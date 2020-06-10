Ставки на волейбол в лайве и прематче: стратегии на тоталы, форы и исходы

В ставках на волейбол необязательно знать составы и силу команд. Некоторые схемы могут работать в любых условиях. В этой статье мы расскажем, как делать ставки на волейбол в лайве и прематче, особенности у пари на этот вид спорта и какие стратегии можно использовать.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Особенности ставок на волейбол
Изучите особенности пари на волейбол перед выбором ставок.
- В волейбольном матче не может быть ничьей. В матче аутсайдеров против фаворитов коэффициент на победу поставить на более сильную команду иногда можно только с минусовой форой.
- На разных турнирах правила могут отличаться. Например, не на всех соревнованиях делаются технические перерывы, когда лидирующая команда набирает 8 и 16 очков. Бывают отличия в правилах просмотра видеоповторов. Это тоже влияет на результат.
- В женском волейболе фавориты проигрывают чаще, чем в мужском. Например, московское «Динамо» стало чемпионом России в сезоне-2018/2019. В следующем чемпионате эта команда была явным фаворитом в первых турах. Но сначала её обыграл «Протон», а затем «Уралочка-НТМК». Сыграли коэффициенты 15.00 и 4.10. За сезон у «Динамо» было шесть поражений в 16 матчах регулярного чемпионата Суперлиги.
Как делать ставки на волейбол: анализ
Делайте прогнозы на волейбол на матчи турниров с большим количеством информации. Например, статистические данные по командам и отдельным игрокам можно найти на участников Лиги чемпионов, чемпионатов России и Италии.
При выборе второстепенных лиг вы рискуете получить лишь обрывки информации или ошибочные данные. Это повысит вероятность неверного решения.
Делая ставки на волейбол, обращайте внимание на:
- дисквалификации и травмы игроков в составах обеих команд,
- турнирную мотивацию соперников,
- фактор домашней площадки,
- результаты предыдущих 5-10 игр каждого коллектива,
- историю последних пяти личных встреч.
Как правильно анализировать матчи:
Виды ставок на волейбол
Этот вид спорта представлен в линиях букмекерских контор достаточно широкой росписью событий.
Можно сделать ставку на тотал — количество очков. Тотал может быть общим или индивидуальным, на весь матч или на отдельный сет.
Ставка на чёт/нечёт. В матчах равных команд ставки на чёт в сете принимаются с меньшими коэффициентами, чем пари на нечёт.
Дело в том, что партия заканчивается, если у команды преимущество не менее двух очков. При упорной борьбе, когда одной из команд потребовалось больше 25 очков для победы, тотал в партии в любом случае будет чётным. Например, 26:24, 27:25 и так далее.
Ставки на «чёт/нечёт»:
Ставить на чёт можно и по ходу матча. Например, при счёте 20:20 можно заключить пари на чётное количество очков в партии. Если обе команды набирают по 23 очка, ставка зашла.
Ставки на фору во всём матче или в одном из сетов. Например, при явном фаворите и аутсайдере можно взять минусовую фору, ожидая успех более сильной команды с определенной разницей в счёте.
Ставка на сет, которую выбирают из-за более высокого коэффициента в сравнении с пари на весь матч. Например, на победу команды во второй партии можно поставить с коэффициентом 1.55, а на победу во всем матче за 1.40.
Ставки на победу одной из команд в волейболе не пользуются популярностью среди игроков. Чаще всего берут тотал и фору.
Стратегии ставок на волейбол
Ни одна стратегия ставок на волейбол не гарантирует отсутствие проигрышей. Но некоторые из них могут принести прибыль на дистанции при грамотном использовании.
Стратегия Мажарова
В лайве ставите на тотал меньше по очкам в партии при равном счёте начиная с 23:23. При таком счёте берите тотал меньше 48.5. Для выигрыша одной из команд необходимо набрать два очка подряд.
В случае неудачи при 24:24 ставьте на тотал меньше 50.5. Коэффициенты будут от 2.00, поэтому сумма пари достаточно увеличить в два раза. Рано или поздно сет закончится. Опасность в том, что при несколько проигрышах подряд деньги могут закончиться.
Игра против 3:0
Такая стратегия больше подходит для женского волейбола, в котором фавориты чаще сталкиваются с трудностями в матчах против аутсайдеров. В линии букмекера выбирайте матч, где на победу более слабой команды в одном из сетов даётся коэффициент около 2.00 или выше. Берите тотал сетом больше 3.5 или фору (+2.5) на победу аутсайдера по партиям.
Ставка против фаворита
Эта стратегия похожа на предыдущую, но здесь предлагается ставить исключительно на победу аутсайдера в сете. Сначала ставьте на более слабую команду в первой партии. При неудаче заключайте пари на победу аутсайдера во втором сете.
В случае очередного проигрыша ставим на победу андердога в третьей партии. Для игры по этой стратегии выбирайте события с коэффициентами выше 4.00. При заходе одной ставки из четырёх будет плюс. Но есть риск попасть в продолжительную чёрную полосу. Фавориты нередко побеждают 3:0 по партиям, особенно в мужском волейболе.
Стратегия ставок на тотал
По статистике в 90% матчей в женском волейболе хотя бы в одном сете набирают не более 45 очков. По стратегии вы ставите на тотал меньше 45.5 в сете догоном в режиме реального времени.
То есть берёте ТМ 45.5 в первой партии. Если пари проиграло, ставите на ТМ 45.5 во втором сете. Повторяйте ставки до тех пора, пока не выиграете. Если за весь матч не будет захода, переходите к следующей встрече.
Сумму каждой следующей ставки рассчитывайте по формуле:
Сумма ставки = (сумма первой ставки + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).
Стратегия Щукина в лайве
Ставьте на победу команды, набравшей 24 очка в сете, если у её соперника не более 22 очков. Коэффициент по такой ставке будет минимальным, обычно не выше 1.15. Но в большинстве случаев такие пари выигрывают.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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