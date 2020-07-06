«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз: Виллиан, Жиру и Лэмпард сделают шаг к Лиге чемпионов

7 июля «Кристал Пэлас» примет «Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси» (07.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол в конце июня, а теперь постепенно выходит на финишную прямую. Плотность календаря весьма высока: 6 июля завершится 33-й тур, а уже на следующий день стартует 34-й. Открыть программу выпала честь «Кристал Пэласу» и «Челси», встреча стартует в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз: Черышев, Гамейро и Коклен подтвердят расчёты экспертов Лишь в одном из шести предыдущих матчей «летучих мышей» голы забивались в обе стороны.

«Кристал Пэлас» за четыре проведённые встречи после рестарта чемпионата Англии набрал лишь 3 очка из 12 возможных. Единственная победа состоялась в дебютной игре с «Борнмутом» (2:0). В остальных же трёх матчах команда потерпела три поражения с общим счётом 0:8.



Провальный отрезок отодвинул «орлов» от топ-10 АПЛ. Сейчас у них 42 очка в активе и 14-я строчка. О потере прописки в английской элите можно не волноваться, поскольку отрыв от зоны вылета составляет целых 15 пунктов. Зато повыше забраться будет проблематично, так что оставшиеся игры превращаются в формальность.



«Челси» после паузы смотрится весьма хорошо, набрав за то же время девять из 12 возможных очков. Досадное поражение на этом интервале случилось в позапрошлом туре в гостевой игре с «Вест Хэм Юнайтед». Тогда команда проиграла со счётом 2:3, но, надо сказать, смотрелась даже предпочтительнее оппонента.

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Зато в прошлом туре лондонцы принимали скромный «Уотфорд» и добились разгрома — 3:0. Синие на правах хозяев прибрали мяч к рукам с первых минут и контролировали игру на протяжении всей встречи. Гости имели редкие моменты в штрафной Кепы Аррисабалаги, но испанский голкипер сумел сохранить ворота в неприкосновенности.



Эта уверенная победа позволила подопечным Фрэнка Лэмпарда сохранить минимальное отставание от замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити». После 33 туров у них 57 баллов и четвёртая позиция, у «лис» — 58 баллов и, собственно, третья позиция. При этом «пенсионеры» имеют двухочковую фору от главного преследователя «Манчестер Юнайтед».



Теперь «Челси» предстоит выезд к «Кристал Пэлас». Согласно статистике личных встреч между соперниками, в последнее время наблюдается заметный перевес в сторону «пенсионеров». За восемь предыдущих игр они сумели добыть шесть побед. И только в двух случаях три очка записывали на свой счёт «стекольщики».

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За «Челси» играет также их довольно неплохая статистика выездных матчей. К слову, за 16 игр в гостях клуб сумел наколотить 33 мяча, то есть в среднем за поединок получается чуть больше двух голов. Не стоит забывать и о том, что в предыдущих трёх турах «орлы» ни разу не забили, а пропустили целых восемь мячей. Нехватка мотивации сказывается на футболистах.

При таких раскладах мы бы проверили П2 с форой (-1) за коэффициент 1.83. А любители рискнуть могут подумать над П2 всухую за коэффициент 2.32. Дело тут еще и в том, что у себя дома «Кристал Пэлас» одна из самых низовых команд АПЛ. За 16 игр на своем поле она сумела забить только 12 мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси»

«Челси» Фрэнка Лэмпарда после паузы выступает очень достойно, чего не скажешь про «Кристал Пэлас». «Орлы» в предыдущих трёх турах потерпели три поражения с общим счётом 0:8. Против команды играет также и её низкая результативность в домашних матчах. Мы бы проверили П2 с форой (-1). Статистика личных встреч на нашей стороне: за восемь предыдущих игр «пенсионеры» сумели добыть шесть побед.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за коэффициент 1.83.