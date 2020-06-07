Статистический прогноз: «Алашкерт» — «Арарат-Армения», ставка на чемпионат Армении

8 июня в матче 21-го тура чемпионата Армении «Алашкерт» примет «Арарат-Армению». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч «Алашкерт» — «Арарат-Армения»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Армении получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча «Алашкерт» — «Арарат-Армения» (08.06.2020)

Армения вслед за Германией и рядом других стран возобновила футбольное первенство. В ходе долгих обсуждений было принято решение доигрывать сезон по старому формату. После 18 туров участники делятся на две группы: шесть из них борются за чемпионство, четыре — за спасение.

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Первые матчи армянской Высшей лиги уже были проведены 23 и 24 мая, к ней 30-го присоединилась также Первая лига. Все встречи проходят без зрителей на трибунах. Однако в будущем, с учетом ситуации в стране, будут обсуждаться варианты отмены или сокращения ограничений.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Армении

В чемпионате Армении недавно произошло разделение на две группы. Представители топ-6 разыгрывают чемпионство, а четвёрка худших борется за выживание. К слову, и там, и там уже были проведены первые матчи.



«Алашкерт» и «Арарат-Армения» — представители шестёрки сильнейших. У первых в сумме 34 балла после 20 игр и третья строчка, а вот вторые с 38 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу. Регламент выглядит так: чемпион получит возможность принять участие в квалификационных раундах Лиги чемпионов, а занявшие места со второго по четвёртое — в квалификационных раундах Лиги Европы.

Форма команд

На втором этапе соперники успели провести по две игры. «Алашкерт» разобрался с «Араратом» (2:1), а затем уступил «Ною» (0:1). Но тут надо бы сказать, что команда не дотерпела до ничьей совсем чуть-чуть, ведь единственный гол был забит уже на 89-й минуте.

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«Арарат-Армения» пока не проиграл, но и сильной результативностью отличиться не успел. Сперва была ничья с «Шираком» (1:1), а затем с «Лори» (0:0). К слову, в последней игре лидер чемпионата Армении имел колоссальное преимущество и даже остался в большинстве после 60-й минуты, но что-то придумать так и не смог.

Личные встречи

С 2018 года соперники успели встретиться уже девять раз. Заметный перевес на стороне гостей. За это время «Арарат-Армения» успел одержать пять побед против двух у «Алашкерта». В остальных двух случаях соперники разошлись миром.

Ставка на тоталы и голы

Любопытно, что за девять поединков команды оформили 23 мяча, что в среднем за игру составляет 2,55 гола. Ситуация пограничная, однако стоит отметить, что «Алашкерт» в четырех домашних поединках забил всего три раща. У «Арарат-Армении» же в последнее время с голами туговато: «Лори» клуб совсем не забил, а не самому крепкому «Шираку» положил только один.



Примечательно также и то, что среднее количество забитых мячей на выезде у лидера чемпионата Армении составляет всего 1,44 штуки. «Алашкерт» также не выделяется особенной результативностью: всего 1,6 мяча на своём поле против 1,9 мяча на выезде. На таком фоне можно подумать над классическим ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

Альтернативный вариант для ставки — первый гол с 28 по 90 минуту за коэффициент 1.96. Дело в том, что среднее время до забитого мяча «Алашкерта» составляет 31 минуту. А у «Арарат-Армении» — все 40.

Прогноз и ставки на матч «Алашкерт» — «Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» на выезде не отличается высокой результативностью. «Алашкерт», к слову, дома забивает реже, нежели на выезде. Мы бы не стали ожидать от соперников обилия забитых мячей, а также мощного старта. Обе команды предпочитают включаться ближе к перерыву, а чаще — после него.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.



Ставка 2: первый гол с 28 по 90 минуту за коэффициент 1.96.