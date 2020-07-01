«Халл» — «Мидлсбро». Прогноз: бывший клуб Слуцкого не выстоит в борьбе за выживание

2 июля «Халл Сити» сыграет с «Мидлсбро» в матче 40-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч Чемпионшипа «Халл Сити» — «Мидлсбро»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 2 июля «Халл Сити» — «Мидлсбро» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Халл Сити» — «Мидлсбро» (02.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Два полных тура уже позади, а скоро завершится и третий. Собственно, именно программу 40-го тура закроет и пара «Халл Сити» — «Мидлсбро».

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Дела у «Халл Сити», мягко говоря, неважные. Клуб просто не помнит, что такое победа. Неудачная серия достигла отметки в 13 матчей, а это за гранью добра и зла. Причём на этом внушительном отрезке получилось добыть лишь три очка. После паузы же «тигры» провели две встречи.



В первой случилось домашнее поражение от скромного «Чарльтон Атлетик» (0:1). Хотя, конечно, надо сказать, хозяева местами смотрелись даже лучше. Во второй же игре вышла результативная ничья со столь же скромным «Бирмингемом» (3:3).



«Халл Сити» находится на 21-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа и борется за выживание. После 39 туров у него 42 очка. Однако у занимающего опасную 22-ю строчку «Хаддерсфилда» показатели точно такие же. Впрочем, плотность такова, что замыкающий список «Лутон Таун», хоть и сыграл на игру больше, отстаёт всего на два пункта. То есть ничего ещё не ясно.

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«Мидлсбро» ушёл недалеко. Он держит за собой 19-ю строчку, набрав за те же 39 матчей 44 очка. А потому предстоящий поединок станет интересным ещё и с точки зрения турнирной таблицы, ведь речь о битве прямых конкурентов.



После паузы «смогги» потерпели разгромное поражение у себя дома от крепкого «Суонси Сити» (0:3). Во втором же поединке получилось в гостях уверенно обыграть «Сток Сити» (2:0). И если в первом случае «боро» не уступал сопернику ничем по игре, но проиграл, то во втором соперник смотрелся куда лучше.



Теперь «Мидлсбро» предстоит выезд к «Халл Сити», и любопытно тут вот что. За пять предыдущих матчей в Чемпионшипе «Боро» ни разу не проиграл, хотя до этого влачил жалкое существование. При этом случились три победы и две ничьи. То есть коллектив находится на подъёме.

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Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр «тигров». В 20 поединках на своём поле они потерпели 11 поражений. При этом было пропущено аж 34 мяча, то есть по две штуки в среднем за 90 минут.



К слову, за семь предыдущих матчей на своем поле «Халл Сити» потерпел шесть поражений с общим счётом 2:14. При таких раскладах есть смысл подумать над лобовой победой «Мидлсбро» за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Халл Сити» — «Мидлсбро»

Обе команды борются за сохранение прописки в Чемпионшипе. Положение дел у «Халл Сити» весьма прискорбное: за семь предыдущих матчей на своем поле «тигры» потерпели шесть поражений с общим счётом 2:14. «Мидлсбро» относительно неплохо играет в гостях, имея уже две победы кряду. При таких раскладах мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 2.15.



Ставка: победа «Мидлсбро» за коэффициент 2.15.