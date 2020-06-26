«Боруссия Д» — «Хоффенхайм». Прогноз: Холанд, Санчо и Крамарич разорят букмекеров

27 июня «Боруссия Д» примет «Хоффенхайм» в матче 34-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия Д» — «Хоффенхайм»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» (27.06.2020)

Немецкая Бундеслига вплотную подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести 34-й, заключительный, тур. Все встречи начнутся одновременно (в 16:30 мск) и пройдут без болельщиков на трибунах.

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Дортмундская «Боруссия» за одну игру до конца может выдохнуть спокойно — она гарантировала себе право на выход в Лигу чемпионов. После 33 туров в активе 69 очков и чистейшее второе место. Замыкающий тройку лидеров «РБ Лейпциг» отстаёт на шесть баллов и теперь не представляет опасности.



В предыдущем матче, собственно, дортмундцы навещали РБЛ и сумели победить со счётом 2:0. В целом, соперники смотрелись на одном уровне, однако гости сумели создать больше острых моментов у ворот противника. Дублем отметился юный форвард чёрно-жёлтых Эрлинг Холанд.



«Хоффенхайм» в прошлой игре добыл вторую кряду победу, вынеся на своём поле берлинский «Унион» (4:0). Хозяева выглядели свежее и уже к перерыву сделали счёт 3:0. Во втором тайме берлинцы не сумели ничего придумать, а клуб из Зинсхайма спокойно довёл дело до победы, оформив четвёртый мяч.

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Добротное выступление «деревенских» после паузы позволило до последнего сохранить шансы на еврокубки. Сейчас у клуба 49 очков и седьмая строчка. У «Вольфсбурга» — главного и единственного конкурента в борьбе за Лигу Европы — баллов столько же, тот находится выше лишь благодаря дополнительным показателям. Впрочем, играть «волкам» предстоит с «Баварией», так что шансы сине-белых зацепиться кажутся солидными.



Однако команде из Зинсхайма придётся изрядно попотеть, поскольку играть выпало в гостях с одним из лидеров «Боруссией Д». А у себя дома «шмели» провели 16 матчей и потерпели всего два поражения. Также стоит отметить, что наколотили они за всё это время 46 голов, то есть 2,87 мяча в среднем за игру.



Вместе с тем «Хоффенхайм» очень уверенно выступает на выезде. По набранным очкам в гостях он входит в топ-7 немецкой Бундеслиги. При этом за 16 поединков клуб оформил 23 мяча, а проиграл всего три раза. Достойный показатель.

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«Боруссия Д» несомненно сильна, особенно у себя дома. Да только «деревенские», по сути, будут сражаться за Лигу Европы, в то время как положение дортмундцев не изменится ни при каких раскладах. На таком фоне можно подумать над Х2 за коэффициент 2.24.

Ещё один интересный вариант — обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.38. Дело в том, что встречи между соперниками, как правило, получается результативными, с обилием голов в обе стороны. К слову, в предыдущих 10 играх друг с другом соперники непременно забивали в обе стороны, но больше четырёх мячей было забито только однажды.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Хоффенхайм»

«Боруссия Д» на своём поле — страшная сила. Однако «Хоффенхайм» будет сражаться за Лигу Европы, в то время как дортмундцам результат не устроит ничего. Мы бы проверили сразу две ставки с коэффициентами выше двойки. Статистика личных встреч на нашей стороне: в предыдущих 10 играх друг с другом соперники непременно забивали в обе стороны, но больше четырёх мячей было забито только однажды.



Ставка 1: «Хоффенхайм» не проиграет за коэффициент 2.24.



Ставка 2: обе забьют за + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.38.