выйти в плюс на 100 рублей. Разделите это число на пять равных частей по 20 рублей.

Берёте два числа из ряда — первое и последнее. Ставьте на сумму этих двух чисел с коэффициентом от 2.00.

В случае проигрыша сумму первого и последнего числа добавляйте в конец ряда. Получится 20, 20, 20, 20, 20, 40.

В случае выигрыша вычеркивайте первое и последнее число из ряда. Останется 20, 20, 20.

Ваша задача при ставках по этой системе — вычеркнуть весь ряд чисел. В случае захода убирайте из ряда два числа, а при неудаче добавляете одно. Но при каждом проигрыше размер следующего пари увеличивается.

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Пример стратегии Лабушер в ставках

Для примера возьмем тот же ряд 20, 20, 20, 20, 20. Рассмотрим возможные результата при ставках на коэффициент 2.00.

РядСумма ставкиРезультатЧистая прибыль
20, 20, 20, 20, 2040Проигрыш-40
20, 20, 20, 20, 20, 4060Проигрыш-100
20, 20, 20, 20, 20, 40, 6080Выигрыш-20
20, 20, 20, 20, 4060Выигрыш+40
20, 20, 2040Выигрыш+80
2020Выигрыш+100

После каждой неудачи увеличивается сумма следующей ставки и количество чисел в ряду. Закрыть его становится всё сложнее, вы уходите в минус.

Завершить цикл и получить желаемую прибыль можно при серии удачных пари. Если ставить с коэффициентом выше 2.00, фактическая прибыль превысит желаемую при закрытии ряда.

Реверсивная система Лабушер

При проигрыше вычёркивайте первое и последнее число в ряду, а при выигрыше добавляйте сумму ставки в конец ряда. В классической системе вы определяете желаемую прибыль, а в реверсивной — сумму, которую можете позволить себе проиграть. Также вы выбираете максимальный размер ставки.

При игре по этой стратегии есть два сценария:

  • Цикл продолжается до тех пор, пока все цифры не будут вычеркнуты. Это означает, что вы ушли в минус до установленного предела.
  • При серии выигрышей вы останавливаетесь, если сумма следующей потенциальной ставки превышает выбранный лимит.

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Пример реверсивной стратегии Лабушер в ставках

Представим, что в нашем примере вы можете позволить себе проиграть 400 рублей, а максимальная ставка — 400 рублей. Делите ряд на четыре сотни, ставите с коэффициентом 2.00. Таблица результатов:

РядСумма ставкиРезультатЧистая прибыль
100, 100, 100, 100200Проигрыш-200
100, 100200Выигрыш0
100, 100, 200300Выигрыш+300
100, 100, 200, 300400Выигрыш+700

Чем меньше чисел в ряду, тем быстрее закончится цикл при неудачах. Реверсивная система Лабушер помогает недисциплинированным игрокам зафиксировать убыток. В попытках отбить свои неудачи эмоции и азарт нередко приводят к огромным потерям.

При игре по реверсивной системе Лабушер установите правила:

  • Начинать новый цикл при неудаче не ранее, чем через несколько дней. Например, через неделю.
  • Установить сумму допустимых потерь на отметке не более 10% от игрового банка.

Так вы отдохнёте от ставок и избежите крупных потерь при серии неудач. Вы продолжаете играть, когда идёте в плюсе, но берёте паузу в случае убытков. Такой механизм может научить новичков важным принципам и самоконтролю.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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