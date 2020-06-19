«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз: Левандовски и Мюллер обойдутся без чемпионского похмелья

20 июня «Бавария» примет «Фрайбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Бавария» — «Фрайбург»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Фрайбург» (20.06.2020)

Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести каких-то два тура в первенстве, а также сыграть финал Кубка Германии. Программа 33-го тура стартует 20 июня, все клубы по традиции начнут играть два заключительных тура в одно и то же время — 16:30 мск.

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В одном из матчей сойдутся «Бавария» и «Фрайбург». Мюнхенцы в прошлом туре гостили у бременского «Вердера» и сумели победить с минимальным счётом. Но тут надо сказать, что хозяева первый тайм провели крайне достойно, хоть и пропустили под самый перерыв от грозного Роберта Левандовски. На заключительном отрезке защитник гостей Альфонсо Дэвис схлопотал вторую жёлтую карточку, но даже так аутсайдер не смог спасти игру.



Эти три очка позволили баварцам набрать 76 баллов в сумме и досрочно защитить титул чемпиона Германии. Отрыв от второй «Боруссии Д» составляет ровно десять пунктов, а играть осталось лишь два матча. Однако расслабляться многократному чемпиону Бундеслиги нельзя — на носу финал Кубка Германии против «Байера», который запланирован на 4 июля. Тем не менее определённую ротацию мы наверняка увидим.



«Фрайбург» в предыдущем поединке на своём поле обыграл сбавившую «Герту» (2:1). Основные события пришлись на середину второго тайма. На 61-й минуте хозяева вышли вперёд, но уже через пять минут пропустили с пенальти. Одержать верх помог гол вышедшего на замену Нильса Петерсена на 71-й минуте.

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Эта победа в сумме с осечками прямых конкурентов оставила «бразильцев из Брайсгау» в борьбе за Лигу Европы. На данный момент у них 45 очков и восьмое место в немецкой Бундеслиге. Отставание от шестого «Вольфсбурга» и седьмого «Хоффенхайма» составляет ровно один балл.



Однако теперь «Фрайбургу» предстоит тяжелейший выезд к местной «Баварии», которая может внести серьёзные коррективы в планы клуба. Дело в том, что в девяти предыдущих играх в Мюнхене фрайбургцы набрали всего лишь одно очко. В остальных же восьми случаях они терпели поражения с общим счётом 4:29.



Неутешительно также выглядит статистика выездных матчей «бразильцев из Брайсгау» в целом. В нынешнем сезоне по набранным очкам в гостях они занимают 11-е место. За 16 поединков было пропущено 27 мячей, а это тоже печальный показатель.

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Любопытно, что «Бавария» в семи играх после паузы забила целых 20 мячей, а пропустила только пять. У мюнхенцев на носу финал Кубка, а потому сбавлять обороты они, скорее всего, не станут. Можно проверить ставку П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.67. Вариант посмелее — П1 всухую за коэффициент 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Фрайбург»

«Бавария» уже стала чемпионом Германии, однако расслабляться рано — на носу финал Кубка страны против «Байера». А потому терять форму нельзя. И тут всё на стороне хозяев. «Фрайбург» на выезде играет хуже, чем дома, а в Мюнхене вовсе проиграл восемь из девяти последних встреч с общим счётом 4:29. На наш взгляд, мюнхенцы не станут расслабляться и продолжат свою победную серию, несмотря на ротацию состава.



Ставка: победа «Баварии» всухую за коэффициент 2.38.