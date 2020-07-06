«Арсенал» — «Крылья Советов». Прогноз: Гацкан, Комбаров и Фролов найдут управу на Луценко

7 июля «Арсенал» и «Крылья Советов» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Крылья Советов»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 7 июля «Арсенал» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.32, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Арсенал» Тула — «Крылья Советов» (07.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги стартует во вторник, 7 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них начнётся в 20:30 мск. В Туле местный «Арсенал» будет выяснять отношения с «Крыльями Советов».

В каком-то смысле нас ожидает дерби. Сойдутся клубы, которые успели сменить тренеров уже после возобновления сезона. Самарцы отправили в отставку Миодрага Божовича после двух поражений в июне, а туляки расстались с Игорем Черевченко после третьей игры заключительной части сезона.

Надо сказать, что по крайней мере на данный момент эти шаги себя оправдывают. «Крылья Советов» выцарапали два очка в двух турах у представителей топ-4, хотя до этого потерпели три поражения подряд. Больше того — при доле удачи они могли бы рассчитывать на большее.

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С «Локомотивом» не хватило совсем чуть-чуть (1:1). Удалось открыть счёт в дебюте, затем было несколько опасных контратак и удаление соперника. Подвёл Сафа Хади, схвативший два «горчичника» за три минуты. Уже в равных составах «железнодорожники» усилили давление и спаслись за пару мгновений до финального свистка.

А в субботу подопечные Андрея Талалаева поделили очки с «Ростовом» (0:0). Футбол получился боевым (много единоборств и два удаления), но не особенно ярким. Опасные моменты возникали изредка, темп оказался невысоким. Впрочем, гораздо важнее, что удалось зацепиться за результат.

Теперь у «Крыльев Советов» 24 очка в 26 турах и предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от спасительной 14-й строчки составляет три балла, а потому каждая ошибка рискует стать роковой. А вот «Арсеналу» уже ничего не надо, особой турнирной мотивации тут нет.

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Туляки в какой-то момент даже имели шансы на еврокубки, но пять поражений подряд отбросили их в нижнюю часть таблицы. А заодно стоили работы Игорю Черевченко. После увольнения специалиста «канониры» на выезде хлопнули московское «Динамо» (1:0), фактически сняв вопросы о сохранении прописки в элите.

В дебюте вновь отличился Евгений Луценко, а в остальном игра получилась крайне сложной. Подвёл Кирилл Комбаров, получивший вторую жёлтую карточку на 35-й минуте. Гости около часа играли в меньшинстве, но выстояли. Бело-голубые создавали моменты, давили. А забить так и не смогли.

Вообще, статистика очных встреч полностью на стороне хозяев. В четырёх предыдущих случаях они оказались сильнее, общий счёт — 10:2. Но есть два аргумента в пользу самарцев. Во-первых, туляки ужасны на своём поле — всего три победы в 13 поединках, 12 очков при разнице голов 17:19.

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«Крылья Советов» даже на выезде набрали 14 очков в 13 матчах. И второй момент — мотивация. Гости бьются за выживание, результат нужно добыть любой ценой. А «Арсенал» оторвался от зоны вылета на семь очков, но в еврокубки уже не попадёт. Эта разница способна оказаться определяющей.

Кроме того, «канониры» в субботу около часа действовали в меньшинстве и наверняка затратили много сил. Думаем, игра пройдёт в невысоком темпе, моментов будет немного, а аутсайдер получит возможность зацепиться. Х2 за 1.77 смотрится здорово, вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» 7 июля

Туляки увязли в середине турнирной таблицы и фактически лишены мотивации, а вот «Крылья» бьются за выживание. Гости после отставки Божовича зацепили очки с «Локомотивом» и «Ростовом, а «Арсенал» в нынешнем сезоне ужасен в родных стенах — всего три победы в 13 матчах. Возьмём Х2 за 1.77.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.77.

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