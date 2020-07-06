«Сельта» — «Атлетико». Прогноз: это не «Реал» и «Барселона»! Смолов останется без гола

7 июля «Сельта» и «Атлетико» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 7 июля «Сельта» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.25.

Анализ и прогноз матча Примеры «Сельта» — «Атлетико» Мадрид (07.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры стартует во вторник, 7 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них начнётся в 23:00 мск.

В Виго местная «Сельта» сразится с мадридским «Атлетико». Обе команды удачно провели рестарт первенства и находятся в паре шагов от выполнения задачи на сезон. «Матрасники» крайне достойно справились с уходом целого ряда футболистов основного состава минувшим летом.

Поначалу проблем хватало, одна осечка шла за другой, а ошибок в обороне было непривычно много. После паузы мы видим совсем другую ситуацию. В семи турах набрано 17 очков из 21. Две ничьи с мощными соперниками — в Бильбао с «Атлетиком» (1:1) и на «Камп Ноу» с «Барселоной» (2:2).

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А также пять побед, четыре из которых всухую. Отличиться удалось только «Алавесу» (2:1), да и то с пенальти на 93-й минуте. В остальном без вариантов. 5:0 с «Осасуной», 1:0 с «Вальядолидом» и «Леванте», 3:0 с «Мальоркой». Конкуренты спотыкаются наперегонки, а потому АТМД закрепился на третьей строчке.

На данный момент расклад выглядит следующим образом: замыкающая топ-4 «Севилья» отстаёт на пять баллов (при игре в запасе), «Вильярреал» — на восемь, а «Хетафе» — на девять. То есть пяти очков в четырёх оставшихся турах абсолютно точно хватит для попадания в Лигу чемпионов.

«Сельта» очень слабо провела первую часть сезона, но постепенно сумела нащупать баланс. В 12 предыдущих турах чемпионата Испании она потерпела всего два поражения. А также сумела одолеть «Севилью» (2:1) с «Реалом Сосьедад» (1:0) и скатать ничьи с «Хетафе» (0:0), «Реалом» (2:2) и «Барселоной» (2:2).

«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз: Черышев, Гамейро и Коклен подтвердят расчёты экспертов Лишь в одном из шести предыдущих матчей «летучих мышей» голы забивались в обе стороны.

Разумеется, мощный отрезок позволил клубу из Виго оторваться от зоны вылета. Сейчас он занимает 17-ю строчку, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов. Положение довольно комфортное. Понятно, что состав у гостей помощнее, но вообще ничья полностью устроит обе стороны.

По личным встречам наблюдается полное преимущество мадридцев — шесть побед (пять из них, как водится, всухую) и одна ничья в восьми предыдущих поединках. И самое интересное — лишь в одном из восьми случаев голы забивались в обе стороны. От этого вполне можно оттолкнуться.

Фёдор Смолов забил «Барселоне» и «Реалу», но АТМД сейчас очень хорош в обороне. Снять скальп с третьего гранда будет невероятно сложно. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за приличный коэффициент 1.73 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Атлетико» Мадрид 7 июля

Обе команды симпатично проводят заключительную часть сезона. Однако уровень исполнителей у «Атлетико» заметно выше, да и надёжности в обороне побольше. В восьми предыдущих очных встречах АТМД добыл шесть побед и одну ничью, а голы в обе стороны забивались лишь однажды. Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.