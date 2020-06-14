«Арминия» — «Динамо Дрезден». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче второй Бундеслиги

15 июня «Арминия» сыграет с «Динамо Дрезден» в перенесенном матче 28-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Арминии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Арминия» — «Динамо Дрезден»

Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 15 июня «Арминия» — «Динамо Дрезден» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча «Арминия» — «Динамо Дрезден» (15.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Шесть туров после возобновления первенства уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

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На понедельник запланирована только одна игра — в перенесённом матче 28-го тура «Арминия» примет дрезденское «Динамо». Команды не просто находятся в разных частях турнирной таблицы, они её открывают и закрывают. Так что понятно, что уровень амбиций тут абсолютно разный.

У «Арминии» всё просто замечательно. До выхода в элитный дивизион рукой подать: 58 очков в 30 поединках, чистое первое место. Отрыв от ближайшего преследователя «Гамбурга» составляет пять пунктов (при одной лишней игре у «динозавров»), замыкающий тройку «Штутгарт» отстаёт на шесть баллов.

И это ещё нужно учесть, что клуб из Билефельда заметно замедлился, в шести предыдущих встречах добыв лишь одну победу. А так он бы уже гарантировал себе путёвку в Бундеслигу. Впрочем, поражений на этом отрезке тоже не было, а это не так плохо. Преследователи часто допускают осечки, а потому синдром ничьих не стал большой проблемой.

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«Динамо» тем временем располагается на последней строчке и изо всех сил пытается избежать вылета в третий дивизион. Положение сложное, но не безнадёжное: два очка до «Карлсруэ», три — до «Веена», пять до «Нюрнберга». При этом два последних клуба провели на один матч больше.

Дрезденцы возобновили сезон позже других, поскольку были вынуждены провести две недели на карантине (у двух игроков команды обнаружили коронавирус). С тех пор они сыграли пять раз, набрав четыре очка. Могло быть лучше, да только в минувшем туре саксонцы немного не дотерпели с «Гамбургом» (0:1).

Единственный гол он пропустили на 84-й минуте, отыграться уже не успели. Вариантов не остаётся — нужно цепляться с любым соперником, иначе вылет в третий дивизион не заставит себя ждать. Преимущество «Арминии» по уровню состава не вызывает сомнений, а тут ещё и фактор своего поля.

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Зато «Динамо» точно выйдет умирать и станет биться за каждый мяч. Сине-чёрные после рестарта первенства лишь раз выдали верх (да и то благодаря голу на 92-й минуте), а дрезденцы ничего не забили в трёх матчах из пяти. Защита у хозяев мощная, так что мы бы выбирали между «гости не забьют» за 2.10 и П1 всухую за 2.45.

Это лучше, чем лезть в форы. Саксонцы крайне мотивированы, а в четырёх предыдущих трёх встречах «Арминия» один раз уступила и трижды победила с разницей в один мяч. П1 идёт за скромнейший коэффициент 1.45, который сгодится разве что для экспресса.

Прогноз и ставка на матч «Арминия» — «Динамо Дрезден»

Лучший клуб второй Бундеслиги в родных стенах сыграет с худшим. Сине-чёрные после рестарта первенства лишь раз выдали верх (да и то благодаря голу на 92-й минуте), а дрезденцы ничего не забили в трёх матчах из пяти. Защита у хозяев мощная, так что мы ждём их победы в низовом поединке.

Ставка: победа «Арминии» всухую за 2.45.

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