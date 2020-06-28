«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Теллес намучаются в гостях

29 июня в матче 29-го тура чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» примет «Порту». Начало игры — в 23:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.00.

Букмекерские коэффициенты на «Пасуш де Феррейра» — «Порту»

Букмекеры считают, что матч Примейры «Пасуш де Феррейра» — «Порту» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Пасуш де Феррейра» — «Порту» (29.06.2020)

Чемпионат Португалии был благополучно возобновлён в начале июня. 26 июня завершился 28-й тур, а уже 28-го числа стартует матчем «Боавишта» — «Санта-Клара» 29-й тур. Продолжится программа гостевой встречей лидера первенства «Порту», который пожалует к «Пасуш де Феррейре».

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«Порту», как и все, после паузы провёл четыре матча: два в гостях и два дома. За это время команда набрала семь очков. Две победы случились дома: одна над аутсайдером «Маритиму» (1:0), другая над середняком «Боавиштой» (4:0). А вот в гостях лидеру пока что не так везёт: поражение от «Фамаликана» (1:2) и ничья с последней командой Примейры «Авешем» (0:0).



На данный момент у «драконов» 67 очков и чистое первое место. Осечка прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Бенфики» позволила оторваться на три пункта. Шансы сохранить позицию остаются весьма неплохие, поскольку за шесть игр до конца календарь у клуба вполне играбельный. Из топ-7 Примейры тут только два представителя.



«Пасуш де Феррейра» на момент рестарта чемпионата Португалии боролся за выживание, однако сумел набрать 9 из 12 возможных очков в четырёх после паузы играх и существенно отдалился от зоны вылета. Сейчас у клуба 31 балл в сумме и чистая 12-я строчка, а отрыв от опасного 17-го места составляет пять пунктов.

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Возобновили первенство «бобры» гостевой победой над сбавившим обороты «Риу Аве» (3:2). Затем случилось поражение с минимальным счётом от «Спортинга». А в предыдущих двух играх с «Белененсешем» и «Тонделой» они снова победили с общим счётом 5:2.



Теперь «Пасуш де Феррейра» предстоит принять лидера чемпионата Португалии «Порту». И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч между соперниками в Пасуш де Феррейре. Дело в том, что «жители Пасуша» все свои восемь очков, добытых в 16 матчах против «драконов», оформили у себя дома.



После паузы «бобры» выглядят весьма впечатляюще. Несмотря на низкий процент владения мячом (около 39% в среднем за игру), они успевают часто бить по воротам соперника и попадать в створ. К слову, за четыре последних матча они нанесли ровно 50 ударов в сторону ворот оппонентов, 19 из которых пришлись в створ. При этом забить получилось целых восемь мячей. Реализация мощнейшая.

«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт вновь начудят в обороне За четыре игры после паузы «орлы» пропустили семь мячей.

У «Порту» пока не складываются гостевые матчи, а потому можно проверить гол хозяев за крепкий коэффициент 1.95. Альтернативный вариант — П1 с форой (+1.5) за коэффициент 1.64. Дело в том, что «драконы» не побеждали «бобров» на выезде с разницей больше чем один мяч.

Прогноз и ставки на матч «Пасуш де Феррейра» — «Порту»

«Пасуш де Феррейра» после паузы выглядит весьма солидно: девять очков и восемь забих мячей за четыре игры. «Порту» лидирует в таблице, но на выезде пока не радует. На наш взгляд, «бобры» на своём поле сумеют доставить неудобства первой команде Примейры. Статистика личных встреч на нашей стороне: «жители Пасуша» все свои восемь очков, добытых в 16 матчах против «драконов», набрали у себя дома.



Ставка 1: «Пасуш де Феррейра» забьёт за коэффициент 1.95.



Ставка 2: победа «Пасуш де Феррейра» с форой (+1.5) за коэффициент 1.64.