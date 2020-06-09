«Порту» — «Маритиму». Прогноз: Зе Луиш, Корона и Теллес исправятся за провал

10 июня «Порту» примет «Маритиму» в матче 26 тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 16.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Порту» — «Маритиму»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Португалии «Порту» — «Маритиму» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Анализ и прогноз матча «Порту» — «Маритиму» (10.06.2020)

Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня. Было решено, что все матчи состоятся при пустых трибунах, а футболистов будут тестировать на наличие инфекции. Участники на днях провели 25-й тур, а уже 9 июня стартует 26-й.

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«Порту» неожиданно завалила рестарт Примейры. Команда навещала дебютанта «Фамаликан» и уступила со счётом 1:2. На протяжении всей встречи гости владели преимуществом, однако из-за слабой реализации не сумели выжать из него результат.



У «драконов» по-прежнему 60 баллов. Отрыв от третьей «Браги» составляет 14 пунктов, и за попадание в Лигу чемпионов можно не волноваться. Только теперь главный соперник в чемпионской гонке — «Бенфика» — приблизился вплотную. У него столько же очков. А потому нас ждёт интересная концовка.



«Маритиму» же находится в хвосте турнирной таблицы. За 25 туров было набрано 25 очков. Сейчас клуб занимает 15-е место, а от зоны вылета его отделяет всего шесть пунктов, поэтому действовать нужно осторожно.

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В дебютном после паузы матче «львы Мадейры» принимали середняка «Виторию Сетубал» (1:1). Хозяева смотрелись несколько предпочтительнее, но забрать получилось только один балл. Они даже открыли счёт на 11-й минуте, однако пропустили за 10 минут до конца встречи и, можно сказать, потеряли очки.

Теперь «Маритиму» предстоит выезд в Порту к местному одноимённому клубу. И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч, в особенности на последние восемь домашних игр сине-белых в чемпионате Португалии. Дело в том, что за это время «Порту» одержал восемь побед над соперником, пропустив всего два мяча.



На таком фоне ставка П1 всухую с коэффициентом 1.77 выглядит заманчиво. Статистика домашних игр «драконов» в Примейре на нашей стороне: в 12 случаях в нынешнем сезоне они заработали 31 очко и пропустили всего шесть голов. К слову, «львы Мадейры» в гостях высокой результативностью не отличаются — шесть забитых в 12 встречах.

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Маритиму»

В предыдущих восьми домашних игр в чемпионате Португалии против «Маритиму» «Порту» одержал восемь побед, пропустив всего два гола. В нынешнем сезоне «драконы» у себя дома также не позволяют соперникам гнуть свою линию, пропустив всего шесть голов за 12 игр. При таких раскладах мы бы проверили П1 всухую. Гостевые игры «львам Мадейры» даются с трудом, а потому забитых голов от команды в матче с лидером, на наш взгляд, ждать не стоит.

Ставка: победа «Порту» всухую за коэффициент 1.77.