Догон на геймы у женщин на грунте и фора по сетам у мужчин на турнирах Большого шлема.

Стратегии ставок на теннис: как ставить на геймы в лайве и на форы в прематче

Теннис — один из самых популярных видов спорта: на него пришлось 25% объёма ставок в 2019 году. В этой статье мы разберём три стратегии ставок на теннис: на форы геймам и сеты в прематче, а также на геймы в лайве.



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Виды ставок на теннис

Основные виды пари на большой теннис:

Победа одной из сторон в матче, в сете, в гейме.

Тотал геймов в матче, в сете.

Фора по геймам или по сетам.

Точный счёт по сетам, в гейме.

Есть огромное количество других обычных и комбинированных ставок. Например, гонка до определённого количества геймов и победа в первом сете и во всём матче

Стратегия ставок на теннис по сетам

Выбирайте матчи в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема. Встречу проводят пока один из спортсменов не выиграет в трёх сетах.



Если ставка на победу фаворита идёт за коэффициент около 1.10-1.30, это невыгодно на дистанции. Такая ситуация позволяет взять фору по сетам (+2.5) на аутсайдера за коэффициент от 2.00.



Шансы на победу андердога во всей встрече невелики, но одну из партий фаворит может проиграть.



Выбирая матчи для таких ставок, обратите внимание на статистику фаворита и аутсайдера на турнирах Большого шлема во встречах с похожими котировками.



Если за год у фаворита менее 50% побед всухую, а аутсайдер в более половине матчей берёт хотя бы сет, такие ставки могут давать прибыль на дистанции.

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Как ставить в лайве на геймы

Берите матчи, где женщин соперничают на грунте. В лайве можно делать ставку на проигрыш в первом гейме на своей подаче.



Коэффициент на победу каждой теннисистки в прематче не должен превышать 2.30. В лайве вы сможете ставить на выигрыш гейма на чужой подаче за 2.00 и выше.



Вы делаете ставку на первый гейм и в случае неудачи заключаете такие же пари на каждый нечётный гейм. Сумму ставки придётся удваивать, чтобы при заходе отбить предыдущие потери.



Такую стратегию называют догоном. Нужно распределить банк так, чтобы вы выдержали даже продолжительную серию неудач.



На грунте в матче двух примерно равных по силе женщин практически не бывает встреч без обоюдно проигранных геймов на своей подаче. Медленное покрытие, двойные ошибки, волнение и недостаток мощи дают дополнительные шансы принимающим.

Как ставить на геймы в теннисе: стратегия догона на брейк и ставки на счёт 40:40 Анализируем ставки на геймы в теннисе на примере трёх стратегий. На количество брейков влияют не только пол участников и покрытие.

Как делать ставки на теннис с форой по геймам

Ставить с более высоким коэффициентом в теннисе можно за счёт фор. Вы выбираете с каким преимуществом нужно победить одной из сторон.



Серьёзный перевес по геймам в мужском и женском теннисе порой достигается по разным причинам. Лучшие теннисисты стабильно держат свою подачу и пользуются преимуществом в классе. У теннисисток бывают психологические спады, когда более мастеровитая спортсменка берёт несколько геймов подряд.



Если вы будете ставить с коэффициентом 2.00, вам нужно более 50% успешных пари. При котировках в районе 1.80 для прибыли на дистанции проходимость должна составлять от 56%.



На турнирах Большого шлема у мужчин значение форы увеличивается, так как матч проводят до трёх выигранных сетов одного из спортсменов.



Визуально похожие ставки на фору по сетам и по геймам далеко не всегда заходят вместе.



Например, при счёте 7:6, 6:4 зайдёт фора (-1.5) по сетам, но проиграет гандикап (-3.5) по геймам. При счёте 4:6, 6:3, 6:2 всё будет наоборот.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!