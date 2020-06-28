«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт вновь начудят в обороне

29 июня «Маритиму» примет «Бенфику» в матче 29-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Маритиму» — «Бенфика»

Букмекеры считают, что матч Примейры «Маритиму» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча «Маритиму» — «Бенфика» (29.06.2020)

Чемпионат Португалии был благополучно возобновлен в начале июня. 26 июня завершился 28-й тур, а уже 28 числа стартует матчем «Боавишта» — «Санта-Клара» 29-й тур. Продолжится программа гостевой встречей одного из лидеров первенства «Бенфики» с «Маритиму».

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«Бенфика» после вынужденного перерыва провела, как и все, четыре поединка, набрав при этом лишь пять баллов. Хотя, надо сказать, класс соперников позволял рассчитывать на большее. Сейчас в сумме у команды 64 очка и второе место в таблице. Отставание от «Порту» целых три пункта, а потому осечек допускать больше нельзя.



В дебютных играх после рестарта чемпионата Португалии «орлы» скатали две ничьи с борющейся за выживание «Тонделой» (0:0) и аутсайдером «Портимоненсе» (2:2). Затем случилась победа над забарахлившим «Риу Аве» (2:1), а в предыдущем туре они потерпели домашнее поражение от «Санта-Клары» (3:4). Причём хозяева до 82-й минуты вели в счёте 3:2, но схлопотали пенальти, а уже в добавленное время пропустили четвёртый.



«Маритиму» борется за выживание, находясь в хвосте турнирной таблицы Примейры. Пока получается не особенно удачно. На данный момент у клуба 28 баллов и 16-я позиция. Отрыв от зоны вылета за шесть туров до конца составляет всего четыре пункта, то есть вероятность нарваться на проблемы велика.

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«Львы Мадейры» за четыре игры после паузы набрали только четыре очка. Ничья пришлась на такую же скромную «Виторию Сетубал» (1:1), а победа — на сбавивший обороты «Жил Висенте» (2:1). Две выездные игры с лидером «Порту» и аутсайдером «Портимоненсе» они проиграли с общим счётом 2:4.



Теперь «Маритиму» предстоит принять «Бенфику», которая, к слову, занимает первое место в чемпионате Португалии по набранным очкам на выезде. За 14 поединков «орлы» потерпели лишь одно поражение. При этом получилось забить целых 28 мячей, а пропустить всего 10.



Однако «львы Мадейры» весьма неплохо выступают на своём поле. У них за 14 домашних матчей только четыре поражения. А забито за это время было 19 мячей. Для аутсайдера показатель более чем достойный.

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Любопытно также и то, что у себя дома в Фуншале, в отличие от игр в Лиссабоне, «Маритиму» всегда даёт бой гранду португальского футбола. И теперь «Бенфике», которая за четыре игры после паузы пропустила целых семь мячей, легко отделаться не получится. Мы бы проверили гол хозяев за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Маритиму» — «Бенфика»

Букмекеры считают гостей фаворитом, однако, на наш взгляд, аутсайдер не отпустит одного из лидеров чемпионата Португалии без боя. Дело в том, что за четыре игры после паузы «Бенфика» пропустила целых семь мячей. «Маритиму» за 14 игр дома потерпел всего четыре поражения, зато забил 19 раз. Мы бы проверили гол «львов Мадейры».



Ставка: «Маритиму» забьёт за коэффициент 1.70.