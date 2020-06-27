«Парма» — «Интер». Прогноз: Бруну Алвеш с Эрнани станут проблемой для Конте и Лукаку

У «крестоносцев» одна из самых организованных оборон во всей Серии А.

28 июня «Парма» и «Интер» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Парма» — «Интер»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 28 июня «Парма» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча Серии А «Парма» — «Интер» (28.06.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Первый полный тур остался позади, команды постепенно находят игровой ритм. На воскресенье, 28 июня, в итальянской Серии А запланированы аж шесть матчей. Самый поздний из них начнётся в 22:45 мск в Парме.

Местный одноимённый клуб на стадионе «Эннио Тардини» сразится с «Интером». Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы и проводят сезон довольно успешно. «Интер» располагается на третьей строчке, имея великолепные шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Побороться за скудетто уже не удастся — «Ювентус» оторвался на 11 очков, хотя и провёл на игру больше. А вот зарубиться за серебро вполне реально — идущий вторым «Лацио» находится в четырёх баллах. Но главное — не выпасть из топ-4. На данный момент «Аталанта» отстаёт четыре пункта, а «Рома» — на десять.

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Нерадзурри уже успели провести три матча после выхода с карантина: не сумели преодолеть «Наполи» в полуфинале Кубка Италии (1:1 после поражения в родных стенах), уверенно победили в родных стенах «Сампдорию» (2:1) и выдали настоящий триллер напару с «Сассуоло» (3:3).

Справедливости ради, чёрно-зелёные — один из самых неудобных соперников для «Интера». Подопечные Антонио Конте дважды вели в счёте, но оба раза позволили гостям отыграться. Третий мяч «Сассуоло» забил на 89-й минуте. Впрочем, ничего страшного не произошло — запас ещё имеется.

«Парма» бьётся за попадание в Лигу Европы. Седьмое место с 39 очками, три пункта до замыкающего топ-6 «Наполи». Тут надо учитывать, что неаполитанцы выиграли Кубок Италии и гарантировали себе участие в еврокубках. То есть если они попадут в шестёрку сильнейших, седьмая позиция «крестоносцев» полностью устроит.

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Подопечные Роберто Д’Аверсы также провели две игры и также набрали четыре очка. Сыграли вничью с «Торино» (1:1, соперник был ближе к победе) и разгромили бьющийся за выживание «Дженоа» (4:1). «Парма» не так много забивает, но меньше неё в Серии А пропускают всего четыре клуба.

Статистика очных встреч обещает фавориту проблемы. После возвращение «крестоносцев» в Серию А соперники пересеклись трижды. Каждый по разу выиграл со счётом 1:0, а в первом круге нынешнего сезона команды разошлись миром (2:2). Линия букмекеров смотрится вполне логично — гости сильнее, но на своём поле «Парма» способна удивить.

Скорее всего, нерадзурри приберут мяч и будут владеть инициативой, хотя организованная оборона хозяев должна доставить им проблемы. Если жёлто-синие не пропустят со стандарта, то вполне способны зацепиться за результат. Мы бы выбирали между П1 с форой (+1) за 1.93 и тоталом меньше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Парма» — «Интер»

С позиционной атакой у «Интера» не всё гладко, а хозяева вряд ли станут претендовать на территорию. «Парма» отличается грамотно обороной и редко пропускает больше одного мяча, так что проблемы у нерадзурри наверняка возникнут. Тотал меньше 2.5 гола за 2.05 смотрятся здорово.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.