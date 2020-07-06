«Тамбов» — «Ахмат». Прогноз: конфуз «Спартака» поможет Шалимову, Глушакову и Берише

«Волки» оставили в Москве слишком много сил и эмоций.

7 июля «Тамбов» и «Ахмат» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 7 июля «Тамбов» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» (07.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Севилья» — «Эйбар». Прогноз: Хесус Навас, Сусо, Мунир и Лопетеги приблизят Лигу чемпионов Красно-белые ни разу не проиграли после рестарта сезона Примеры.

Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги стартует во вторник, 7 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 18:30 мск. В Нижнем Новгороде «Тамбов» будет выяснять отношения с «Ахматом».

«Волки» так и не проведут в нынешнем сезоне ни одного по-настоящему домашнего матча, поскольку их стадион не соответствует требованиям РПЛ. До конца сезона принимать другие клубы придётся в Нижнем Новгороде. Что, впрочем, никак не мешает стабильно пить кровь у любого соперника.

Вроде бы финансовые возможности минимальны, уровень состава скромный, да и говорить о длине «скамейки» не приходится. Кажется, что и результаты оставляют желать лучшего, ведь после рестарта первенства удалось набрать всего три очка в четырёх турах. Хотя на деле команда показала себя достойно. До определённого момента не хватало только везения.

«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Анчелотти найдёт ответ для Кейна и Моуринью В семи выездных играх под руководством итальянца «ириски» забили 10 мячей.

«Тамбов» вышел с карантина серией из трёх поражений с одинаковым счётом 1:2, хотя в каждом случае имел основания рассчитывать на большее. С «Уфой» не повезло: остались в меньшинстве на 36-й минуте при счёте 0:1, провели ответный гол, но пропустили после углового в компенсированное ко второму тайму время.

С «Уралом» привезли себе пенальти на ровном месте (мяч попал в руку после рядового заброса в штрафную), отыгрались и тут же пропустили снова. С «Зенитом» вновь пропустили первыми, вновь сравняли счёт (на этот раз с пенальти, причём довольно сомнительного), вновь недотерпели считаные минуты.

К счастью, под руку вовремя подвернулся «Спартак». Тут, конечно, не обошлось без доли везения. В конце концов, подопечные Сергея Первушина забили три мяча с трёх ударов в створ (пенальти в статистике не учитывается). В то же время говорить о каком-то отскоке или жаловаться на несправедливое судейство оснований минимум.

«Хайденхайм» — «Вердер». Прогноз: Классен, Топрак и Писарро сохранят прописку в Бундеслиге В первом стыковом матче соперники обошлись без голов, каждая ошибка может стать роковой

Гости полностью заслужили удачу старанием, терпением и концентрацией, выжав максимум из имеющихся моментов. Отсутствие VAR, разумеется, внесло свою лепту, однако говорить о грабеже красно-белых нелепо. «Тамбов» добыл победу и существенно улучшил положение в турнирной таблице.

Теперь у него 28 очков в 24 турах, отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. То есть право на ошибку имеется. А впереди битва с прямым конкурентом. «Ахмат» отстаёт на один пункт, находясь непосредственно перед зоной вылета. Отступать некуда — позади только «Оренбург» и «Крылья Советов».

Грозненцы на момент рестарта сезона находились на дне, но сумели взять себя в руки. В четырёх турах набрано семь очков — победы над «Крыльями Советов» (4:2) и «Арсеналом» (3:1), а также ничья с «Сочи» (1:1). Причём «горожанам» откровенно повезло зацепиться, создали они гораздо меньше.

«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз: Вьетто, Нету и Вендел подтвердят статистический тренд «Морейренсе» проиграл в 10 из 13 матчей со «львами».

Конечно, разгромное поражение от ЦСКА (0:4) в родных стенах подпортило впечатление. Хотя по факту подопечные Игоря Шалимова такого счёта никак не заслуживали. Первый тайм вообще получился закрытым и скучным, моменты практически не возникали. А в середине второго тайма хозяева развалились, получив три мяча за пять минут.

В первом круге соперники сыграли вничью (1:1). «Ахмат» спасся на 92-й минуте, прекрасный удар удался Бернарду Берише. Пожалуй, мирный исход вполне устроит обе команды, так что можно не мудрить и просто проверить лобовую ничью за 3.48. В остальном есть ощущение, что букмекеры недооценивают гостей.

Грозненцам не повезло в прошлом туре, зато 0:4 на своём поле однозначно раззадорят команду. А вот «Тамбов», напротив, наверняка оставил огромное количество сил и эмоций в Москве. На Х2 букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.52, а вот Х2 + тотал меньше 3.5 мяча идёт за приличные 1.90.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» 7 июля

Битва прямых конкурентов, находящихся неподалёку от зоны вылета. По уровню исполнителей «Ахмат» определённо интереснее, а чувствительное поражение от ЦСКА в минувшем туре (0:4 на своём поле) только добавит команде злости. «Тамбов» оставил огромное количество сил и эмоций в матче со «Спартаком», игра фактически пройдёт на нейтральном поле. На наш взгляд, грозненцы сумеют набрать очки.

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.