«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Гнабри забьют на любимом отрезке

10 июня в полуфинальном матче Кубка Германии «Бавария» примет «Айнтрахт». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 17.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Германии «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Айнтрахт» (10.06.2020)

Вместе с Бундеслигой в Германии будет доигран и Кубок. Полуфинальные встречи состоятся 9-10 июня, а финал назначен на начало июля. В ходе четвертьфиналов определились следующие пары: «Саарбрюккен» примет «Байер», а «Айнтрахт» поедет в гости к «Баварии».

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«Бавария» в матче 1/4 финала Кубка Германии гостила у «Шальке-04». Тогда мюнхенцы отметились колоссальным территориальным и игровым преимуществом: 20 ударов по воротам против 6 у хозяев и 81% владения мячом. Однако сумели забить один-единственный гол. Вывел свою команду в следующую стадию защитник Йозуа Киммих.



В Бундеслиге у баварцев тоже всё привычно успешно. После паузы они успели провести пять игр и одержать пять побед с общим счётом 17:4. При этом состоялась важнейшая победа над главным преследователем в чемпионской гонке дортмундском «Боруссией». Теперь, за четыре тура до конца сезона, красные лидируют в турнирной таблице с отрывом в семь баллов от второго места.



«Айнтрахту» в четвертьфинале Кубка выпало сражаться на своём поле с неуступчивым «Вердером» (2:0), который до этого выбил реактивную «Боруссию» из Дортмунда. Тогда франкфуртцы заработали и реализовали пенальти в добавленное к первому тайму время и на второй тайм вышли с преимуществом в один мяч.

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Второй гол был забит на 60-й минуте и позволил хозяевам выйти в следующую стадию. Но тут надо бы сказать, что по игре соперники смотрелись плюс-минус равными. В турнирной таблице чемпионата Германии «орлы» находятся посерединке. После рестарта они провели на одну игру больше, чем мюнхенцы, но набрали всего семь из 18 возможных очков.



Форму команды едва можно назвать оптимальной: три тура назад в гостях был обыгран крепкий «Вольфсбург» (2:1), но в последнем у себя дома потеряны три очка в матче со скромным «Майнцем» (0:2). Очевидно, что гордиться тут особенно нечем.



Теперь «Айнтрахту» предстоит тяжелейший выезд в Мюнхен к местной «Баварии». Понятно, что даже без болельщиков у себя дома баварцы выйдут на поле фаворитом и, скорее всего, выйдут в финал. Однако дело тут вот в чем: при таком плотном графике (уже 13 июня мюнхенцам играть против мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге) тренер команды Ханс-Дитер Флик наверняка проведёт некоторую ротацию состава.

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Потеря в сыгранности может неизбежно привести к ошибкам, которые и будут караулить франкфуртцы. А потому можно было бы подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 1.92. Тем более что «орлы» уже забивали гегемону немецкого футбола после паузы, причём дважды.

Также мы бы рассмотрели гол в интервале с 31-й по 45-ю минуту за коэффициент 1.88. «Бавария» зачастую делает особенные акценты на начала и концовки таймов, а потому вполне можно ждать от них гола в это время. К слову, в пяти турах после возобновления чемпионата Германии баварцы забили пять мячей именно на этом отрезке.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

На своём поле даже без зрителей на трибунах «Бавария» выйдет фаворитом с любым соперником. Однако плотный график и вероятная ротация состава может породить ошибки в обороне, использовать которые у «Айнтрахта» получается великолепно. Мы бы ожидали забитых мячей от обеих команд. Также вполне вероятно, что нас ожидает яркая концовка первого тайма: зачастую в это время мюнхенцы активизируются.



Ставка 1: обе забьют за коэффициент 1.92.



Ставка 2: гол в интервале с 31 по 45 минуту за коэффициент 1.88.