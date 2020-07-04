«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз: Шелви, Бенталеб и Кэрролл охладят пыл Ярмоленко

5 июля «Ньюкасл» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:15 мск. Эксперты не видят явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.83. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.78.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Вест Хэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вест Хэм Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ньюкасл» — «Вест Хэм Юнайтед» (05.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести ещё по шесть туров. Плотность календаря весьма высока: 2 июля завершился 32-й тур, а уже 4 числа стартует 33-й. Продолжит программу битва «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед», встреча состоится 5 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Ньюкасл Юнайтед», если не считать поражения в четвертьфинале Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:2), вышел с карантина весьма недурно. В чемпионате Англии он провел три матча и сумел набрать семь из девяти возможных очков. Для середняка показатель отличный.



Ничья пришлась на неугомонную «Астон Виллу» (1:1), а в остальных двух случаях клуб одержал разгромные победы. Первую над крепким «Шеффилдом» (3:0), а вторую над неудачливым «Борнмутом» (4:1). Стоит, конечно, сказать, что, в целом, во всех трёх матчах соперники смотрелись сопоставимо. Однако «сороки» умело использовали свои моменты.



Сейчас у чёрно-белых 42 балла и 13-я позиция. Плотность турнирной таблицы, как водится, высока, но шансов забраться повыше у них маловато. Отставание от топ-10 составляет три пункта, а в оставшихся шести встречах в календаре сразу три мощных соперника.

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«Вест Хэм Юнайтед» в прошлом туре сумел добыть вторую победу за последние 12 матчей. Впрочем, это позволило ему отдалиться от зоны вылета. Теперь у клуба 30 очков и безопасная 16-я строчка, а отрыв от 18-го места составляет три пункта. Немного, но всё же.



Победить «молотобойцам» на своём поле удалось набравший ход лондонский «Челси» (3:2). Тут, конечно, стоит отметить, что лондонцы смотрелись даже предпочтительнее по ходу встречи. Однако хозяева чётко реализовали подвернувшиеся моменты и выстояли.



Теперь «Вест Хэм Юнайтед» ожидает выезд к «Ньюкаслу», и тут, надо сказать, наблюдается ощутимый перевес в сторону «сорок». За последние 10 игр у себя дома они потерпели от «железных» лишь два поражения. При этом получилось добыть пять побед с общим счётом 15:2.

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Против «молотобойцев» играет ещё и их статистика гостевых встреч. Дело в том, что в 16 матчах на выезде в текущем сезоне английской Премьер-лиги они потерпели 10 поражений. А забито за всё время было каких-то 12 голов.



Любопытно также и то, что «сороки» у себя дома — это одна из самых закрытых команд во всей АПЛ. За 16 матчей на своём поле они пропустили всего 13 голов, а забили 16. А при таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.97 смотрится заманчиво.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Вест Хэм Юнайтед»

По личным встречам заметное преимущество на стороне «Ньюкасла». Против «Вест Хэма» играет также его неудачная выездная серия, в которой он потерпел семь поражений кряду. Однако ждать сверхвысокой результативности от команд мы бы не стали. Дело в том, что «сороки» — одна из самых закрытых команд в АПЛ, а «молотобойцы» в гостях забивают нечасто.



Ставка: «Ньюкасл» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.97.