«Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз: Рамос, Азар и Куртуа скинут «Барселону» с первого места

21 июня «Реал Сосьедад» и «Реал» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 21 июня «Реал Сосьедад» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.49. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» (21.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Два полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 30-го тура испанской Примеры завершится в воскресенье, 21 июня, тремя играми. В 23:00 мск в Сан-Себастьяне возьмёт старт главное событие дня — местный «Реал Сосьедад» примет мадридский «Реал».

Обе команды находятся в числе лидеров. «Сливочные» привычно борются за «Барселоной» за чемпионство. Все остальные находятся далеко позади — замыкающая тройку «Севилья» отстаёт от подопечных Зинедина Зидана на 10 пунктов, хотя свой матч в 30-м туре уже провела. Тут-то и начинается самое интересное.

«Королевский клуб» после победы в класико вышел в лидеры испанской Примеры, но ненадолго — уже в следующем туре случилось поражение от «Бетиса», после чего каталонцы вернулись на первое место. Но в пятницу сине-гранатовые допустили осечку, не сумев на своём поле обыграть «Севилью» (0:0). Больше того — они вполне могли проиграть.

«Интер» — «Сампдория». Прогноз: Конте, Лукаку и Эриксен приблизятся к «Ювентусу» с «Лацио» Нерадзурри победили в пяти предыдущих очных встречах с общим счётом 14:4.

Теперь «Реал» вновь становится хозяином своей судьбы. На данный момент «Барселона» занимает первое место, опережая главного преследователя на три пункта при одной лишней игре. Однако по личным встречам преимущество будет на стороне мадридцев, то есть победа в Сан-Себастьяне откроет дорогу к долгожданному титулу.

Надо сказать, что это самый тяжёлый поединок для Крооса с партнёрами в оставшейся части сезона. Дальше будет заметно легче, стоит выделить разве что традиционно сложный выезд в Бильбао, а также домашние встречи с «Хетафе» и «Вильярреалом». У каталонцев календарь тяжелее.

Вообще «Реал Сосьедад» показывает очень симпатичный футбол, а в родных стенах традиционно готов задать трёпку кому угодно. Баски завалили рестарт первенства и будут неимоверно злы. Всего одно очко в двух турах при скромном уровне оппозиции: ничья с «Осасуной» (1:1) и поражение от «Алавеса» (0:2).

«Уфа» — «Тамбов». Прогноз: Евсеев и Мелкадзе позволят зайти коэффициенту 3.22 в матче РПЛ Обе команды привыкли отдавать мяч и действовать вторым номером.

Две осечки подряд отбросили их за пределы зоны Лиги чемпионов, положение становится угрожающим. Вроде бы определённые предпосылки к сенсации имеются, но мы сыграем от гостей. На то есть несколько причин. Во-первых, в Сан-Себастьяне они чувствуют себя комфортно — три победы в четырёх предыдущих играх.

Во-вторых, именно «Реал Сосьедад» в феврале выбил мадридцев из Кубка Испании в инфарктном матче (3:4). Вряд ли гранд забыл то поражение. И третье: потеря очков «Барселоны» способна стать для «сливочных» инъекцией адреналина, которая добавит сил, эмоций и желания.

Разумеется, баски сделают всё возможное и наверняка заставят фаворита попотеть. И всё же ждём трудовой победы «Реала» с разницей в 1-2 мяча, которая позволит вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. П2 идёт за 1.77, варианты посмелее — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.40 и П2 в 1-2 гола за те же 2.40.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал»

«Реал Сосьедад» набрал всего одно очко в двух турах, выпал из зоны Лиги чемпионов и будет очень зол. Однако мадридцы уверенно чувствуют себя в Сан-Себастьяне — три победы в четырёх предыдущих поединках. Кроме того, именно баски выбили их в феврале из Кубка Испании. А осечка «Барселоны» и шанс выйти на первое место добавит уверенности и желания. Ждём трудовой победы гостей.

Ставка: победа «Реала» с разницей в 1-2 мяча за 2.40.

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