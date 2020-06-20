«Интер» — «Сампдория». Прогноз: Конте, Лукаку и Эриксен приблизятся к «Ювентусу» с «Лацио»

21 июня «Интер» и «Сампдория» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Сампдория»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 21 июня «Интер» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.34. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.25.

Анализ и прогноз матча Серии А «Интер» — «Сампдория» (21.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. На субботу и воскресенье запланированы четыре матча 25-го тура, которые оказались перенесены из-за коронавируса. 21 июня в Милане местный «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сыграет с «Сампдорией».

Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Подопечные Антонио Конте долго располагались наверху, однако во второй половине сезона результаты просели. В семи предыдущих турах удалось добыть только две победы.

Естественно, столь слабый ход фактически вывел нерадзурри из гонки за скудетто. «Ювентус» находится в девяти очках, «Лацио» — в восьми. Многовато даже с учётом того, что у «Интера» имеется игра в запасе. Похоже, в первую очередь придётся смотреть вниз и бороться за попадание в Лигу чемпионов на будущий год.

«Сельта» — «Алавес». Прогноз: ещё один чёрный день для Смолова и Аспаса В четырёх предыдущих очных встречах «кельты» набрали всего одно очко.

«Аталанта» отстаёт на шесть очков, «Рома» — на девять, а все остальные безнадёжно отстали. Календарь у миланцев замечательный, во втором круге они уже успели сразиться с «Миланом», «Лацио» и «Ювентусом». Если обойдётся без форс-мажоров, попадание в топ-4 не должно стать проблемой.

А вот «Сампдория» решает куда более приземлённые задачи, а именно — бьётся за выживание. «Брешия» и СПАЛ выглядят практически безнадёжно, зато на имя третьего неудачника претендуют сразу несколько клубов. У «Лечче» и «Дженоа» по 25 очков, у «Сампдории» — 26, у «Торино» — 27, у «Удинезе» — 28, а у «Фиорентины» — 30.

Плотность солидная, так что один неудачный отрезок может сильно изменить ситуацию. Зацепить очки в 25-м туре блучеркьяти будет сложно, в последние годы «Интер» превратился в одного из наиболее неудобных соперников. Пять предыдущих очных встреч завершились поражениями с общим счётом 4:14.

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И второй момент. Подопечные Антонио Конте великолепны на своём поле — всего одно поражение в 12 поединках, да и то от «Ювентуса» благодаря голу Игуаина на 80-й минуте. А вот «Сампдория» на выезде совсем не блещет — девять поражений и всего 10 очков в 13 играх при разнице мячей 12:22.

На таком фоне играть против хозяев сложно. После долгой паузы «Интер» вряд ли покажет яркий и интенсивный футбол, но за счёт напора и разницы в исполнительском мастерстве наверняка одержит дежурную победу с разницей в один-два мяча. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17 и П1 всухую за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Сампдория»

«Интер» заметно сильнее по уровню исполнителей и полностью доминирует по очным встречам — пять побед подряд с общим счётом 14:4. Нерадзурри за весь сезон в Серии А уступили на своём поле только «Ювентусу», а «Сампдория» в 13 выездных матчах потерпела девять поражений. Поводов для сенсации не видно.

Ставка: победа «Интера» всухую за 2.35.

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