Статистический прогноз: «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив», ставка на матч чемпионата Израиля

8 июня в матче третьего тура второго этапа чемпионата Израиля «Бейтар» примет «Маккаби Тель-Авив». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Израиля «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Израиля 8 июня «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.06, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив» (08.06.2020)

Чемпионат Израиля вернулся в строй после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил почти три месяца: предыдущие матчи состоялись ещё 1 марта, а 30 мая тремя встречами Премьер-лига официально возобновилась. Разумеется, играть до конца сезона придётся без зрителей.

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В чемпионате Израиля участвуют 14 клубов, первенство проходит в два этапа. На первом команды играют в два круга, по итогам 26 туров они делятся на две группы. Шестёрка лучших разыгрывает чемпионство, медали и места в еврокубках, а восьмёрка аутсайдеров — сохранение прописки в элите.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Израиля

Собственно, первый этап в Высшей лиги успели доиграть ещё до паузы. Обе команды смогли попасть в шестёрку сильнейших и будут бороться за медали. Хотя в случае с «Маккаби» из Тель-Авива всё уже понятно: трудно представить расклад, при котором «жёлтые дьяволы» упустят чемпионство.



На данный момент конкурентов у них не видно: 21 победа и семь ничьих в 28 поединках при отсутствии поражений, разница голов 52:7, 70 очков, чистое первое место в турнирной таблице. Подобный темп худо-бедно держал только «Маккаби» из Хайфы, но в двух поединках второй стадии он потерпел два поражения. И теперь отстаёт на 12 баллов, а остальные находятся ещё дальше.

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«Бейтар» замыкает тройку сильнейших, набрав 50 очков. Ближайший преследователь находится в трёх пунктах, но он провёл на один матч больше. Кое-какой запас всё же есть, хотя понятно, что зацепиться в битве с лидером первенства будет сложно.

Форма команд

Команды уже успели сыграть по две встречи после рестарта первенства. «Маккаби» продолжил штамповать победы, одолев двух противников из Хайфы — «Маккаби» и «Хапоэль». Оба раза со счётом 2:0. Пропускают жёлтые очень мало, так что победы всухую в их исполнении приходится видеть часто.

«Бейтар» набрал в двух турах всего одно очко, хотя сражался с прямыми конкурентами за третью строчку. Сперва разгромно уступил «Хапоэль» из Тель-Авива (0:3), а затем разошёлся миром с «Хапоэлем» из Бэер-Шевы (1:1). Заметим, что по ударам в створ «Бейтар» уступил 1:7, то есть одному баллу должен скорее радоваться.

Личные встречи

Тут наблюдается серьёзное преимущество «Маккаби». В восьми предыдущих встречах старейший клуб Израиля проиграл один раз, зато добыл шесть побед. И ещё в одном случае довольствовался ничьей. Неудивительно, что даже на выезде на победу фаворита дают коэффициент 1.75.

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В трёх последних поединках в Иерусалиме желтые неизменно оказывались сильнее и забивали как минимум два мяча — 4:0, 2:1 и 2:0. Потому лобовая победа «Маккаби» смотрится нормально, да и ИТБ 1.5 гола гостей за 1.91 имеет право на жизнь.

Ставки на тоталы и форы

В противостоянии наблюдается любопытная тенденция — в шести из семи предыдущих случаев проходила ставка «обе забьют — нет». На неё дают крепкий коэффициент 1.82, с точки зрения математики это хорошее предложение. Любителям рисковать стоит подумать о П2 всухую за 2.73.

Прогноз и ставки на матч «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби» оторвался от ближайшего преследователя на 12 очков и несётся к чемпионству, пропустив в 28 матчах всего семь раз. В восьми предыдущих очных встречах с «Бейтаром» он добыл шесть побед, так что П2 за 1.75 смотрится нормально. Кроме того, возьмём «обе забьют — нет» за 1.82. Эта ставка доезжала в шести из семи последних поединков.

Ставка №1: победа «Маккаби» за 1.75.

Ставка №2: обе забьют — нет за 1.82.