Статистика ставок на спорт: расчёт показателей ROI, YIELD и точка безубыточности

Спортивная статистика ставок поможет улучшить результаты, изучить слабые места и получить чёткие ориентиры. В этой статье мы разберём три ключевых показателя и как их рассчитать: ROI, YIELD и точка безубыточности.



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Почему важен учёт статистических данных

Если вы делаете ставки для удовольствия и болельщицких эмоций, строгое отношение к статистическим показателям не требуется. Но даже в этом случае ведите учёт проигранных сумм и выигрышей. Это необходимо знать, чтобы не нанести существенный ущерб личному или семейному бюджету.



Если вы собираетесь зарабатывать на ставках, то хороший результат требует составления строгой статистической отчётности. Соблюдайте такие правила и принципы:

Игровая стратегия. Результативный беттинг не может быть хаотичным. Статистика команд, спортивных событий, анализ росписи и коэффициентов — только системный подход обеспечит прибыль на длительной дистанции. Финансовая дисциплина. Денежные вложения должны быть строго учтены. Нельзя играть ва-банк, делать необдуманные ставки. Определитесь с максимально допустимыми суммами или процентом от банка. Строгий учёт каждой ставки. Регулярно записывайте, какие пари заключаете. Не пропускайте ставки в зависимости от их результата. Учитывайте максимальное количество информации о каждом событии. Для финансовой отчётности важнее всего, сколько выиграно или проиграно с каждой ставки. Но нужно записывать даты, названия турниров, события, играющие команды или спортсменов, вид ставки, коэффициент, показатели точных счетов и так далее. Это позволит периодически проводить анализ, делать выводы, корректировать игровую и финансовую стратегию.

Персональная статистика ставок на спорт начинается с разбора базовых понятий: точка безубыточности, ROI, YIELD.



Как вести статистику ставок:

Как вести статистику ставок на спорт: учёт пари и основа успешного беттинга Рассказываем, почему важно вести статистику своих ставок и как это делать.

Точка безубыточности в ставках на спорт

Базовый параметр для начинающего игрока — точка безубыточности. Этот показатель представляет собой необходимый процент выигрышных пари для выхода в ноль при определённом среднем коэффициенте ставок.



Вычисляйте точку безубыточности по формуле:



T = 100 / K, где К — средний коэффициент.



Например, чтобы выйти в ноль при среднем коэффициенте 2.00, необходимо чтобы выигрывали 50% оформленных ставок.



При этом не может быть существенных отклонений от уровня среднего коэффициента. Если будут выигрывать пари с котировками 1.50, а проигрывать с более высокими коэффициентами, то выйти на ноль не получится.



Расчёт точки безубыточности важен при определении беттинговой стратегией. Вы уже примерно знаете, по каким котировкам будете ставить на длинной дистанции.



Ваша цель — минимальный процент выигрышных пари, количество которых даст прибыль.



ROI в ставках на спорт: что это и как посчитать на длинной дистанции



ROI — аббревиатура от английского «return on investment» — «возврат инвестиций».



Уровень окупаемости инвестиций — важнейший показатель, если вы относитесь к беттингу как бизнесу, а ставки должны приносить прибыль.



Находите ROI по формуле:



ROI = (Р / В) х 100%, где Р — чистая прибыль или убыток, В — начальный банк.



Например, вы пополнили игровой счёт на 10 000 рублей и сделали 100 ставок по 50 рублей. Допустим, чистая прибыль составила 600 рублей.



ROI = (600 / 10 000) х 100% = 6%



Но результат не обязательно будет положительным. Вы или другой игрок можете не выиграть, а проиграть те же 600 рублей. Тогда в расчёты вносим отрицательное число и в результате получаем ROI = -6%.



Это условный пример, так как 100 ставок — недостаточный отрезок для длительных инвестиций. Чаще всего расчёты ROI показательны после 500-1000 рассчитанных пари.



На длинной дистанции ROI в ставках на спорт колеблется от -100% и без ограничений в положительном значении.



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YIELD в ставках: что это такое и как найти

В инвестициях термин «YIELD» значит текучесть, выработку, отдачу. Здесь тоже высчитывается процент прибыльности, но не от начального банка. YIELD — отдача от проставленных денег.



Определяйте YIELD по формуле:



YIELD = (Р / S) х 100%, где ЧПУ — чистая прибыль или убыток; S — сумма ставок.



Здесь кроется отличие от ROI, так как учитывается не начальный банк, а реально проставленные деньги.



Например, вы сделали 20 ставок по 100 рублей — проставили 2000 рублей.



Чистая прибыль — 50 рублей.



YIELD = (50 / 2000) х 100% = 5%



YIELD показывает эффективность игровой стратегии на любом отрезке. Даже сделав несколько ставок, можно рассчитать свой положительный или отрицательный YIELD, то есть эффективность от прокрученной суммы.



Финансовая и спортивная статистика ставок на спорт состоит из большего количества всевозможных параметров. Постепенно вы научитесь учитывать отрезки времени, оборотность средств, средний размер пари, максимально допустимую просадку и многое другое. Но начинайте с расчёта точки безубыточности и процента прибыли/убытка от общего банка или проставленных сумм.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!