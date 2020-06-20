«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Виллиан и Жиру закрепятся в топ-4 АПЛ

21 июня «Астон Вилла» примет «Челси» в матче 30-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей хозяев букмекерами коэффициентом 6.75.

Букмекерские коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча «Астон Вилла» — «Челси» (21.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовал 30-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по восемь-девять матчей. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

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«Астон Вилле» выпала честь провести первый после длительного перерыва матч в АПЛ. Встреча перенесённого 28-го тура проходила дома с гостями из «Шеффилд Юнайтед» и завершилась нулевой ничьей. Строго говоря, чистый гол «клинков» не засчитали и, по сути, подарили очки хозяевам. Тем не менее «Вилле» нужно отдать должное. Она остро атаковала и по ходу игры смотрелась даже предпочтительнее.



Впрочем, положение бирмингемцев вызывает только чувство тоски. Они претенденты на звание главного разочарования сезона. За 29 туров команда набрала всего 26 баллов и пребывает на предпоследнем месте в турнирной таблице. При этом она пропустила 56 мячей, что является худшим результатом в чемпионате Англии.



«Челси» только предстоит выйти на поле впервые после трёхмесячного простоя. В текущем сезоне клуб из Лондона тренирует легенда синих Фрэнк Лэмпард, который проводит очень неплохую работу. Конечно, из-за солидного количества молодых футболистов порой не хватает стабильности, но в целом результаты весьма приемлемые.

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После 29 туров лондонцы замыкают четвёрку лидеров, набрав 48 очков. Причём даже есть возможность забраться повыше, поскольку идущим третьим «Лестер» перед остановкой первенства допускал осечки и сейчас не может чувствовать себя в безопасности. Однако действовать придется с оглядкой назад, так как «Манчестер Юнайтед», пусть и сыграл на игру больше, отстаёт всего на два пункта.



Теперь «Челси» предстоит выезд к «Астон Вилле». «Пенсионеры» справедливо идут фаворитами в букмекерских конторах. И дело тут не только в разнице исполнительского мастерства и турнирном положении команд.



Во-первых, подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде играют очень хорошо. По набранным очкам в гостях они входят в топ-3 АПЛ, при этом клуб за 14 гостевых поединков клуб оформил аж 29 мячей, то есть в среднем чуть больше двух штук. В то время, как «львы» в 14 домашних играх пропустили 24 раза.

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Вторая причина кроется в статистике личных встреч. Примечательно, что лондонцы девять из 10 матчей с бирмингемцами выиграли с общим счётом 29:6. А на таком фоне П2 с форой (-1) за коэффициент 1.83 смотрится вполне неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Челси»

«Астон Вилла» за 29 туров пропустила 56 мячей и сейчас идёт на предпоследнем месте. Для «Челси», который по набранным очкам в гостях входит в топ-3 АПЛ, забив за 14 поединков 29 мячей, бирмингемцы не должны стать особенной проблемой. Мы бы проверили П1 с форой (-1). Статистика личных встреч на нашей стороне: лондонцы девять из 10 последних матчей выиграли с общим счётом 29:6.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за коэффициент 1.83.