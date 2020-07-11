«Леганес» — «Валенсия». Прогноз: Черышев и Гамейро попрощаются с мечтами о еврокубках

12 июля «Леганес» и «Валенсия» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Валенсия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 12 июля «Леганес» — «Валенсия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.62, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.25.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леганес» — «Валенсия» (12.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз: «чайки» больно клюнут Де Брёйне и Гвардиолу В предыдущих трёх выездах «горожане» получили в свои ворота пять мячей.

Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 12 июля, четырьмя матчами. В 20:30 мск «Леганес» начнёт выяснять отношения с «Валенсией».

Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы, но глобально у них много общего. Всё идёт к тому, что сезон получится провальным. «Валенсия» продолжает разгребать последствия нелепого увольнения Марселино с поста главного тренера. Качество игры после этого резко упало, а мастерства футболистов хватало далеко не всегда.

Ещё в конце июня Альберт Селадес оказался уволен, исполняющим обязанности наставника назначили Воро Гонсалеса. Селадес работал в клубе с сентября 2019 года, но так ничего толком и не сделал. Понятно, что за считанное количество туров до окончания первенства смена тренера может быть вызвана исключительно желанием придать коллективу импульс.

«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Триппьер выйдут в Лигу чемпионов «Бетис» забил один гол в семи предыдущих выездных матчах с «Атлетико».

Получилось так себе. В трёх последующих матчах набрано всего четыре очка. Поражение на своём поле от «Атлетика» из Бильбао (0:2), ничья с крепкой «Гранадой» (2:2), а также максимально натужная победа в родных стенах над «Вальядолидом» (2:1). Игра выдалась абсолютно равной, всё решил гол Ли Кан Ина на 89-й минуте.

Теперь «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 50 очков. До «Реала Сосьедад» один балл, до «Хетафе» — три. Шансы остаются, но теперь всё зависит от конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся турах и караулить чужие ошибки, вот только запаса по качеству футбола не видно.

«Леганес» тем временем одной ногой уже в Сегунде. 29 очков в 35 турах и 19-я строчка в Ла Лиге, хуже только несчастный «Эспаньол». Теоретически спастись ещё можно, а вот практически — крайне маловероятно. До вожделенной 17-й позиции целых шесть очков, права на ошибку просто нет.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Айртон, Тиль и Понсе покажут Газизову товар лицом Во всех пяти матчах «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.

Подопечные Хавьера Агирре провели заключительный отрезок сезона достойно и не были мальчиками для битья, однако всякий раз чего-то не хватало. В первую очередь, разумеется, исполнительского мастерства. Слишком много поражений на тоненького, с разницей в один мяч. Или мирных исходов, которые вполне могли превратиться в победы.

Фактически задача для аутсайдера сводится к тому, чтобы как можно громче хлопнуть дверью и отвести напоследок душу. Тут надо обратиться к статистике встреч, поскольку она крайне интересна. Во-первых, четыре предыдущих поединка получились низовыми. Во-вторых, «Леганес» никогда не побеждал «летучих мышей».

И третье — в трёх последних случаях соперники играли со счётом 1:1. От этого и оттолкнёмся. Оборона «Валенсии» в принципе не выглядит надёжно, но атакующий потенциал «Леганеса» слишком скромен. Лобовая ничья за 3.25 смотрится интересно, вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леганес» — «Валенсия» 12 июля

«Леганес» набрал в двух предыдущих турах четыре очка и ни разу не пропустил. Спастись уже не удастся, но вообще после паузы команда выглядит здорово. А вот «Валенсия» жутко нестабильна, недавняя смена тренера импульса не придала. Три предыдущие очные встречи завершились вничью. На наш взгляд, хозяева и сейчас вполне могут отнять очки у «летучих мышей».

Ставка: «Леганес» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97