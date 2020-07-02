«Львов» — «Ворскла». Прогноз: клуб из Полтавы удивит букмекеров в матче УПЛ

Зелёно-белые ни разу не проиграли во второй части первенства чемпионата Украины.

3 июля «Львов» и «Ворскла» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Львова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Ворсклы» оценён букмекерами коэффициентом 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Украины «Львов» — «Ворскла»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 3 июля «Львов» — «Ворскла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча УПЛ «Львов» — «Ворскла» (03.07.2020)

Чемпионат Украины вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, предыдущие матчи состоялись ещё 15 марта. В самом конце мая украинская Премьер-лига наконец вернулась в строй и с тех пор обходится без перерывов.

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Первый этап турнира был завершён ещё до паузы, по итогам двух кругов 12 участников разбились на две шестёрки. На втором этапе команды играют по два круга внутри своих мини-турниров. Сильнейшие разыграют чемпионство, медали и места в еврокубках, аутсайдеры бьются за сохранение прописки в элите.

«Львов» и «Ворскла» прошли первый этап нога в ногу и оказались в шестёрке аутсайдеров. Они набрали по 20 очков в 22 турах, отстав от топ-6 на пять пунктов. В результате «горожане» заняли девятое место, а зелёно-белые — десятое. А вот дальше разница постепенно начала проявляться.

Клуб из Полтавы чувствует себя среди аутсайдеров просто великолепно, в пяти матчах не уступив ни разу. Проблема только одна — слишком много ничьих. Их уже набежало целых четыре — дважды с «Олимпиком» (1:1 и 0:0), а также по разу со «Львовом» (1:1) и «Мариуполем» (1:1).

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Единственная победа одержана над «Днепром-1» (2:0). Впрочем, даже этого достаточно, чтобы занимать третью строчку среди аутсайдеров с 27 очками. «Днепр-1» (34 балла) и «Мариуполь» (33) ушли далеко. Но для спокойного завершения сезона достаточно остаться в топ-3. Худший клуб вылетит напрямую, а ещё два коллектива проведут стыки.

Всё идёт к тому, что «Львову» придётся играть эти самые стыки. В самом низу находятся «Карпаты», которые массово переносят игры из-за проблем с финансированием. У «Львова» 23 очка, у «Олимпика» — 24. Но тут ещё надо добавить, что «горожане» провели на один матч больше конкурентов.

То есть ситуация крайне непростая. Львовяне во второй части первенства, напротив, не одержали ни одной победы — три ничьих и три поражения. При этом на их победу букмекеры дают двойку, а Х2 идёт с крепким коэффициентом 1.85. Статистика очных встреч поддерживает этот вариант.

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В семи предыдущих поединках «Ворскла» уступила лишь однажды, зато сама одержала три победы. Ещё в трёх случаях, соответственно, фиксировалась ничья. Раз так, не станем мудрить и возьмём двойной исход на гостей.

Прогноз и ставки на матч УПЛ «Львов» — «Ворскла»

Команды сопоставимы по общему уровню исполнителей, но находятся в разных кондициях. Достаточно сказать, что «Ворскла» ни разу не проиграла на втором этапе чемпионата Украины, а «Львов» — ни разу не выиграл. На наш взгляд, линия слишком перекошена в сторону хозяев, а потому возьмём классические Х2 за 1.85.

Ставка: «Ворскла» не проиграет за 1.85.