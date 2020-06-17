«Хольштайн» — «Динамо Дрезден». Прогноз: берём коэффициент 2.88 в матче второй Бундеслиги

18 июня «Хольштайн» сыграет с «Динамо Дрезден» в матче 32-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хольштайна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Динамо Дрезден» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Хольштайн» — «Динамо Дрезден»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 18 июня «Хольштайн» — «Динамо Дрезден» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Хольштайн» — «Динамо Дрезден» (18.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Шесть туров после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

«Боруссия Д» — «Майнц». Прогноз: аутсайдер Бундеслиги удивит Холланда, Санчо и Азара В восьми последних матчах у дортмундцев в гостях «карнавальники» оформили девять мячей.

32-й тур закроется в четверг двумя матчами, после чего турнир возьмёт пару дней на передышку. Ранний состоится в Киле, где местный «Хольштайн» примет дрезденское «Динамо». Соперники находятся в нижней половине турнирной таблицы, но на этом сходство заканчивается.

Дело в том, что «Хольштайну» уже фактически ничего не надо. На момент возобновления сезона даже оставались кое-какие шансы на повышение в классе, но результаты резко просели. В четырёх предыдущих турах удалось разжиться всего одним очком. Естественно, после такого команда сползла в серединку.

Сейчас она занимает 11-е место, имея в активе 39 очков. И может с чистой совестью доигрывать сезон: топ-4 слишком далеко, но и отрыв от зоны стыков составляет шесть пунктов. А прямой вылет точно не грозит, поскольку дрезденское «Динамо» и «Веен» уже ни при каких обстоятельствах не сумеют оказаться выше.

«Байер» — «Кёльн». Прогноз: Хаверц, Аларио и Диаби сделают ещё один шаг к Лиге чемпионов В последних 14 домашних играх с «козлами» леверкузенцы потерпели лишь два поражения.

У дрезденцев положение гораздо печальнее. Безвыходным его не назвать, но тучи сгустились. Всего 28 баллов, чистое последнее место во второй Бундеслиге. Отставание от находящегося в зоне стыков «Карлсруэ» составляет пять очков, а от спасительной 15-й строчки — восемь (при одной игре в запасе).

То есть вариантов теперь элементарно не осталось: либо добыть хотя бы семь очков в трёх оставшихся турах, либо напрямую вылететь в третий дивизион. Любопытно, что после перерыва саксонцы провели шести встреч и пока расклад такой — либо поражение всухую, либо набор очков. Отличиться удалось в двух поединках — 3:2 с «Вееном» и 1:1 с «Гройтер Фюртом».

«Хольштайн» пропускает много, а для представителя середины таблицы даже очень много. 51 гол в 31 матче, то есть больше полутора штук в среднем за 90 минут. И ещё — на своём поле клуб из Киля совсем не блещет. Только четыре победы в 15 случаях, 17 очков (16-й показатель в турнире) и отрицательный баланс голов.

«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: триумфальное возвращение АПЛ и очень много голов «Горожане» победили в шести предыдущих очных встречах.

Ну и последний фактор — мотивация. Хозяевам уже ничего не надо, они просто доигрывают сезон. А вот гости бьются за выживание и не имеют права на ошибку. Потому Х2 за 2.07 выглядит нормально, можно даже взять Х2 + обе забьют за 2.88.

Прогноз и ставка на матч «Хольштайн» — «Динамо Дрезден»

«Хольштайн» идёт в середине таблицы и доигрывает сезон, а вот дрезденцы находятся на последнем месте и обязаны побеждать. У гостей огромное преимущество в мотивации, к тому же клуб из Киля слабо выступает в родных стенах. На наш взгляд, аутсайдер вполне способен зацепить очки.

Ставка: «Динамо Дрезден» не проиграет + обе забьют за 2.88.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.