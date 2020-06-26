«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Баштуш дадут зайти коэффициенту 3.70

27 июня «Лацио» и «Фиорентина» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Фиорентина»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 27 июня «Лацио» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.
Анализ и прогноз матча Серии А «Лацио» — «Фиорентина» (27.06.2020)
Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время национального первенства. Первый полный тур остался позади, команды постепенно находят игровой ритм. На субботу, 27 июня, в итальянской Серии А запланированы три матча. Центральный из них однозначно состоится в Риме, где местный «Лацио» сразится с «Фиорентиной».
Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют абсолютно разные амбиции. «Лацио» пытается навязать «Ювентусу» борьбу за скудетто. Бьянкочелести определённо входят в число европейских команд, которым долгий перерыв из-за пандемии коронавируса помешал наиболее сильно.
До паузы они набрали потрясающий ход, штамповали победу за победой и не знали поражений в национальном первенстве аж с 25 сентября, когда уступили «Интеру» (0:1). А вот в прошлом туре проиграли на выезде «Аталанте» (2:3), хотя имели всё необходимое для достижения необходимого результата.
Уже к 11-й минуте преимущество гостей достигло двух мячей. После чего они, похоже, расслабились. До перерыва моменты ещё возникали, а вот во втором тайме у подопечных Симоне Индзаги контригры фактически не было: фирменный вертикальный футбол не работал, процент брака зашкаливал, да ещё и оборона подвела.
«Аталанта» забила два гола после перерыва и вырвала победу, оказав большую услугу «Ювентусу». Туринцы одолели «Болонью» (2:0) и оторвались от ближайшего преследователя на четыре очка. «Лацио» располагается на второй позиции, опережая «Интер» на четыре пункта, а «Аталанту» — на восемь.
«Фиорентина» решает куда более приземлённую задачу — избежать нервотрёпки и сохранить прописку в элитном дивизионе. Получается вполне неплохо: 31 очко в 27 турах и 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Думать о борьбе за еврокубки не приходится, зато зона вылета находится в шесть пунктах. Положение довольно комфортное.
Клуб из Флоренции также не может быть доволен первым поединком после выхода с карантина. На своём поле не удалось обыграть «Брешию» (1:1), а это худший клуб Серии А на данный момент. На самом деле хозяева владели гигантским преимуществом, однако в середине второго тайма их подставил Мартин Касерес.
Уругвайский защитник схватил вторую жёлтую карточку и оставил «фиалок» в меньшинстве. «Брешия» задышала свободнее и сумела зацепить ничью. С «Лацио», понятно, будет гораздо тяжелее. Римляне восхитительны в родных стенах — 36 очков в 14 поединках, 11 побед и три ничьих при отсутствии поражений. Разница голов — 39:10.
«Фиорентина» на выезде выступает средненько (16 очков в 13 матчах), а в пяти предыдущих очных встречах потерпела четыре поражения при одной ничьей. То есть лобовая победа бьянкочелести за 1.65 или даже П1 с форой (-1) за коэффициент 2.12 смотрятся вполне нормально.
Любители рисковать могут рассмотреть П1 с разницей строго в один мяч за прекрасные 3.70. В пяти предыдущих поединках этот вариант доезжал четырежды, для такого коэффициента это просто великолепно. Защита у «Фиорентины» не блещет, зато атака по меркам клуба из нижней половины таблицы в полном порядке.
Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Фиорентина»
«Фиорентина» — крепкий середняк, а «Лацио» бьётся за скудетто. Римляне восхитительны в родных стенах — 36 очков из 42 возможных при отсутствии поражений, разница голов 39:10. В четырёх из пяти предыдущих очных встречах бьянкочелести добились победы, что любопытно — во всех случаях разница в счёте составила строго один мяч. От этого и оттолкнёмся.
Ставка: победа «Лацио» в один мяч за 3.70.
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