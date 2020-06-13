БАТЭ — «Шахтёр С». Прогноз: берём коэффициент 3.85 в матче лидеров чемпионата Беларуси

14 июня БАТЭ примет солигорский «Шахтёр» в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.54.
Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Шахтёр С»
Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси БАТЭ — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Шахтёр С» (14.06.2020)
БАТЭ давно позабыл и преодолел провальный дебют сезона. Клуб не проигрывает уже 10 туров кряду, не сумев победить только в двух из них. Первая ничья пришлась на домашний поединок с крепким «Торпедо»-БелАЗ из Жодино (0:0). Но тут надо сказать, что преимущество хозяев было колоссальным и гости натурально отскочили.
А вторая ничья состоялась как раз в прошлом матче и пришлась на выезд к неуступчивому «Витебску» (2:2). Борисовчане жали хозяев весь первый тайм, забили и ушли на перерыв со спокойной душой. Во втором тайме оформили второй и, судя по всему, совсем расслабились, за что и поплатились. Концовка осталась за «северянами»: они не выпали из игры и сумели отыграться.
Впрочем, сильной помехи эти потери очков «батонам» не составили. Они по-прежнему лидируют в Высшей лиге Беларуси, набрав 26 баллов за 12 сыгранных матчей. Отрыв от ближайших преследователей, идущего вторым «Шахтёра С» и занимающего третью позицию «Торпедо», составляет два и четыре пункта соответственно.
Солигорский «Шахтёр» подправил свои дела и ворвался в тройку лидеров. Собственно, сейчас у него 24 очка после тех же 12 матчей. Победа над борисовчанами выведет клуб на чистое первое место, а потому предстоящий поединок будет интересен ещё и с точки зрения турнирной таблицы. По сути это игра за лидерство.
«Горняки», как и БАТЭ, в предыдущих семи матчах набрали 19 из 21 возможного балла. Сумасшедший результат! Причём в двух последних случаях они обыграли довольно крепкие клубы. Сначала досталось минскому «Динамо» (1:0), а затем «Энергетику-БГУ» (1:0).
Существенное отличие солигорцев от борисовчан заключается в том, что они не пропустили на этом отрезке ни одного мяча. Также стоит отметить, что на выезде «Шахтёр» провел пять игр и тоже ни разу не пропустил. Даже для низового чемпионата Беларуси это аномальный показатель.
БАТЭ в свою очередь за те же пять встреч дома пропустил только один, а забил не так много — всего восемь. Так что любители рискнуть могут даже подумать над вариантом жёлто-синие не забьют за мощный коэффициент 3.85.
С точки зрения положения в турнирной таблице чемпионата Беларуси и тех, и других ничья вполне устроит. Раскрываться опасно, поскольку цена ошибки высока. А при таких раскладах, на наш взгляд, ждать открытого футбола от команд едва ли стоит. Можно проверить классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.79.
Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Шахтёр С»
БАТЭ и «Шахтёр С» — лидеры Высшей лиги Беларуси. И те, и другие обладают крепкой оборотной и мощной атакой. Однако солигорцы на выезде ещё ни от кого не пропускали, а борисовчане дома играют не так убедительно, забив всего восемь мячей. При таких раскладах можно рискнуть и проверить ставку с коэффициентом 3.85.
Ставка 1: БАТЭ не забьёт за коэффициент 3.85.
Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.
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