«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз: Орельяна и Эдегор не смогут избежать ошибок

14 июня «Реал Сосьедад» примет «Осасуну» в матче 28-го тура чемпионата Испании, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

Букмекеры считают, что матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна» (14.06.2020)

Чемпионат Испании возобновился после долгой паузы, вызванной коронавирусом. Перерыв составил ровно три месяца, и теперь участникам предстоит провести по 10-11 игр. Программа 28-го тура завершится 14 июня матчем «Реала Сосьедада» и «Осасуны», который начнётся в 23:00 мск.

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«Реал Сосьедад» на момент рестарта Примеры имеет в своём активе 46 очков и находится в зоне Лиги чемпионов, замыкая топ-4. Но плотность турнирной таблицы такова, что даже восьмая «Гранада», уже успевшая отыграть в 28-м туре, отстаёт всего на пять баллов. А потому расслабляться сейчас никак нельзя.



Впрочем, едва ли это станет проблемой. Бело-голубые имеют неплохую оборону, не боятся контролировать мяч и умеют реализовать моменты. В среднем за игру процент владения мячом достигает отметки 56 (дома — все 58). А за 27 игр клуб из Сан-Себастьяна оформил 45 голов при 33 пропущенных. К слову, у третьей «Севильи» всего 41 забитый гол, а та же «Барселона» пропустила 31.



«Осасуна» до паузы успела набрать 34 балла и занять 11-ю строчку. Отрыв от зоны вылета практически 10 очков, так что для волнения поводов нет. Сохранение прописки в элите вопросов не вызывает. Но вот думать о чем-то большем не приходится. До шестого места, выводящего в Лигу Европу, не хватает порядка 12 пунктов, да и претендентов пруд пруди.

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Однако доставить неприятности крепкий середняк определённо может, пусть даже на чужом поле. Красные не стесняются идти вперёд и бить по воротам. По этому показателю они нередко превосходят своих оппонентов: в среднем за матч наносят 13 ударов против 11 у соперника.



Любопытно также то, что на выезде команда из Памплоны играет куда лучше, чем дома. По набранным очкам в гостях «Осасуна» входит в топ-8. Забивает она не так много (14 голов в 13 играх), но зато делает это практически в каждой встрече.

Статус «Реал Сосьедада» и родные стены могут позволить клубу выйти фаворитом на предстоящий поединок. Однако «Осасуна» умеет играть вторым номером и караулить ошибки, которые непременно будут. Соперники не выходили на поле целых три месяца. Пауза наверняка раскроет бреши в защите команд. А на таком фоне неплохо смотрится ставка обе забьют за коэффициент 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

Соперники не выходили на поле целых три месяца. Пауза наверняка раскроет бреши в защите команд, а потому ошибок не избежать. «Реал Сосьедад», вероятно, выйдет на поле фаворитом. Однако «Осасуна» непременно будет ждать своего шанса, который обязательно появится. При таких раскладах мы бы ожидали голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.83.